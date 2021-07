Am 12. Juni 2021 war es wieder so weit: Pünktlich um 8:45 Uhr öffnete die Top Phlebologie ihre digitalen Pforten: Live aus Leipzig präsentierte Dr. med. Tobias Hirsch nunmehr zum 4.Mal die Top Phlebologie und begrüßte zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Frankreich.

Dr. med. Tobi­as Hirsch

Ein Hybrid-Kongress setzt Maßstäbe

Eine gro­ße Büh­ne mit­ten im Her­zen Leip­zigs, moderns­tes tech­ni­sches Equip­ment, neun Top Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten und ein hoch moti­vier­tes Team aus Wis­sen­schaft­lern, Tech­ni­kern und Hel­fern – das sind die Zuta­ten für eine der erfolg­reichs­ten Hybrid­ver­an­stal­tun­gen in die­sem Jahr.

Die große Herausforderung

Das Team der PWG Semi­na­re um Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf hat­te 2020 mit der Live­über­tra­gung der Top Phle­bo­lo­gie erst­mals einen Hybrid­kon­gress orga­ni­siert und damit hohe Maß­stä­be gesetzt. In die­sem Jahr hat sich das Team noch übertroffen:

Am Frei­tag­abend, dem Tag vor der Ver­an­stal­tung, waren 15 Men­schen bis tief in die Nacht hin­ein damit beschäf­tigt, den gro­ßen Vor­trags­saal für den Auf­tritt der Spit­zen­re­fe­ren­tin­nen und ‑Refe­ren­ten am Sams­tag vorzubereiten.

Neun, zum Teil weit ange­reis­te Fach­ex­per­ten hat­ten inno­va­ti­ve The­men aus der Welt der Phle­bo­lo­gie im Gepäck, die sie dem digi­ta­len Publi­kum, wie auch dem anwe­sen­den Fach­au­di­to­ri­um am Sams­tag auf der 40 Qua­drat­me­ter gro­ßen Büh­ne prä­sen­tie­ren wollten.

Zahl­rei­che Kame­ras – über­all ver­teilt im Saal – die jede Bewe­gung der Anwe­sen­den auf­zeich­ne­ten, moderns­te Licht- und Ton­tech­nik, Pro­fi-Fil­me­quip­ment und die dazu­ge­hö­ri­ge Com­pu­ter­tech­nik wur­den auf­ge­fah­ren, um den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern zu Hau­se an ihren Moni­to­ren das Gefühl des Dabei­seins zu vermitteln.

„Getreu unse­rem Mot­to: Vir­tu­ell aber doch so nah. Dabei sein ohne vor Ort zu sein.“

Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf, PWG Seminare

Das Team der PWG-Seminare

Das hoch­ka­rä­ti­ge Refe­ren­ten­team, Dr. med. Tobi­as Hirsch, wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter der Top Phle­bo­lo­gie, Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf, Refe­rent und Chef der Kon­gress­or­ga­ni­sa­ti­on wie auch das moti­vier­te Team der Fir­ma Sig­va­ris, Spon­sor und Ver­an­stal­ter, waren am Sams­tag­mor­gen, pünkt­lich 8:45 Uhr start­klar – live in Leip­zig und bes­tens vor­be­rei­tet für das neue phle­bo­lo­gi­sches Fort­bil­dungs-High­light des Jah­res 2021.

Vir­tu­ell und doch real

Phlebologie – spannende Themen, heiß diskutiert

Die Phle­bo­lo­gie ist ein jun­ger, moder­ner Fach­be­reich der Medi­zin, der sich in den letz­ten Jah­ren enorm ent­wi­ckelt hat. Die Mög­lich­kei­ten der Dia­gnos­tik und The­ra­pie von Gefäß­er­kran­kun­gen haben sich ste­tig wei­ter­ent­wi­ckelt. Heu­te steht den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten eine Viel­zahl von Optio­nen, bei­spiels­wei­se für die Behand­lung von Vari­zen oder Throm­bo­sen, zur Ver­fü­gung, die es kri­tisch zu dis­ku­tie­ren gilt.

„Wir haben hart dafür gear­bei­tet, damit die Top Phle­bo­lo­gie 2021 eine groß­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung wird, die den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern neue Sicht­wei­sen auf die moder­ne Phle­bo­lo­gie eröff­nen und ihnen die Mög­lich­keit geben soll, in die direk­te Inter­ak­ti­on mit den Fach­ex­per­ten im vir­tu­el­len Kon­fe­renz-Saal zu tre­ten. Das Ver­an­stal­tungs­for­mat ist ein­zig­ar­tig in der Phle­bo­lo­gie, es soll Spaß machen und die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er begeis­tern, so dass sie 2022 sel­ber wie­der live in Leip­zig dabei sein wollen.“

Dr. med. Tobi­as Hirsch, Wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter der Top Phlebologie

Besenreiser: Dosis, Volumen, Kompression – was macht den Unterschied?

