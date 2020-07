Nachdem das Pflegemodell Buurtzorg bereits durch sein innovatives Konzept die Versorgung in den Niederlanden revolutionierte, streben die Verantwortlichen nun an, ihr Projekt auch in Deutschland groß herauszubringen. Buurtzorg steht für mehr Zeit, Teamwork und bessere Bedingungen in der ambulanten Pflege.

Pflegemodell Buurtzorg auch in Deutschland erfolgreich

Buurt­z­org [bürt­s­orch], zu Deutsch: „Nach­bar­schafts­hil­fe“, ist ein gemein­nüt­zi­ger ambu­lan­ter Pfle­ge­dienst­an­bie­ter aus den Nie­der­lan­den, der bereits seit zwei Jah­ren test­wei­se in Deutsch­land aktiv ist. Im Lau­fe die­ser Pha­se erwies sich der Bedarf und das Inter­es­se am Modell als äußerst groß. Buurt­z­org hat es sich daher nun zur Auf­ga­be gemacht, auch die ambu­lan­te Pfle­ge in Deutsch­land zu ver­bes­sern.

Neue Webseite, Unterstützung auf der Geschäftsebene

Um mög­lichst vie­le Fach­kräf­te zu errei­chen und zu infor­mie­ren, hat das Pfle­ge­mo­dell Buurt­z­org sei­ne Kom­mu­ni­ka­ti­on erwei­tert und neu aus­ge­rich­tet. Über eine neue Web­sei­te, Face­book und Insta­gram spricht der Anbie­ter Pfle­ge­fach­kräf­te und Team­grün­der und Team­grün­de­rin­nen aus ganz Deutsch­land an. Der Fokus lie­ge dabei zunächst auf NRW, Bay­ern, Nie­der­sach­sen und Bre­men, jedoch kön­nen sich auch Teams aus den ande­ren Län­dern mel­den.

Die bis­he­ri­gen Reso­nan­zen bestä­ti­gen das Unter­neh­men in dem Vor­ha­ben, die ambu­lan­te Pfle­ge zu ver­bes­sern. „Wir sind über­zeugt davon, dass unser Modell die Pfle­ge in Deutsch­land spür­bar ver­bes­sert. Das bestä­ti­gen uns auch die vie­len posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen unse­rer Patient*innen und Mit­ar­bei­ten­den“, sagt der Grün­der von Buurt­z­org Deutsch­land, Gun­nar San­der.

Seit dem 01.07.2020 erhält das Team um Gun­nar San­der zudem qua­li­ta­ti­ve Unter­stüt­zung. Kevin Lus­su, Exper­te für Orga­ni­sa­ti­ons­ent­wick­lung, New Work und Coa­ching unter­stützt ab sofort die Geschäfts­füh­rung von Buurt­z­org. Lus­su soll dabei hel­fen, dass Pfle­ge­kon­zept von Buurt­z­org, wel­ches in den Nie­der­lan­den bereits die Pfle­ge revo­lu­tio­niert habe, auch in Deutsch­land zu eta­blie­ren.

Buurtzorg-Modell: Gute Pflege braucht zufriedene Mitarbeiter

Durch Buurt­z­org soll sich die ambu­lan­te Pfle­ge in Deutsch­land erheb­lich ver­bes­sern. Der­zeit man­ge­le es vor allem an den guten Arbeits­be­din­gun­gen in der häus­li­chen Pfle­ge. Dazu stün­den Zeit­druck und Büro­kra­tie im Vor­der­grund und weni­ger die Aner­ken­nung der Pfle­gen­den. Die Pfle­ge soll­te für die Mit­ar­bei­ten­den dabei jedoch mehr eine Beru­fung sein als ein Job.

Hier setzt Buurt­z­org an. Getreu dem Mot­to „Mensch­lich­keit vor Büro­kra­tie“ ver­han­delt Buurt­z­org mit den deut­schen Kas­sen und rech­net dabei nach Anwe­sen­heit der Pfle­ge­kräf­te im Zuhau­se der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen ab, statt nach undurch­sich­ti­gen Leis­tungs­bau­stei­nen. Gute Pfle­ge braucht zufrie­de­ne Pfle­ge­kräf­te. Und die­se brau­chen genü­gend Zeit, um die Pati­en­ten adäquat ver­sor­gen zu kön­nen. Zeit­druck habe in der ganz­heit­li­chen Pfle­ge nichts ver­lo­ren. Nach dem Buurt­z­org-Modell arbei­ten die Pfle­ge­kräf­te maxi­mal eigen­stän­dig und unhier­ar­chisch in klei­nen Teams, um mehr Fle­xi­bi­li­tät für die Pati­en­ten und bei der Dienst­plan­ge­stal­tung zu gewin­nen. Dane­ben spielt auch der Ein­satz von Ange­hö­ri­gen, Freun­den und Nach­barn der pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­son eine grö­ße­re Rol­le.

Über das Kon­zept von Buurt­z­org hat­te die Rechts­de­pe­sche bereits an ande­rer Stel­le berich­tet. Der Geschäfts­füh­rer von Buurt­z­org Deutsch­land, Johan­nes Tech­nau, war übri­gens auch bei der Win­ter­aka­de­mie 2020 mit dabei, mehr dazu hier.