Ein Mann aus Wuppertal machte per Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geltend, dass er wegen seiner Depression auf seine üblichen sozialen Kontakte angewiesen sei. Er hatte damit keinen Erfolg.

Wie das Ober­ver­wal­tungs­ge­richt (OVG) Müns­ter ent­schied, kön­nen für depres­siv erkrank­te Men­schen kei­ne Aus­nah­men hin­sicht­lich der gel­ten­den Kon­takt­be­schrän­kun­gen gemacht wer­den. Ein Mann aus Wup­per­tal hat­te gel­tend gemacht, dass er auf­grund sei­ner Depres­si­on auf sei­ne übli­chen sozia­len Kon­tak­te ange­wie­sen sei.

Sonst habe er regel­mä­ßig zwei Freun­din­nen aus jeweils ver­schie­de­nen Haus­hal­ten getrof­fen, das sei ihm auf­grund der gel­ten­den Lock­down-Rege­lun­gen nicht mehr mög­lich. Er befürch­te­te, dass ihm dadurch eine Ver­schlech­te­rung sei­nes gesund­heit­li­chen Zustands dro­he. Außer­dem fühl­te er sich als allein leben­de Per­son benach­tei­ligt. Schließ­lich könn­ten sich in ande­ren Fäl­len meh­re­re Per­so­nen, die einem Haus­stand ange­hö­ren, in der Öffent­lich­keit tref­fen. Die Beschrän­kun­gen sah er als unver­hält­nis­mä­ßig an.

Den Eil­an­trag lehn­te das OVG Müns­ter ab, wie aus einer Pres­se­mit­tei­lung des Gerichts vom 15. Janu­ar her­vor­geht. Nach der Auf­fas­sung des Gerichts sei­en die Abstands­re­geln und die Kon­takt­be­schrän­kun­gen vor­aus­sicht­lich ver­hält­nis­mä­ßig. Ange­sichts der aktu­el­len Ent­wick­lung der Infek­ti­ons­la­ge über­schrei­te der Ver­ord­nungs­ge­ber sei­nen Einschät­zungsspielraum ins­be­son­de­re nicht dadurch, dass sich im öffent­li­chen Raum der­zeit grund­sätz­lich nur noch Ange­hö­ri­ge eines Haus­stands mit maxi­mal einer wei­te­ren Per­son tref­fen dürf­ten. Mit der Anzahl der Haus­stän­de bzw. Per­so­nen, die sich tref­fen dürf­ten, stie­gen die Ver­brei­tungs­mög­lich­kei­ten des Virus erheb­lich an. Mit jeder Anste­ckung dro­he die Gefahr eines Ein­trags der Infek­ti­on in das jewei­li­ge sozia­le Umfeld des Betrof­fe­nen, was wie­der­um eine Viel­zahl neu­er Infek­ti­ons­ket­ten zur Fol­ge haben kön­ne. Der mit den Maß­nah­men ver­bun­de­ne Grund­rechts­ein­griff sei ange­sichts der gra­vie­ren­den und teils irrever­si­blen Fol­gen, die ein wei­te­rer unkon­trol­lier­ter Anstieg der Zahl von Neu­an­ste­ckun­gen für Leben und Gesund­heit einer Viel­zahl von Men­schen hät­te, vor­über­ge­hend hinnehmbar.

Der Ver­ord­nungs­ge­ber han­de­le vor­aus­sicht­lich auch nicht gleich­heits­wid­rig, wenn er bei der Rege­lung zuläs­si­ger per­sön­li­cher Kon­tak­te im öffent­li­chen Raum an das Kri­te­ri­um des „Haus­stands“ anknüp­fe und die­sen inso­weit gleich­sam als infek­ti­ons­schutz­recht­li­che Ein­heit betrach­te. Ange­sichts des pri­mären Über­tra­gungs­wegs des Coro­na­vi­rus mit­tels Tröpf­chen­in­fek­ti­on und der räum­lichen Nähe im pri­va­ten Wohn­be­reich bestehe typi­scher­wei­se eine erhöh­te An­steckungswahrscheinlichkeit inner­halb des eige­nen Haus­stands. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Sie lei­den unter Depres­sio­nen oder befin­den sich gera­de in einer schwie­ri­gen, ver­meint­lich aus­weg­lo­sen Lebens­pha­se? Es gibt eine Viel­zahl von Hilfs­an­ge­bo­ten, bei denen Sie mit ande­ren Men­schen über Ihre Pro­ble­me und Gedan­ken spre­chen kön­nen – auch anonym. Über die­sen Link fin­den Sie eine Über­sicht der über­re­gio­na­len Kri­sen­te­le­fo­ne. In Ihrem Umfeld sind Men­schen an Depres­sio­nen erkrankt? Neh­men Sie die Erkran­kung immer ernst und machen Sie sich frei von Stig­ma­ti­sie­run­gen. Die Stif­tung Deut­sche Depres­si­ons Hil­fe bie­tet umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen für Betrof­fe­ne und für Ange­hö­ri­ge sowie wei­te­re Links und Adres­sen zu Hilfsangeboten.