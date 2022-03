Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Der daraus entstandene Energiepreisschock setzt die Textilreinigungsunternehmen Deutschlands einer enormen Belastung aus. Die Branche, welche schon pandemiebedingt zu Höchstleistungen auflief, kann den Preissteigerungen derzeit nur hilflos zusehen und warnt vor Versorgungslücken.

Mit dem Rücken an der Wand – ohne Energie keine Hygiene!

Geschäfts­füh­re­rin Miri­am Paul von der Groß­wä­sche­rei Voss Bild: DTV

„Nie­mand weiß, was die­ser schreck­li­che und unnö­ti­ge Krieg in der Ukrai­ne noch mit sich brin­gen wird, aber wir sind gedank­lich bei den armen Men­schen aus der Ukrai­ne, die es am här­tes­ten von uns allen trifft“, erklärt Geschäfts­füh­re­rin Miri­am Paul von der Groß­wä­sche­rei Voss mit Blick auf die aktu­el­le Nachrichtenlage.

Familienunternehmen auch von Krise betroffen

Miri­am Paul macht sich vie­le Gedan­ken in die­sen Tagen. Dabei spricht sie hier noch nicht ein­mal von sich selbst und der eige­nen Situa­ti­on. Denn das fami­li­en­geführ­te Wäsche­rei-Groß­un­ter­neh­men ist eines von vie­len in der Bran­che der Tex­til­rei­ni­ger, die bereits jetzt sehr stark unter den Aus­wir­kun­gen des Krie­ges und den damit ver­bun­de­nen Sank­tio­nen leiden.

Die Wäsche­rei Voss gibt es schon seit über 97 Jah­ren. Der Urgroß­va­ter Richard Voss hat­te die Wäsche­rei bereits im Jahr 1925 gegrün­det. Seit jeher wer­den dort Tex­ti­li­en für Kran­ken­häu­ser, Reha­kli­ni­ken und Alten­hei­me gerei­nigt und hygie­nisch auf­be­rei­tet. Inzwi­schen sind dort 430 Ange­stell­te beschäf­tigt. Seit dem letz­ten Jahr gel­ten Kran­ken­haus­wä­sche­rei­en wie DIESE auch offi­zi­ell als „sys­tem­re­le­vant“. Das allein löst aller­dings lei­der den­noch kei­nes der Pro­ble­me, die die Situa­ti­on für den Betrieb gera­de so erschweren.

Wäschereien mit besonders hohem Energiekostenanteil

Was wirk­lich hin­ter dem Begriff „sys­tem­re­le­vant“ steckt, wird sehr deut­lich spür­bar, wenn ein Unter­neh­men wie die­ses Gefahr läuft, sei­nen Betrieb ein­stel­len zu müs­sen. Wer denkt, dass die­ses Risi­ko nicht real wäre, täuscht sich lei­der. Denn Tat­sa­che ist, dass die Ener­gie- und Kraft­stoff­kos­ten ins­ge­samt rund 12 Pro­zent an den gesam­ten Pro­duk­ti­ons­kos­ten ausmachen.

Somit ste­hen Betrie­be wie die­se nun gleich vor meh­re­ren Pro­ble­men: für die Nut­zung von gro­ßen Trock­nern und ande­ren Maschi­nen in einem sol­chen Unter­neh­men wird viel Dampf benö­tigt. Die­ser lässt sich aktu­ell in gro­ßem Stil aber aus­schließ­lich mit Öl oder Gas erzeu­gen. Somit ist man bis zu einem gewis­sen Grad gezwun­gen, bei­des zu den immer wei­ter stei­gen­den Prei­sen ein­zu­kau­fen. Zuletzt lag der Gas­preis an der Leip­zi­ger Ener­gie­bör­se bei einem Tages­preis von ca. 85–90 €/Mwh. (Der Vor­jah­res­preis lag bei ca. 20 €/Mwh.).

