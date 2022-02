Nova­vax ist neu auf dem deut­schen Markt Foto: Dream­sti­me

Nun ist der neue Covid-19-Impf­stoff da, der etli­che bis­lang wil­lent­lich Unge­impf­te viel­leicht (und hof­fent­lich) dazu bewe­gen könn­te, sich doch noch vak­zi­nie­ren zu las­sen: Das Prä­pa­rat Nuva­xo­vid, vom US-Her­stel­ler Nova­vax ent­wi­ckelt, ist ab sofort in Deutsch­land ver­füg­bar. Am Mon­tag, 21. Febru­ar, tra­fen laut des Bun­des-Gesund­heits­mi­nis­ters Karl Lau­ter­bach (SPD) die ers­ten 1,4 Mil­lio­nen Impf­do­sen in Deutsch­land ein. Nach­dem der neue Impf­stoff auf die Bun­des­län­der ver­teilt wird, soll es in weni­gen Tagen die ers­ten Imp­fun­gen mit dem neu­ar­ti­gen Prä­pa­rat geben.

Lau­ter­bach bekräf­tig­te zugleich, nach wie vor zur geplan­ten, jedoch auch inner­halb der eige­nen Regie­rungs­ko­ali­ti­on hef­tig umstrit­te­nen all­ge­mei­nen Impf­pflicht auch außer­halb des Gesund­heits- und Pfle­ge­we­sens zu ste­hen. Wenn wegen „par­tei­po­li­ti­scher Spiel­chen“ im kom­men­den Herbst Pro­ble­me auf­trä­ten, sei dies der Bevöl­ke­rung nicht zuzu­mu­ten, zitiert die „Welt“ den Minis­ter aus einem Inter­view mit dem ZDF-Mor­gen­ma­ga­zin.

Bei der Impf­pflicht-Debat­te gehe es nicht um die aktu­el­le Omi­kron-Wel­le, die – mit oder ohne Nova­vax – bereits dabei ist abzu­flau­en, son­dern um mög­li­cher­wei­se mit Wie­der-Ein­set­zen der kal­ten Jah­res­zeit dro­hen­de neue Virus­va­ri­an­ten. Bei einem zu nied­ri­gen Geimpf­ten-Anteil vor allem unter älte­ren Men­schen droh­ten aber­mals Kon­takt­ein­schrän­kun­gen und ande­re Lock­down-Maß­nah­men – anders als in Län­dern mit hoher Impfquote.

NRW priorisiert neuen Impfstoff zunächst

Meck­len­burg-Vor­pom­mern kün­dig­te an, bereits am 28. Febru­ar mit den Nova­vax-Imp­fun­gen zu star­ten, in Nie­der­sach­sen und Ham­burg sol­len die Imp­fun­gen Anfang März begin­nen. Auch in NRW star­ten die Nova­vax-Imp­fun­gen Anfang März, als ers­tes errei­chen ihn die kom­mu­na­len Impf­stel­len. Hier ist es aber ange­dacht, den neu­en Impf­stoff zunächst prio­ri­tär für Beschäf­tig­ten in Gesund­heit und Pfle­ge anzu­bie­ten, sowie Per­so­nen, wel­che die bis­he­ri­gen Impf­stof­fe aus der mRNA-Grup­pe ärzt­lich bestä­tigt nicht vertragen.

Nuva­xo­vid aus dem Hau­se Nova­vax ist, nach Bio­n­tech (Comirn­a­ty), Moder­na (Spik­evax), Astra­Ze­ne­ca (Vax­ze­vria) und John­son & John­son (Jans­sen) der fünf­te zuge­las­se­ne Coro­na-Impf­stoff in der EU. Die Beson­der­heit ist die neue Funk­ti­ons­wei­se: Ähn­lich wie ein Grip­pe-Impf­stoff, ist Nova­vax ein soge­nann­ter pro­te­in­ba­sier­ter Impf­stoff, der im Labor her­ge­stell­te Spike-Pro­te­ine des Coro­na­vi­rus enthält.

