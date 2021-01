Die aktuelle Erfahrung aus der Corona-Pandemie hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie labil die Versorgungs- und Beschaffungssicherheit der Kliniken in Deutschland ist. Ohne medizinische Arbeitsschutz- und Berufskleidung steht ein Krankenhaus innerhalb weniger Tage still. Ohne regionale Produktion und Vorhaltung von geeigneten Schutzmaterialien besteht ein großes Sicherheitsdefizit. Es ist also absolut sinnvoll, geeignete Sicherheitsvorkehrungen unter Einbezug regionaler Strukturen zu treffen.

Mehr­weg-Schutz­man­tel im OP, hygie­nisch sicher auf­be­rei­tet von regio­na­len Tex­til­ver­sor­gern © DTV

Bereits im Juni 2020 hat die Bun­des­re­gie­rung mit Plä­nen zum Auf­bau einer „Natio­na­len Reser­ve Gesund­heits­schutz“ reagiert und die­se Ende Novem­ber 2020 in einer Ver­laut­ba­rung kon­kre­ti­siert. An ins­ge­samt 19 Stand­or­ten sol­len künf­tig Lager ent­ste­hen, die stän­dig den Bedarf an über­wie­gend Schutz­aus­rüs­tung, Schutz­mas­ken, Beatmungs­ge­rä­ten und Medi­ka­men­ten des Gesund­heits­we­sens und des Bun­des für einen Monat vor­hal­ten. Den Beschlüs­sen ist zu ent­neh­men, dass die Reser­ven vor­ran­gig durch Mate­ri­al aus inlän­di­scher Pro­duk­ti­on gespeist wer­den sol­len und somit auch ein Anreiz für natio­na­le Her­stel­ler gebo­ten wird. Wei­ter­hin sol­len auch die Ein­rich­tun­gen im Gesund­heits­we­sen selbst ent­spre­chen­de eige­ne Vor­keh­run­gen treffen.

Grundsätzlich gilt:

Reser­ve­la­ger sind dann erfor­der­lich, wenn Quel­len für die benö­tig­ten Pro­duk­te vom Ort des Bedarfs weit ent­fernt sind. Das trifft in der der­zei­ti­gen Beschaf­fungs­wei­se im beson­de­ren Maße auf die Ver­sor­gung mit per­sön­li­cher Schutz­aus­rüs­tung wie Schutz­män­tel und Mas­ken zu, weil die­se zu einem über­wie­gen­den Teil aus Fer­ti­gungs­be­trie­ben für Ein­weg­ar­ti­kel in Über­see bezo­gen wer­den. Es ist daher rich­tig, spe­zi­ell im Gesund­heits­we­sen glo­ba­le Lie­fer­ket­ten soweit mög­lich mit regio­na­len Struk­tu­ren zu unter­füt­tern und dadurch unab­hän­gig zu wer­den. Ohne regio­na­le Pro­duk­ti­on und Vor­hal­tung von geeig­ne­ten Schutz­ma­te­ria­li­en besteht ein gro­ßes Sicherheitsdefizit.

Auch interessant Anzeige Corona-Krise Textile Mehrwegsysteme statt Reservelager Damit künf­tig kei­ne Eng­päs­se bei Schutz­aus­rüs­tung, Medi­ka­men­ten oder medi­zi­ni­schen Gerä­ten ent­ste­hen, baut der Bund 19 Lager mit wich­ti­gem Mate­ri­al auf. Die Reser­ve soll im Kern aus Schutz­aus­rüs­tung, Schutz­mas­ken, Beatmungs­ge­rä­ten und Medi­ka­men­ten bestehen.

Die gute Nachricht ist:

Die­se regio­na­len Struk­tu­ren exis­tie­ren bereits. Wäsche­rei­en als tex­ti­le Voll­ver­sor­ger bie­ten für vie­le Schutz­ar­ti­kel Mehr­weg-Alter­na­ti­ven – und zwar regio­nal, mit­ten in Deutsch­land. Sie kön­nen Pan­de­mie­re­ser­ven mit wesent­lich weni­ger Auf­wand auf­bau­en. Sol­che tex­ti­len Kreis­lauf­sys­te­me füh­ren die Pan­de­mie-Reser­ve dadurch inte­griert im Umlauf­be­stand. Typi­sche Arti­kel dafür wären OP-Män­tel, OP-Abde­ckun­gen und Schutz­kit­tel für Intensivstationen.

2.000.000 Ein­weg-Kit­tel benö­ti­gen Roh­stof­fe und Lager­ka­pa­zi­tä­ten auf Zeit. Ein Mehr­weg-Kreis­lauf benö­tigt dafür nur 20.000 Mehr­weg-Schutz­män­tel und einen regio­na­len Fachbetrieb.

Neben der regio­na­len Ver­sor­gungs­si­cher­heit stei­gert das Umden­ken auf Kreis­lauf­sys­te­me die Nach­hal­tig­keit und die Effi­zi­enz der Roh­stof­fe für die Tex­ti­li­en. So sind OP-Män­tel und ande­re tex­ti­le Schutz­klei­dung ohne Qua­li­täts­ver­lust bis zu 100-mal wasch­bar und also hygie­nisch rein für den Gebrauch im medi­zi­ni­schen, ste­ri­len Bereich.

Ökologische und ökonomische Effizienz sichern

Ein Pro­dukt, das wie­der­ver­wert­bar sein kann, wie Schutz­klei­dung, muss nicht für eine ein­ma­li­ge Ver­wen­dung über 10.000 See­mei­len beför­dert wer­den und in rie­si­gen Lagern altern. Statt­des­sen las­sen sich die benö­tig­ten Reser­ven in Kreis­lauf­sys­te­men von Anfang an aktiv nut­zen. Die pro­blem­lo­se Inte­gra­ti­on in bereits vor­han­de­ne Logis­ti­k­ab­läu­fe bie­tet einen zusätz­li­chen Syn­er­gie­ef­fekt. Regio­na­le tex­ti­le Voll­ver­sor­ger müs­sen daher unbe­dingt Berück­sich­ti­gung in den Plä­nen des Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums finden.

Richtige Zeichen setzen

Auf­grund von man­geln­den Kennt­nis­sen oder Vor­ur­tei­len wird Ein­weg gegen­über Mehr­weg noch immer ein Vor­rang ein­ge­räumt. Ent­ge­gen bestehen­der gesetz­li­cher Vor­schrif­ten zur Abfall­ver­mei­dung wächst der Anteil an Ein­weg­ma­te­ria­li­en. Im OP-Bereich ist die­ser z.B. mitt­ler­wei­le auf über 90 Pro­zent ange­stie­gen. Gesetz­li­che Vor­schrif­ten (z.B. die Abfall­hier­ar­chie im Kreis­lauf­wirt­schafts­ge­setz) wer­den schlicht igno­riert. Die­se Ent­wick­lung ent­ge­gen den poli­ti­schen Ziel­set­zun­gen muss nicht nur, son­dern sie kann auch umge­dreht wer­den. Die Akteu­re im deut­schen Gesund­heits­we­sen, allen vor­an die Bun­des­re­gie­rung, haben bei der Ent­wick­lung von Reser­ve­sys­te­men eine Chan­ce erhal­ten, das rich­ti­ge Zei­chen zu setzen.