Was genau versteht man unter dem Begriff "Nachtzuschlag"? Ab wann habe ich Anspruch auf Nachtzuschläge? Wie hoch fallen diese aus und ist der Arbeitgeber zur Zahlung von Nachtzuschlägen verpflichtet? Alle Antworten auf diese Fragen finden Sie hier:

Nachtzuschläge in der Pflege: Fragen und Antworten

Die zu tra­gen­de Last der Nach­ar­bei­ter/-innen in der Pfle­ge ist regel­mä­ßig äußerst hoch. Stö­run­gen des Schlafrhyth­mus, Müdig­keit und Ein­schrän­kun­gen des sozia­len und fami­liä­ren Lebens gehen häu­fig mit der Nacht­ar­beit ein­her und sor­gen für phy­si­schen und psy­chi­schen Stress.

Als Aus­gleich für die­se zusätz­li­che Belas­tung gibt es den Nacht­zu­schlag. Die fol­gen­den Abschnit­te ent­hal­ten alle Infor­ma­tio­nen und Rege­lun­gen, die man als Pfle­ge­kraft über den Nacht­zu­schlag wis­sen sollte.

Was sind Nachtzuschläge?

Ein Nacht­zu­schlag ist – wie der Name schon ver­rät – ein Lohn­zu­schlag für geleis­te­te Nachtarbeit.

Ab wann ein Anspruch auf einen Gehalts­bo­nus für die nächt­li­chen Schich­ten besteht, wie hoch die­ser ist und wel­che Son­der­re­ge­lun­gen es gibt, erfah­ren Sie in die­sem Artikel.

Wesent­lich für die nach­fol­gen­den Erläu­te­run­gen ist das Arbeits­zeit­ge­setz (ArbZG).

Ab wann gilt der Begriff „Nachtarbeit“?

Ab wann eine Schicht als Nacht­schicht gilt ist in § 2 ArbZG festgelegt.

Sofern sich kei­ne ander­wei­ti­gen Rege­lun­gen aus dem Tarif­ver­trag erge­ben gilt jede Beschäf­ti­gung als Nacht­ar­beit, die zwi­schen 23 und 6 Uhr min­des­tens 2 Stun­den umfasst.

Hat eine Pfle­ge­kraft also von 15 bis 24 Uhr Dienst, fällt zwar eine Stun­de in den Bereich der Nacht­zeit, jedoch betreibt der Arbeit­neh­mer erst rich­tig Nacht­ar­beit, wenn er min­des­tens zwei Stun­den (ohne Pau­se) in dem genann­ten Zeit­fens­ter arbeitet.

Ab wann habe ich Anspruch auf Nachtzuschläge?

Aus einem ein­ma­li­gen Ein­satz in der Nacht­schicht, etwa als Ver­tre­tung, geht noch kein Anspruch auf einen Nacht­zu­schlag hervor.

Als Nacht­ar­bei­ter/-in gilt nach § 2 ArbZG jede Arbeits­kraft, die min­des­tens 48 Tage im Jahr oder regel­mä­ßig in Wech­sel­schicht Nacht­ar­beit leistet.

Eine wei­te­re Vor­aus­set­zung für den Nacht­zu­schlag ergibt sich aus der Defi­ni­ti­on der Nacht­ar­beit. Nur wer auch wirk­lich Nacht­ar­beit ver­rich­tet, also min­des­tens zwei Stun­den zwi­schen 23 und 6 Uhr beschäf­tigt ist, hat Anspruch auf einen Nachtzuschlag.

Die­ser wird aller­dings nur für die Arbeits­stun­den berech­net, die auch wirk­lich in der nächt­li­chen Zeit­span­ne liegen.

Beispiele

Pfle­ge­kraft „D. Kubi­tus“ arbei­tet in eine sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tung im Nacht­dienst. Die Arbeits­zeit beläuft sich von 2 Uhr nachts bis um 11 Uhr mit­tags. Von 5 bis 6 Uhr macht die Pfle­ge­kraft eine Stun­de Pau­se.

D. Kubi­tus ver­bringt also 4 Stun­den sei­ner Schicht in der Nacht­zeit. Die wei­te­ren Stun­den fal­len in den Bereich der nor­ma­len Tagesarbeitszeit.

Da die Pfle­ge­kraft mehr als zwei Stun­den nachts arbei­tet, erhält sie für jede nächt­li­che Stun­de ihr nor­ma­les Brut­to­ge­halt plus Nacht­zu­schlag. Da sie eine Stun­de der Nacht­zeit jedoch für ihre Pau­se nutz­te, erhält sie nur für drei ihrer vier Nacht­ar­beits­stun­den einen Zuschlag.

Die wei­te­ren fünf Stun­den ab 6 Uhr wer­den mit dem nor­ma­len Brut­to­ge­halt entlohnt.

