Erwartungen der Besucher und Aussteller deutlich übertroffen Medica 2021: Digitalisierung in der Pflege schreitet voran

"Meet an greet" - persönliche Begegnungen waren auf der Messe MEDICA in Düsseldorf eine Selbstverständlichkeit. Endlich, wie viele Teilnehmer vor Ort erleichtert feststellen konnten. Für die technische Medizinsparte bedeutet der Branchentreff aber auch einen Riesenschritt in Richtung Digitalisierung.