Barmer-Pflegereport 2022 Pflege­per­so­nal: Fünf Mal so viele Krank­mel­dun­gen 2022!

Deutsch­land­weit betrach­tet war nach Daten der Barmer Pflege­per­so­nal noch nie so sehr von Corona betrof­fen gewesen wie im Jahr 2022. Und in Sachsen-Anhalt sind Pflege­fach­per­so­nen in Pflege­hei­men im vergan­ge­nen Jahr beson­ders stark von der Corona-Pande­mie betrof­fen worden.