Pfle­ge­kraft „K.Theter“ wider­um arbei­tet in der bereits wei­ter oben genann­ten Zeit­span­ne von 15 bis 24 Uhr. Obwohl sie eine Stun­de in der Nacht­zeit arbei­tet, erhät sie dafür kei­nen Bonus, da sich der Anspruch für einen Nacht­zu­schlag erst aus min­des­tens zwei Arbeits­stun­den in der Nacht ergibt.

Warum gibt es Nachtzuschläge?

Nacht­zu­schlä­ge erfül­len in gewis­ser Wei­se eine Schutz­funk­ti­on für den Arbeit­neh­mer. Nacht­ar­beit ist, je öfter und län­ger sie aus­ge­übt wird, umso schäd­li­cher für die Gesund­heit des Arbeitnehmers.

Die Rege­lun­gen aus § 6 ArbZG schüt­zen den Nacht­ar­bei­ten­den vor mög­li­chen Schä­di­gun­gen des Nacht- und Schicht­diens­tes. Dazu soll den Arbeit­neh­mern ein gerech­ter Aus­gleich für die geleis­te­te Nacht­ar­beit gewährt wer­den. Zusätz­lich haben Mit­ar­bei­ter über 50 Jah­re regel­mä­ßig die Mög­lich­keit auf eine arbeits­me­di­zi­ni­sche Untersuchung.

Des Wei­te­ren ist der Nacht­zu­schlag auch als Ent­schä­di­gung für den Ver­zicht auf das abend­li­che Sozi­al­le­ben der Mit­ar­bei­ter zu sehen.

Durch die Ver­teue­rung sol­len Nacht­schich­ten zudem auch für den Arbeit­ge­ber unat­trak­ti­ver wer­den. Somit wer­den die Mit­ar­bei­ter vor zu vie­len nächt­li­chen Ein­tei­lun­gen bewahrt.

Sofern kei­ne betrieb­li­chen Grün­de bestehen, kön­nen Arbeit­neh­mer mit Klein­kin­dern, pfle­ge­be­dürf­ti­gen Ange­hö­ri­gen oder gesund­heit­li­chen Pro­ble­men die Ver­set­zung in den Tages­dienst einfordern.

Ist der Arbeitgeber zu Nachtzuschlägen verpflichtet?

Die Ver­gü­tung der Nacht­ar­beit muss nicht zwin­gend im Arbeits­ver­trag fest­ge­schrie­ben sein. Sofern kei­ne beson­de­ren Umstän­de vor­lie­gen ist der Arbeit­ge­ber nach § 6 Abs. 5 ArbZG gesetz­lich dazu ver­pflich­tet, die geleis­te­te Nacht­ar­beit zu honorieren.

Aller­dings bleibt dem Arbeit­ge­ber noch eine wei­te­re Mög­lich­keit offen, die Nacht­ar­beit ange­mes­sen zu entlohnen.

Alternative: Freizeitausgleich

Ein Anspruch auf einen Nacht­zu­schlag hängt wei­ter­hin davon ab, ob (tarif-)vertraglich nicht ande­re Rege­lun­gen zum Aus­gleich für die Nacht­ar­beit getrof­fen wor­den sind.

Nach § 6 Abs. 5 ArbZG kann der Arbeit­ge­ber anstel­le eines Lohn­zu­schlags auch einen ange­mes­se­nen Frei­zeit­aus­gleich für die geleis­te­ten nächt­li­chen Stun­den gewähren.

Der Para­graph begrün­det den Anspruch auf Frei­zeit­aus­gleich damit, dass durch mehr Frei­zeit die gesund­heit­li­chen Fol­gen der Nacht­ar­beit gerin­ger gehal­ten wer­den kön­nen und dem Kör­per mehr Zeit zur Rege­ne­ra­ti­on bleibt. Das ist bei einem mone­tä­ren Aus­gleich nicht der Fall.

Die Rechts­spre­chung geht dabei von einem ange­mes­se­nen Aus­gleich von 25 % der geleis­te­ten Nacht­stun­den aus. Bei vier Stun­den Nacht­ar­beit steht einer Pfle­ge­kraft dem­nach eine Stun­de zusätz­li­che Frei­zeit zu.

Die bei­den Optio­nen Nacht­zu­schlag und Frei­zeit­aus­gleich ste­hen glei­cher­ma­ßen für einen ange­mes­se­nen Aus­gleich der Nacht­ar­beit. Letzt­end­lich obliegt dem Arbeit­ge­ber die Ent­schei­dung, wel­che Vari­an­te er wählt. Dabei ist auch jeder Ein­zel­fall anders zu berücksichtigen.

Auch interessant Arbeitszeitrecht Ein Recht auf Sonntagsruhe für Pflegefachkräfte? Arbei­ten im Schicht­dienst bedeu­tet zwangs­läu­fig auch, dass man mal auf sein Wochen­en­de ver­zich­ten und an einem Sonn­tag zur Arbeit antre­ten muss. Dem setzt aller­dings das Arbeits­zeit­recht auch recht­li­che Gren­zen, die man als Arbeit­neh­mer ken­nen sollte.

