Der Corona-Impfstoff Novavax wird seit dem Wochenende an einigen Stellen in Deutschland verimpft. Der neue Totimpfstoff aus den USA soll die festgefahrene Impfkampagne neu beleben und alle jene, die sich noch nicht für eine Impfung entschieden haben, überzeugen. Doch die ersten Erwartungen an die Kampagne sind enttäuschend.

„Die Nach­fra­ge nach Nova­vax-Imp­fun­gen ist bis­lang mäßig“, heißt es vom Gesund­heits­de­zer­nen­ten für die Städ­te­re­gi­on Aachen, Dr. Micha­el Zie­mons auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche. „Stand heu­te wur­den von 4600 Ter­mi­nen, die zur Ver­fü­gung ste­hen, 160 gebucht“, sagt er wei­ter. Da aus­rei­chen­de Men­gen des neu­en Impf­stoffs zur Ver­fü­gung stün­den, kön­ne in der Städ­te-Regi­on Aachen auf eine Prio­ri­sie­rung ver­zich­tet wer­den: Ab heu­te (Diens­tag, die Red.) könn­ten des­halb alle ab 18, die noch nicht geimpft sind und einen Anspruch auf eine Imp­fung haben, einen Ter­min erhalten.

Die Prio­ri­sie­rung galt eigent­lich vor allem auch dem noch unent­schlos­se­nen Pfle­ge­per­so­nal. Doch auch hier ist die Stim­mung ver­hal­ten: „Von den bis­her nicht geimpf­ten Mit­ar­bei­ten­den ist uns aller­dings kei­ner bekannt, der oder die sich mit Nova­vax imp­fen zu las­sen möch­te“, heißt es von einer Spre­che­rin des Mal­te­ser Hilfdiens­tes gegen­über der Rechts­de­pe­sche. „Unser Ein­druck ist, dass die Ent­schei­dung für bzw. gegen eine Imp­fung unter unse­ren Mit­ar­bei­ten­den bereits gefällt ist und dass dar­an auch die Mög­lich­keit, sich ab nun mit Nova­vax imp­fen las­sen zu kön­nen, nicht viel ändern wird“. Das lie­ge vor allem auch an der bereits hohen Impf­quo­te bei den Mit­ar­bei­tern der 34 Mal­te­ser Pfle­ge­ein­rich­tun­gen. Hier ver­füg­ten 93 Pro­zent über einen voll­stän­di­gen Impfschutz.

Der Hoffnungsträger für Ungeimpfte

Laut Robert Koch-Insti­tut (RKI) haben mitt­ler­wei­le 75,4 Pro­zent der Bevöl­ke­rung in Deutsch­land einen Grund­schutz mit zwei Imp­fun­gen erhal­ten. Beim Pfle­ge­per­so­nal ist die Zahl der Unge­impf­ten ver­gleichs­wei­se gering. Eine Umfra­ge des SWR hat erge­ben, dass die Impf­quo­te hier in Rhein­land-Pfalz und Ham­burg bei rund 90 Pro­zent liegt. Die nied­rigs­te Impf­quo­te beim Pfle­ge­per­so­nal gibt es hin­ge­gen in Sach­sen mit 65,7 Pro­zent. Trotz der bald anste­hen­den ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht gibt es also noch eine Rei­he an Pfle­gen­den, die noch kei­ne Coro­na-Imp­fung erhal­ten haben.

Und genau für die ist der Impf­stoff auch zunächst vor­ge­se­hen. Seit dem 21. Febru­ar wird das neue Prä­pa­rat Nuva­xo­vid, vom US-Her­stel­ler Nova­vax auch in Deutsch­land ver­impft. Es ist ein soge­nann­ter „Tot­impf­stoff“ und gilt als Hoff­nungs­trä­ger, der etli­che bis­lang wil­lent­lich Unge­impf­te viel­leicht doch noch dazu bewe­gen kann, sich imp­fen zu lassen.