Bei den Bio­n­tech- und Moder­na-Prä­pa­ra­ten han­delt es sich um mRNA-Impf­stof­fe, die dem Kör­per gewis­ser­ma­ßen eine „Bau­an­lei­tung“ für Coro­na-Anti­kör­per lie­fern, die jener sich selbst zusam­men­setzt. Die Prä­pa­ra­te von Astra­Ze­ne­ca und John­son & John­son sind soge­nann­te Vek­tor-Impf­stof­fe: Hier­bei wird ein harm­lo­ses Virus als „Trä­ger“ der Erb­infor­ma­tio­nen von Sars-CoV‑2 genutzt.

Ob Nova­vax der in der öffent­li­chen Debat­te viel­zi­tier­te „Tot­impf­stoff“ ist, auf den Skep­ti­ker der mRNA-Tech­no­lo­gie immer wie­der ver­wie­sen haben, kommt übri­gens auf die Begriffs-Defi­ni­ti­on an. Wie ein „klas­si­scher“ Tot­impf­stoff – etwa gegen Cho­le­ra, Diph­te­rie oder Toll­wut –, ent­hält der Nova­vax-Impf­stoff Bestand­tei­le des Krank­heits­er­re­gers, hier des Coro­na­vi­rus, jedoch kein lebens­fä­hi­ges, wenn auch abge­schwäch­tes Virus im Gan­zen (wie bei Lebend­impf­stof­fen). Aller­dings wer­den die Virus-Spikes im Labor her­ge­stellt und nicht aus „ech­ten“ Coro­na­vi­ren gewonnen.

Laut Studien zu 90 Prozent wirksam – Zweimalige Injektion

Laut der Zulas­sungs­stu­di­en des Her­stel­lers soll der Impf­stoff das Risi­ko einer sym­pto­ma­ti­schen Coro­na-Erkran­kung um etwa 90 Pro­zent sen­ken. Dies liegt in etwa in der Grö­ßen­ord­nung von Bio­n­tech und Moder­na. Unklar ist aller­dings noch, wie der durch Nova­vax aus­ge­lös­te Impf­schutz auf die der­zeit domi­nie­ren­de Omi­kron-Vari­an­te anspricht, da die Stu­di­en noch vor deren Sie­ges­zug stattfanden.

Wie die bis­her ver­füg­ba­ren Impf­stof­fe auch – außer der (ten­den­zi­ell jedoch weni­ger wirk­sa­me) von John­son & John­son, der mit einer ein­ma­li­gen Imp­fung zum Auf­bau des Basis­schut­zes aus­kommt – wird Nova­vax zwei­mal ver­ab­reicht, um den opti­ma­len Schutz aus­zu­bil­den, im Abstand von drei Wochen zwi­schen Erst- und Zweit­imp­fung. Wie lan­ge der auf­ge­bau­te Impf­schutz anhält, muss sich eben­falls noch zeigen.

Obwohl es noch wenig Erkennt­nis­se dazu gibt, könn­te Nova­vax auch eine Wahl nicht nur für Unge­impf­te, son­dern für bis­her schon voll­stän­dig Geimpf­te sein, wenn es um das The­ma Boos­te­rung geht. Denn die soge­nann­ten Kreuz­imp­fun­gen sei­en ten­den­zi­ell wirk­sa­mer als eine Impf­se­rie mit dem glei­chen Prä­pa­rat, so der Epi­de­mio­lo­ge Prof. Timo Ulrichs im Gespräch mit RTL. Das lie­ge dar­an, dass das Immun­sys­tem unter­schied­li­che Wir­kungs­wei­sen ken­nen­ler­ne und auf ver­schie­de­ne Art her­aus­ge­for­dert wer­de, einen eige­nen Impf­schutz zu bilden.