Fehlzei­­ten-Statis­­tik Kranken­stand in Pflege deutlich gestie­gen!

Bei 8,8 Prozent liegt der Kranken­stand im Jahr 2022 unter den bei der AOK versi­cher­ten Pflege­kräf­ten. Das sind gleich 1,6 Prozent­punkte mehr als im Vorjahr. Inner­halb von elf Jahren stiegen die Fehlzei­ten in der Pflege damit um satte 44 Prozent. Auch in den anderen Berufs­grup­pen stieg die Kranken­quote – jedoch weniger stark als in der Pflege.