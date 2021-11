Was auch immer die Ampel sen­det – sie wird hef­tig kri­ti­siert für ihre Gesund­heits­po­li­tik bisher

Am letz­ten Don­ners­tag hat­te die Minis­ter­prä­si­den­ten­kon­fe­renz eine ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für die Pfle­ge beschlos­sen. Inzwi­schen hat das Bun­des­mi­nis­te­ri­um einen Vor­schlag zur Umset­zung der Pfle­ge-Impf­pflicht vor­ge­legt (Rechts­de­pe­sche berich­te­te). Die Rege­lung soll ab 1. Janu­ar in Kraft tre­ten und bie­tet allen, die in Pfle­ge­ein­rich­tung tätig sind, bis zum 31. März die Mög­lich­keit, ihre Imp­fung nach­zu­ho­len. Ab die­sem Datum bestün­de dann eine Nach­weis­pflicht für die Corona-Impfung.

Bundesärztekammer: Impfpflicht zum Jahreswechsel nicht ausreichend

Der Vor­schlag ist noch nicht final, da gibt es schon die ers­te Kri­tik. Klaus Rein­hardt, Prä­si­dent der Bun­des­ärz­te­kam­mer, sprach sich gegen­über dem Han­dels­blatt für eine schnel­le­re Umset­zung aus. Sei­ner Vor­stel­lung nach soll­te die Impf­pflicht ab Anfang Dezem­ber gel­ten. Auch die Über­gangs­zeit von drei Mona­ten ist in sei­nen Augen zu lang. Hier sei­en zwei Mona­te ausreichend.

Unab­hän­gig von der prak­ti­schen Umset­zung hat die Pfle­ge-Impf­pflicht inzwi­schen vie­le Für­spre­cher. Denn nur so kön­nen vul­nerable Grup­pen geschützt wer­den. In den ver­gan­ge­nen Mona­ten kam es immer wie­der zu COVID-19-Aus­brü­chen in Pfle­ge­hei­men. Nach einem Aus­bruch in einem Alten­heim am Wer­bel­l­in­see star­ben 16 Men­schen (Stand 9.11.). Die Staats­an­walt­schaft Frankfurt/Oder ermit­telt laut einer Mel­dung von rbb24 gegen den Heim­be­trei­ber wegen des Ver­dachts auf fahr­läs­si­ge Tötung.

In ande­ren Beru­fen ist die Impf­pflicht schon da: Für die Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten der Bun­des­wehr hat Noch-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­rin Anne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er (CDU) eine soge­nann­te Dul­dungs­pflicht für die Imp­fung gegen COVID-19 beschlossen.

Widerspruch aus den Bundesländern

Unab­hän­gig von der Pfle­ge-Impf­pflicht hat­te die Ampel in der ver­gan­ge­nen Woche eine täg­li­che Test­pflicht in Hei­men beschlos­sen. Die­se soll für alle Beschäf­tig­ten und Besu­cher gel­ten, unab­hän­gig vom Impf­sta­tus. Die Rege­lung hat bereits zu Wider­spruch aus den Län­dern geführt: Die Gesund­heits­mi­nis­ter­kon­fe­renz ver­langt eine Kor­rek­tur auf­grund „unzu­mut­ba­ren Belas­tun­gen der durch die Pan­de­mie ohne­hin schon belas­te­ten Berei­che.“ Das täg­li­che Tes­ten voll­stän­dig Immu­ni­sier­ter sei unnö­tig und wür­de bis zur Kor­rek­tur der Rege­lung für voll­stän­dig Geimpf­te nicht ange­wen­det, heißt es in ihrem Beschluss.

Die­se Ein­stel­lung wird von der Deut­schen Stif­tung für Pati­en­ten­schutz scharf kri­ti­siert. Vor­stand Eugen Brysch bezeich­ne­te die Aus­set­zung der Test­pflicht durch die Län­der im Gespräch mit der Deut­schen Pres­se-Agen­tur als Rechts­bruch. „Dabei ist genau hier die Hälf­te der Covid-19-Ver­stor­be­nen zu bekla­gen“, sag­te Brysch. „Wann end­lich begrei­fen die Gesund­heits­mi­nis­ter, dass Imp­fen vor­nehm­lich einen selbst schützt und Tes­ten vor­nehm­lich andere?“

Kliniken und Ärzte laufen Sturm gegen Testpflicht

Kli­ni­ken und Ärz­te for­dern die mit der Ände­rung des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes beschlos­se­ne erwei­ter­te Test­pflicht wie­der aus­zu­set­zen. „Die vor­ge­se­he­ne täg­li­che Tes­tung aller geimpf­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Kran­ken­haus ist prak­tisch nicht umsetz­bar und führt zu einer untrag­ba­ren Belas­tung“, kri­ti­siert DKG-Vor­stands­chef Gerald Gaß. Die täg­li­che Tes­tung für unge­impf­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sei selbst­ver­ständ­lich und wer­de von den Kli­ni­ken umge­setzt. Für geimpf­te und gene­se­ne Beschäf­tig­te sei­en zwei Tests pro Woche eine völ­lig aus­rei­chen­de prä­ven­ti­ve Vor­ge­hens­wei­se, die so in den meis­ten Kli­ni­ken bereits umge­setzt wird, so Gaß.

Auch die gesetz­li­che Neu­re­ge­lung, wonach Kran­ken­häu­ser ver­pflich­tet sind, Besu­chern Tests anzu­bie­ten, lehnt die DKG ab. Die­se Rege­lung wer­de prak­tisch zu Besuchs­ver­bo­ten füh­ren. „Die Besu­cher müs­sen ihre Tests selbst­stän­dig orga­ni­sie­ren und mit­brin­gen. Wir emp­feh­len den Kli­ni­ken des­halb ab sofort, alle Besu­cher abzu­wei­sen, die kei­nen nega­ti­ven Test vor­wei­sen kön­nen“, so Gaß.

Auch die Bun­des­ärz­te­kam­mer for­dert Kor­rek­tu­ren am geän­der­ten Infek­ti­ons­schutz­ge­setz. „Es ist völ­lig unver­ständ­lich und medi­zi­nisch nicht nach­voll­zieh­bar, war­um drei­fach geimpf­te Teams einer Pra­xis täg­lich getes­tet wer­den sol­len“, heißt es in einem Schrei­ben der an den geschäfts­füh­ren­den Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn, an die Par­tei­vor­sit­zen­den der Ampel­ko­ali­ti­on sowie an die Gene­ral­se­kre­tä­re und die Mit­glie­der des Haupt­aus­schus­ses des Deut­schen Bundestages.