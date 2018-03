Eine gute Kommunikation kann für mehr Patientensicherheit sorgen. jpcprod/Dreamstime.com

Tägliche Schadensfälle könnten verhindert werden, wenn eine sicherere Kommunikation in der Patientenversorgung herrschen würde, so eines der Résumés der 30. Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen, die am Dienstag stattgefunden hat. Dabei wurden die zentralen Fragen diskutiert, wie sich Fehler und unerwünschte Ereignisse in der Patientenversorgung vermeiden lassen und wie gute Kommunikation dazu beitragen kann.

Potenzial liege beispielsweise in der Etablierung einrichtungsübergreifender Fehlermeldesystem sowie in der Bereitstellung von Entscheidungshilfen für Patienten und Versicherte in leichter Sprache, betonte Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Maßnahmen für mehr Patientensicherheit können unter anderem mittels des Innovationsfonds realisiert werden, mit dem Projekte zur Verbesserung der Kommunikation und der Gesundheitskompetenz gefördert werden.

Auch interessant Momentversagen Es darf ein bisschen mehr sein – wenn aus kleinen Missgeschicken dramatische Fälle entstehen. Es sind die spektakulären und für jeden Leser dramatischen Headlines, wie „falsches Bein operiert", „Patient verwechselt" oder „Patient aus Narkose nicht erwacht", die regelmäßig in der Presse landen, wenn es um Ansprüche gegen Ärzte geht. Ganz häufig sind es aber kleine Unaufmerksamkeiten, ein „Momentversagen" in der Praxis, der Hektik im Praxisalltag geschuldet, die – aus einem kleinen Fehler – weitreichende und große Schadenfälle entstehen lassen.

Das SACCIA-Modell

Den Handlungsbedarf hebt auch Prof. Annegret Hannawa der Universität Lugano hervor: „Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. In der klinischen Praxis sowie Aus- und Fortbildung in Medizin und Pflege muss zur Erreichung der Patientensicherheit die Zwischenmenschlichkeit in der Kommunikation gestärkt werden.“ Viele schwere Schadenfälle entstünden aus unsicherer Kommunikation, so Hannawa. Daher hat sie ein Kommunikationsmodell entwickelt, das für ein einheitliches und besseres Verständnis unter Personal und Patienten sorgt. Das sogenannte SACCIA-Modell enthält fünf Kernkompetenzen, mit denen eine sichere Kommunikation erfüllt und für mehr Patientensicherheit gesorgt werden kann. Suffizienz (Sufficiency), Richtigkeit (Accuracy), Klarheit (Clarity), Kontextbezug (Contextualization) und zwischenmenschliche Anpassung (Interpersonal Adaption) sind nach diesem Modell die richtigen Zutaten für eine bessere Kommunikation, die einer kommunikationswissenschaftlichen Analyse entspringen.

Zuletzt müssen Voraussetzungen für eine qualitative Gesundheitsversorgung geschaffen und die Attraktivität der Gesundheitsberufe durch bessere Rahmenbedingung gesteigert werden, erklärte zu Beginn der Tagung Dr. Max Kaplan, Vizepräsident der Bundesärztekamme (BÄK) und Vorsitzender der Fachberufekonferenz. Dass Union und SPD sich daher nun für die Aufwertung der Gesundheitsberufe einsetzen wollen, sei wichtig und richtig.