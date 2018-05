„Man sollte besser in die Altenpflege als in Raketenwerfer investieren“

Erst kürzlich hat die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Grünen hin angegeben, dass derzeit von 36.000 offenen Stellen in der Pflege ausgegangen werden könne. Darauf reagierte nun der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Bernd Riexinger, und dementierte, dass die Zahl fehlender Pflegefachkräfte mehr als doppelt so hoch sei und man vielmehr von 100.000 zu besetzenden Stellen sprechen müsse.

Anzeige

Es sei weiterhin nicht verwunderlich, dass sich der Personalmangel derart zuspitzt und weiter zuspitzen wird. Schließlich sei es verständlich, dass niemand unter diesen Umständen arbeiten möchte. „Personalmangel schafft Personalmangel“ – dieser Teufelskreis müsse durchbrochen werden, betonte Riexinger.

Er zog zudem einen ungewöhnlichen Vergleich: Der Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, solle sich ein Beispiel an dem Bundesverteidigungsministerium nehmen. Hier plane man Waffenkäufe in Milliardenhöhe – die Abgeordneten sollten sich überlegen, „ob sie Raketenwerfer oder Altenpfleger für eine bessere Investition in die Gesellschaft halten“, so Riexinger.

Zuletzt kritisierte er auch den sich breit machenden Vorschlag, Roboter in der Pflege einzusetzen – hier komme die menschliche Zuwendung ihm zufolge deutlich zu kurz.