Wie hoch ist der Nachtzuschlag?

Der Gesetz­ge­ber macht kei­ne Anga­be zum Umfang der Ver­gü­tung bei einem Nachtzuschlag.

Der Zuschlag wird für jede geleis­te­te Stun­de der Nacht­ar­beit gezahlt und bezieht sich damit auf den Brut­to­lohn pro Stun­de. Im Gegen­satz zum Brut­to­lohn muss der Zuschlag nicht ver­steu­ert werden.

Wie auch beim Frei­zeit­aus­gleich geht man zunächst vom Fak­tor 1/4 aus. Der Nacht­zu­schlag beträgt also übli­cher­wei­se 25 % vom Brut­to­stun­den­lohn x die geleis­te­ten Stun­den der Nachtarbeit.

Neben mög­li­chen tarif­ver­trag­li­chen Abwei­chun­gen kann der Nacht­zu­schlag in fol­gen­den Situa­tio­nen eben­falls höher oder gerin­ger ausfallen:

Wenn die Arbeits­be­las­tung wäh­rend der Nacht­ar­beit recht gering aus­fällt, bei­spiels­wei­se bei einem Bereitschaftsdienst

wäh­rend der Nacht­ar­beit recht aus­fällt, bei­spiels­wei­se bei einem Bereitschaftsdienst Wenn die Arbeits­be­las­tung wäh­rend des Nacht­diens­tes dau­er­haft hoch ist. Hier­bei ist es nicht unüb­lich, dass sich der Zuschlag auf 30 % erhöht

Der Nacht­zu­schlag ist in der Regel für alle Berufs­fel­der gleich.

Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen

Sonn- und Fei­er­ta­ge sind arbeits­freie Tage, nicht jedoch in der Pfle­ge. Durch arbeits- oder tarif­ver­trag­li­che Ver­ein­ba­run­gen haben Pfle­ge­kräf­te an die­sen Tagen mit­un­ter Anspruch auf einen Gehalts­zu­schlag. Die­ser bezieht sich auf jede an einem Fei­er­tag ver­rich­te­te Stun­de bis ein­schließ­lich 4 Uhr des Folgetages.

Doch was ist, wenn an einem Fei­er­tag gleich­zei­tig auch noch eine Nacht­schicht anfällt? In die­sem Fall kann der Arbeit­neh­mer sogar einen dop­pel­ten Bonus aus Nacht- und Fei­er­tags­zu­schlag erhalten.

Auch hier­für ein Bei­spiel zum bes­se­ren Verständnis:

Pfle­ge­kraft „B. Reit­schaft“ arbei­tet an Neu­jahr von 23 bis 8 Uhr des Fol­ge­ta­ges. Zwi­schen 3 und 4 Uhr macht sie Pau­se. Für den Zeit­raum von 23 bis 3 Uhr erhält sie bei­de Zuschlä­ge. Von 4 bis 6 Uhr erhält sie nur noch den Nacht­zu­schlag, jedoch kei­nen Fei­er­tags­zu­schlag mehr. Die letz­ten bei­den Stun­den wer­den regu­lär vergütet.

Auch interessant Munter durch den Dienst Tipps für die Nachtschicht Der Zei­ger steht auf 22 Uhr-für man­che die Zeit, um ins Bett zu gehen. Doch ande­re wie­der­um zie­hen ihre Arbeits­schu­he an und tre­ten ihre Schicht an. Wenn Sie zur letz­te­ren Sor­te gehö­ren, dann haben wir für Sie Tipps, um gesund durch die Nacht­schicht zu kommen.

Nachtzuschläge für Teilzeitkräfte?

Nacht­zu­schlä­ge gel­ten für alle Lohn­klas­sen ab dem Min­dest­lohn. Dabei sind auch Teil­zeit­kräf­te mit ein­zu­be­zie­hen. Ihr gerin­ge­res Arbeits­vo­lu­men recht­fer­tigt nicht den Ver­lust des Anspru­ches auf einen ange­mes­se­nen Zuschlag für nächt­lich geleis­te­te Stunden.

Aus­ge­nom­men sind nach dem Jugend­ar­beits­schutz­ge­setz jedoch Jugend­li­che unter 18 Jah­ren. Hier sieht das Gesetz ein Beschäf­ti­gungs­ver­bot vor 6 und nach 20 Uhr vor.

Dies gilt auch für schwan­ge­re Frau­en, die jedoch auf ein­ge­nen Wunsch bis 22 Uhr arbei­ten dür­fen. Aller­dings fällt die­se Zeit­span­ne nicht in die Nacht­zeit, wes­we­gen kein Anspruch auf einen Bonus besteht.