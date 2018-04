Durch mehr Pflegefachkräfte aus dem Ausland soll dem Personalmangel in der Pflege entgegen gewirkt werden. So geht es aus Äußerungen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn hervor.

Aus einem Tweet des Bundesgesundheitsministers, Jens Spahn, geht hervor, dass er auch Arbeitskräfte aus dem Ausland herbeiholen will, um dem stetig wachsenden Pflegefachkräftemangel entgegenzuwirken. Laut des aktuellen Pflege-Thermometers 2018 des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) gibt es derzeit 17.000 offene Stellen in den Pflegeberufen. Um diese Lücke zu füllen, sei die Gewinnung von ausländischen Pflegekräften ein Baustein von vielen, erklärte Spahn.

„Natürlich geht es zuerst um bessere Arbeitsbedingungen: mehr Tariflöhne, mehr Stellen, Reform d Ausbildung, weniger Bürokratie. Aber all das reicht nicht, um 17.000+8.000=25.000 freie Stellen zu besetzen. Kräfte aus dem Ausland ist nur ein Baustein von vielen.“ (twitter/@jenssppahn)



Sein Tweet hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. So äußerte sich beispielsweise auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dazu und wies Spahns Vorschlag zurück. Er mahnte an, dass Pflegekräfte auch im Ausland fehlen und stattdessen eine bessere Bezahlung hierzulande die bessere Lösung sei.

„Wir sollten nicht anderen Ländern Pflegekräfte weg kaufen, dort fehlen sie auch bereits. Stattdessen Pflege in Deutschland viel besser bezahlen. Dann interessieren sich auch genug Deutsche. Einfach nur den Koalitionsvertrag umsetzen, nicht ständig Neues.“ (twitter/@Karl_Lauterbach)



In einem ausführlichen und kürzlich veröffentlichten Interview mit der Rheinischen Post (RP) erklärte Jens Spahn zudem seine konkreten Vorhaben in diesem Zusammenhang, auch in Bezug auf das derzeitige Anerkennungsverfahren in Deutschland von Abschlüssen ausländischer Ärzte und Pflegekräfte, das nach Möglichkeit beschleunigt werden solle.

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), begrüßte den Vorschlag Spahns und kritisierte, dass das bisherige Anerkennungsverfahren zu lang dauern würde: „Es kann nicht sein, dass Menschen, die dauerhaft bei uns arbeiten wollen, monatelang warten müssen, bis sie ihre Tätigkeit aufnehmen können. Einfache Grundrechenarten machen klar, dass die Versorgung einer stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen abhängig ist von einer ebenso stark steigenden Zahl an Pflegekräften. Jede Pflegereform scheitert ohne qualifizierte Zuwanderung.“

Wie verläuft das Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse?

Gemäß der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG, die 2005 in Kraft getreten ist, ist es vorgesehen, dass sogenannte reglementierte Berufsabschlüsse grundsätzlich als gleichwertig von den EU-Mitgliedsstaaten anerkannt werden. Darüber hinaus ist im April 2012 das Anerkennungsgesetz auf Bundesebene in Kraft getreten, mit dem Ziel die Anerkennung für Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern und ihnen so Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu verschaffen. Da Pflegekräfte zur Gruppe der reglementierten Berufe zählen, müssen sie das Anerkennungsverfahren durchlaufen. Zuständig dafür sind die jeweiligen Bundesländer.