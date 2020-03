Um die Corona-Krise bewältigen zu können, ist es erforderlich, dass überall genügend Personal in Krankenhäusern, Heimen oder in der ambulanten Pflege zur Verfügung steht. Aus diesem Grund appellieren die Pflegekammern an derzeit beschäftigungslose Fachkräfte, sich im Ernstfall zur Verfügung zu stellen.

Niedersachsen richtet Meldestelle ein und hofft auf Berufsaussteiger

In Niedersachsen arbeiten die Landesregierung und die Pflegekammer zusammen an Lösungen für die Bewältigung der schweren Corona-Zeit. Dabei wurde nun eine zentrale Meldestelle für Pflegefachpersonen und Hilfskräfte eingerichtet. Sie dient der Kontaktaufnahme zu zusätzlichem Personal, falls in der nächsten Zeit verstärkt Hilfe bei der Versorgung und Behandlung von Patienten benötigt wird.

Freiwillige Pflegefachkräfte, die bereits aus dem Pflegeberuf ausgeschieden sind, können sich bei der Pflegekammer melden und ihre Unterstützung anbieten. Informationen dazu, welche Daten dabei angegeben werden müssen, hat die Pflegekammer Niedersachsen in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

In Niedersachsen erwartet man auch in den nächsten Wochen einen drastischen Anstieg coronabedingter Krankheitsfälle. Das Gesundheitssystem würde in den nächsten Wochen an seine Grenzen stoßen, weshalb jede Hilfe dringend benötigt wird, so die Aussage von Kammerpräsidentin Nadya Klarmann. Verfügbare Zeitarbeitskräfte seien derzeit nicht zu bekommen. Des Weiteren haben sich viele Pflegekräfte aufgrund der kritischen Arbeitsbedingungen für einen Berufsausstieg entschieden. Laut der PflegeComeBack-Studie von 2018 seien jedoch bis zu 200.000 ehemalige Pflegekräfte potenziell bereit, wieder in ihrem Beruf tätig zu werden. Man hoffe, dass diese “stille Reserve” dazu beitragen könnte, die Versorgung zu sichern und Leben zu retten, so Klarmann weiter.

Auch interessant Kurz erklärt: Quarantäne: Anordnungsvoraussetzungen und der Entschädigungsanspruch An welche Voraussetzungen ist die Anordnung einer Quarantäne geknüpft und stehen den Betroffenen Ersatzansprüche zu? COVID-19-Krise Pflegefachkräfte appellieren an Spahn Eine Petition auf change.org fordert weitreichende Maßnahmen, um das Personal in Heimen und Kliniken zu unterstützen. Die Vorbereitungen auf den Coronavirus seien völlig unzureichend gewesen. Die strukturellen Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte würden sich nun rächen, meinen die Initiatoren. Und jetzt sei mehr gefordert als " warme Worte, Merci-Schokolade, und Partys für die Funktionäre".

Schleswig-Holstein appelliert an Personal und Einrichtungen

Auch die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein appelliert an freiwillige Pflegefachpersonen, Kontakt zur Kammer aufzunehmen, damit man für den Erstfall gewappnet ist. Gesucht werden hilfsbereite Pflegefachpersonen, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten. Ein Einsatz könne derzeit nicht vermittelt werden, es handele sich bei dem Aufruf um eine Vorsichtsmaßnahme, die rechtzeitig getätigt werden müsse, so Präsidentin Patricia Drube. Infos zur Kontaktaufnahme stehen auf der Homepage der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein zur Verfügung.

Weiterhin können sich auch Einrichtungen mit dringendem Personalbedarf bei der Koordinierungsstelle der Pflegeberufekammer melden. Da sich im Zuge des Appells bereits viele Pflegekräfte gemeldet und ihre Hilfe angeboten haben, hat man nun eine zweite Welle des Aufrufs gestartet. Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime, Arztpraxen, Rettungsdienste uvm. können nun ihren jeweiligen Personalbedarf bei der Kammer melden. Dieser wird dann an die entsprechenden Fachkräfte weitergeleitet, die sich dann u.a. zwecks Fragen zur Einarbeitung mit den Einrichtungen in Verbindung setzen.

Zur vollständigen Pressemitteilung geht es hier.

Auch interessant Corona-Pandemie Der MDK stellt Hausbesuche ein und bietet personelle Unterstützung in der Corona-Krise an Um das Fortschreiten der Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen und einzudämmen, hat sich auch der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) dazu entschieden, Hausbesuche einzustellen. Zudem hat der MDK angeboten, seine medizinischen und pflegerischen Personalressourcen zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Corona-Pandemie Ist eine Ausgangssperre mit den Grundrechten vereinbar? In vielen Ländern und Städten ist aufgrund der Corona-Pandemie bereits eine Ausgangssperre verhängt worden. Auch hierzulande könnte sie bald deutschlandweit ausgesprochen werden. Verständlich gibt der Jurist Prof. Dr. Volker Großkopf einen juristischen Einblick in dieses Thema und erläutert die Vereinbarkeit einer Ausgangssperre mit unseren Grundrechten.

Rheinland-Pfalz will Intensivfachkräfte schulen

Auch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ruft ehemalige Pflegkräfte dazu auf, ihre Hilfe anzubieten.

Zudem soll die Zahl der fortgebildeten Pflegefachkräfte in der Intensivpflege auf 2000 Personen erhöht werden. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat dazu eine 16-stündige Kurz-Qualifizierung “Grundlagenwissen zu Beatmung und Symptomkontrolle bei Corona-Patienten” sowie einen 16-stündigen Auffrischungskurs “Aktualisierung des vorhandenen Wissens in Bezug auf neue Geräte und der Besonderheit von Corona-Patienten” für ehemalige Intensivpflegekräfte entworfen.

Die lokalen Weiterbildungsinstitute und Einrichtungen sind dazu aufgerufen worden, die Kurse durchzuführen und dies entsprechend bei der Pflegekammer anzumelden. Mit den Fortbildungen soll das Pflegepersonal geschult werden, um die derzeitigen Intensivfachkräfte in der Versorgung der an COVID-19 erkrankten Personen zu unterstützen. Das Land hat zudem die Übernahme der Fortbildungskosten für bis zu 2000 Teilnehmende zugesichert.

Alle Kontaktdaten im Überblick:

Meldestelle Niedersachsen:

corona@pflegekammer-nds.de

Meldestelle Schleswig-Holstein:

Personal: pool@pflegeberufekammer-sh.de / Tel.: 04321 – 85448 72

Einrichtungen: hilfebedarf@pflegeberufekammer-sh.de

Meldestelle Rheinland-Pfalz: