TV-Tipp Organspende per Facebook

In Holland ist es kein unübliches Modell: Die Suche eines Organspenders über Facebook. Erst kürzlich wurde für Deutschland ein historischer Tiefstand in der Organspende verzeichnet. Aus aktuellem Anlass gilt der TV-Tipp daher der Dokumentation "Bitte eine Niere. Organspende via Facebook".