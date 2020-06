Anzeige Erste PWG-Online-Fortbildung Webinar-Premiere zu Freiheitsentziehenden Maßnahmen

PWG-Semi­na­re goes digi­tal: Die PWG-Semi­na­re wer­den am 26. Mai 2020 erst­mals ein Webi­nar abhal­ten. In sei­ner ers­ten Auf­la­ge zum The­ma Frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men (FEM) gibt das Webi­nar Ein­bli­cke in den aktu­el­len Stand der Rechts­la­ge und ver­mit­telt den Teil­neh­mern Klar­heit dar­über, unter wel­chen recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen eine FEM zuläs­sig und/oder gebo­ten ist.