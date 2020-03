Neuer Termin Pflegefortbildung des Westens – JHC „Die Zukunft der Pflege“ wird auf den 17. September 2020 verschoben

Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie und der epidemischen Verbreitung von COVID-19 in Deutschland sowie der einhergehenden wachsenden Anspannung, haben wir uns als Organisatoren der Pflegefortbildung des Westens – JHC gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern der Universitätsklinik Köln und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege dazu entschieden, die Veranstaltung vom 23. April auf den 17. September 2020 zu verschieben. An der Veranstaltungslocation ändert sich nichts, es bleibt bei den Sartory-Sälen in Köln.