Weitergabe der Preissteigerung an Kunden schwer möglich

Gleich­zei­tig ist eine Wei­ter­ga­be die­ser Preis­stei­ge­run­gen an die Kun­den nur kaum oder gar nicht mög­lich. Paul ist sich aber nicht nur ihrer eige­nen Pro­blem­la­ge sehr bewusst: „Wir wis­sen natür­lich, dass auch unse­re Kun­den aus dem Gesund­heits­we­sen unter enor­men Kos­ten­druck lei­den, aber auch wir ste­hen inzwi­schen mit dem Rücken an der Wand. Wir kön­nen die Kos­ten nicht mehr durch Effi­zi­enz­stei­ge­run­gen abfan­gen, so wie wir es teil­wei­se in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten immer geschafft haben.“

Mit gro­ßen Kun­den wie etwa Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen bestehen in der Regel fes­te Ver­trä­ge mit meh­re­ren Jah­ren Lauf­zeit. Inner­halb die­ser Lauf­zei­ten sind Preis­än­de­run­gen kaum oder nur ein­ge­schränkt mög­lich. Beson­ders bei öffent­li­chen Auf­trag­ge­bern wird eine Anpas­sung nur sehr schwer ermög­licht. Selbst danach sind die­se aber, wenn über­haupt, nur mit Zustim­mung der Kun­den mög­lich. Vie­le Unternehmer/innen sto­ßen hier in den letz­ten Tagen bereits ver­mehrt auf Widerstand.

Partnerschaftliches Entgegenkommen der Kunden?

Daher kann Paul nur an den Gemein­schafts­sinn appel­lie­ren: „Wir haben unse­re Kun­den bis­her mit viel Anstren­gung sicher durch die Coro­na-Pan­de­mie gebracht und waren zu jedem Zeit­punkt lie­fer­fä­hig. Jetzt hof­fen wir auf ein part­ner­schaft­li­ches Ent­ge­gen­kom­men unse­rer Kunden.“

Etli­che Unter­neh­men der Tex­til­rei­ni­gungs­bran­che kämp­fen zum Teil nach wie vor stark mit den Las­ten der Coro­na-Pan­de­mie. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren kam es in die­sem Wirt­schafts­zweig oft zu Umsatz­ein­bu­ßen von ca. 50 Pro­zent. Dadurch sind aktu­ell wenig oder kei­ne Reser­ven mehr vor­han­den, um die der­zei­ti­ge Lage aus­zu­glei­chen oder zumin­dest abzufedern.

„Aber nicht nur die Preis­stei­ge­run­gen berei­ten uns Kopf­schmer­zen, son­dern auch die Angst vor einer Unter­ver­sor­gung mit Gas. Das hät­te dras­ti­sche Aus­wir­kun­gen auf die Grund­ver­sor­gung im Gesund­heits­sys­tem“, sorgt sich die Unter­neh­me­rin. Ande­re Wäsche­rei­en betrei­ben ihre Dampf­erzeu­gung mit Öl – auch die­se haben Angst, nicht mehr mit Öl ver­sorgt zu wer­den und den Betrieb stop­pen zu müssen.

Große Unsicherheit in der Branche

Wenn die Ver­sor­gung­s­i­cher­heit nicht gewähr­leis­tet wer­den kann, kön­nen inner­halb weni­ger Tage deren Groß­kun­den nicht mehr mit fri­scher und hygie­ni­scher Wäsche ver­sorgt werden.

Es ist nicht klar, ob Wäsche­rei­en als sys­tem­re­le­van­te Unter­neh­men eine bevor­zug­te Belie­fe­rung mit Öl oder Gas bekom­men wer­den. Da gera­de die Ein­rich­tun­gen des Gesund­heits­we­sens DRINGEND auf hygie­ni­sche Tex­ti­li­en ange­wie­sen sind, herrscht in der Bran­che gro­ße Unsi­cher­heit mit Blick auf die nächs­ten Wochen.