Erste Impftage eher schleppend

Nicht nur in Aachen ist die Nach­fra­ge nach dem neu­en Impf­stoff mäßig. Deutsch­land­weit sind bis­lang nach Anga­ben des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) 3588 Erst­imp­fun­gen ver­ab­reicht wor­den. Auch die aktu­el­le Bericht­erstat­tung aus den ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern lässt ver­mu­ten, dass Nova­vax die hoch­ge­steck­ten Erwar­tun­gen nicht ganz erfül­len kann. Gene­rell ist die Situa­ti­on in den Bun­des­län­dern mit der Ver­sor­gung des Impf­stoffs unter­schied­lich; die Lie­fe­run­gen des Vak­zins tref­fen unter­schied­lich ein und sind zeit­lich ver­setzt. In die­ser Woche sol­len jedoch in ganz Deutsch­land ers­te Imp­fun­gen mit Nova­vax ange­bo­ten wer­den können.

In den grö­ße­ren Städ­ten wie Wies­ba­den und Ber­lin ist die Nach­fra­ge nach ers­ten Nova­vax-Imp­fun­gen gering. Auch die ers­ten Impf­ta­ge in Meck­len­burg-Vor­pom­mern ver­lau­fen eher schlep­pend. Hier ist Seen­plat­te der ers­te Land­kreis, der Nova­vax ver­imp­fen kann: Auf 4.100 Impf­do­sen kom­men hier 116 Anmel­dun­gen. In Hes­sen hat­te man für das gesam­te Bun­des­land mit 108.000 Nova­vax-Dosen gerech­net. Bis­lang wur­den hier 234 Erst­imp­fun­gen registriert.

Die meis­ten Imp­fun­gen mit Nova­vax gab es laut RKI aktu­ell in Rhein­land-Pfalz, wo es 1014 Erst­imp­fun­gen gab – gefolgt von Nord­rhein-West­fa­len mit 963, Thü­rin­gen mit 364 und dem Saar­land mit 303 Impfungen.

Was Novavax so besonders macht

Nuva­xo­vid aus dem Hau­se Nova­vax ist, nach Bio­n­tech (Comirn­a­ty), Moder­na (Spik­evax), Astra­Ze­ne­ca (Vax­ze­vria) und John­son & John­son (Jans­sen) der fünf­te zuge­las­se­ne Coro­na-Impf­stoff in der EU. Die Beson­der­heit ist die neue Funk­ti­ons­wei­se: Ähn­lich wie ein Grip­pe-Impf­stoff, ist Nova­vax ein soge­nann­ter pro­te­in­ba­sier­ter Impf­stoff, der im Labor her­ge­stell­te Spike-Pro­te­ine des Coro­na­vi­rus enthält.

Bei den Bio­n­tech- und Moder­na-Prä­pa­ra­ten han­delt es sich um mRNA-Impf­stof­fe, die dem Kör­per gewis­ser­ma­ßen eine „Bau­an­lei­tung“ für Coro­na-Anti­kör­per lie­fern, die jener sich selbst zusam­men­setzt. Die Prä­pa­ra­te von Astra­Ze­ne­ca und John­son & John­son sind soge­nann­te Vek­tor-Impf­stof­fe: Hier­bei wird ein harm­lo­ses Virus als „Trä­ger“ der Erb­infor­ma­tio­nen von Sars-CoV‑2 genutzt.

Laut der Zulas­sungs­stu­di­en des Her­stel­lers soll der Impf­stoff das Risi­ko einer sym­pto­ma­ti­schen Coro­na-Erkran­kung um etwa 90 Pro­zent sen­ken. Dies liegt in etwa in der Grö­ßen­ord­nung von Bio­n­tech und Moder­na. Unklar ist aller­dings noch, wie der durch Nova­vax aus­ge­lös­te Impf­schutz auf die der­zeit domi­nie­ren­de Omi­kron-Vari­an­te anspricht, da die Stu­di­en noch vor deren Sie­ges­zug stattfanden.