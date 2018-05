Ein australisches Forscherteam soll ein neues Medikament entwickelt haben, das unter anderem den Alterungsprozess verlangsamt. Martinpolak/Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Langsamer altern und schwere Krankheiten wie Krebs verhindern – diese Vorstellung könnte aus einer Utopie stammen. Ein australisches Forschungsteam will diesem „Menschheitstraum“ durch die Entdeckung eines Super-Proteins näher gekommen sein, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Instituts Ranke-Heinemann – Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund.

Die Wissenschaftler der Queensland University of Technology (QUT) haben jahrelang an dem sogenannten Einzeller-Organismus „Archaea“ geforscht, bis ihnen dann der Durchbruch gelungen sei, sagt der wissenschaftliche Leiter des Cancer and Ageing Research Program (CARP) Derek Richard vom Institute of Health and Biomedical Innovation der QUT. Nun haben sie ein Medikament entwickelt, das den Alterungsprozess erheblich verlangsamen und schwere Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, Typ-2-Diabetes oder Arthritis verhindern soll. Die Organismen überleben selbst unter den härtesten Bedingungen in schwefelsäurehaltigen siedenden Arealen rund um Unterwasservulkane.

Das entdeckte Protein funktioniert wie ein Schutzengel

„Unsere Untersuchungen der Archaeen haben zur Entdeckung des Super-Proteins ssB1 geführt. Der wahre Heureka-Moment kam jedoch, als wir herausfanden, dass wir Menschen genau dieses Protein (hSSB1) in jeder Zelle unseres Körpers besitzen“, so Prof. Richard. „In normalen Zellen ist ssB1 wie ein Schutzengel, der den genetischen Code beschützt und im Falle einer Beschädigung sofort repariert. Wenn wir altern, verlieren wir Teile unseres genetischen Codes, und deshalb können Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer entstehen. Durch unsere Beobachtungen der ssB1-Funktion bei den Archaeen haben wir erkannt, dass wir möglicherweise auf die Grundlage neuer Zellbehandlungen gestoßen sind, den Alterungsprozess kontrollieren zu können und die Menschen länger gesund leben zu lassen. Das neue Medikament wirkt, indem die Funktion des DNA-reparierenden-Super-Proteins hSSB1 wiederhergestellt wird. Somit vermitteln wir unseren Zellen das Gefühl, dass sie viel jünger sind, als es tatsächlich der Fall ist,“ so Richard weiter.

„Die große Verbindung zwischen Krebs und dem Alterungsprozess ist die DNA-Reparatur. Mit dem Alter beginnen unsere Zielproteine damit, ihre Funktionsweise zu ändern, sodass unser Genom beschädigt werden kann. Diese Schäden können zu Krebs führen. Dieses neue Medikament kann, sobald es vollständig entwickelt wurde, Risikopatienten vor Krebs und anderen Krankheiten schützen“, erklärt Ken O’Byrne, QUT-Professor und klinischer Direktor des CARP. Zwar berge das neue Medikament das Potenzial, Krankheiten hinauszuzögern und zu verhindern. Primäres Ziel sei jedoch die Verbesserung der Lebensqualität, so O’Byrne weiter.

Neuer Weg der Forschungsfinanzierung: Wissenschaftler eröffnen Kaffeerösterei

Nach Amerika wollen sie mit ihrer Entdeckung nicht gehen, denn würde sie Australien verloren gehen. „Wir wollen dieses Medikament in Australien behalten, sodass die Australier davon medizinisch und wirtschaftlich profitieren können“, sagt Prof. Richard. Fünf Millionen Dollar benötigen sie für das weitere Forschungsvorhaben. Um es weiter voranzutreiben, geht das Forscherteam einen interessanten Weg der Finanzierung.

Zum einen sammeln die Wissenschaftler Spenden. Zum anderen haben sie jetzt eine Kaffeerösterei eröffnet, um als Fundraising-Unternehmen Fair-Trade-Kaffee, -Tee und -Kakao-Getränke anzubieten. „Wir wollten einmal etwas anderes machen. Wir wissen, dass die Australier ihren Kaffee und Tee lieben, also wollten wir eine außergewöhnliche Produktpalette anbieten und den gesamten dadurch generierten Profit in unsere Forschung investieren“, so Richard.