Es ist nun fast schon zur Tra­di­ti­on gewor­den, dass Frau Prof. Dr. med. Bir­git Kah­le aus Lübeck den Eröff­nungs­vor­trag in Leip­zig hält. Ihr ein­zig­ar­ti­ges Talent, die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer für ihr The­ma zu begeis­tern und sie abzu­ho­len, bricht schnell das Eis und lädt zum Dis­ku­tie­ren und Chat­ten ein.

Prof. Kah­le wid­me­te sich in die­sem Jahr der Fra­ge nach der Erzie­lung opti­ma­ler ästhe­ti­scher Ergeb­nis­se der Besen­rei­ser­be­hand­lung und gab Tipps zum Trou­ble­shoo­ting bei Mat­ting und Hyperpigmentierung.

Im Block Vari­kos­e­the­ra­pie ana­ly­sier­te Dr. med. Tho­mas Wei­ler aus Pforz­heim den aktu­el­len Stand der Wis­sen­schaft zur endo­ve­nö­sen Behand­lung der Rezi­div-Vari­ko­se und deren Prävention.

Lipödem-Syndrom und Schmerz – welche Rolle spielt die Psyche?

Erwar­tungs­ge­mäß gro­ße Auf­merk­sam­keit mit reger Dis­kus­si­on im Saal und im Chat erhielt das The­ma Lipö­dem. Die lei­ten­de Psy­cho­lo­gin der Föl­dik­li­nik in Hin­ter­zar­ten, Frau Dipl.-Psych. Gabrie­le Erba­cher, wid­me­te sich dem psy­cho­lo­gi­schen Manage­ment in der Ver­sor­gung die­ser Erkrankung.

Anwenderfreundliche Kompressionstherapie

Der nächs­te wich­ti­ge Pro­gramm­punkt war die Kom­pres­si­ons­the­ra­pie. Via Zoom war Herr Prof. Dr. med. Jürg Haf­ner aus Zürich zuge­schal­tet. Er ana­ly­sier­te die Grün­de, die zu einer veschlech­ter­ten Com­pli­an­ce und The­ra­pie­ad­hä­renz bei der Kom­pres­si­ons­the­ra­pie füh­ren kön­nen und zeig­te Wege auf, wie die­ses Pro­blem gelöst wer­den kann.

Kontraindikationen und Risiken der Kompressionstherapie

Im Anschluss prä­sen­tier­te der Gast­ge­ber, Herr Dr. med. Tobi­as Hirsch, die top­ak­tu­el­len und frisch publi­zier­ten Ergeb­nis­se eines inter­na­tio­na­len Kon­sen­sus­do­ku­men­tes, das den wis­sen­schaft­li­chen Beleg lie­fert, dass eine Rei­he tra­di­tio­nell als Kon­tra­in­di­ka­tio­nen der Kom­pres­si­ons­the­ra­pie betrach­te­te Erkran­kun­gen und Zustän­de durch­aus einer moder­nen Kom­pres­si­ons­ver­sor­gung zugäng­lich sind.

Wie hoch ist das Thromboserisiko bei Flugreisen wirklich?

Auch in die­sem Jahr soll­te nicht ver­säumt wer­den, den Blick über den Tel­ler­rand zu rich­ten. Dr. med. Sven-Kars­ten Peters, lei­ten­der Arzt am Flug­ha­fen Frank­furt am Main, gab einen hoch­in­ter­es­san­ten Ein­blick in sei­ne flug­me­di­zi­ni­sche Tätig­keit und erläu­ter­te die Evi­denz der Reisethrombose.

Haftungsfalle Aufklärung

Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf aus Köln darf als Kory­phäe auf dem Gebiet des Medi­zin­rechts in Deutsch­land bezeich­net wer­den und hat auch 2021 die TOP Phle­bo­lo­gie in sei­ner gewohnt unter­halt­sa­men und kom­pe­ten­ten Wei­se um ein hochr­e­le­van­tes Rechts­the­ma berei­chert: Fall­stri­cke bei der Patientenaufklärung.

Venenleiden im Rahmen der beruflichen Exposition

Dr. med. Uwe Wahl aus der Berufs­ge­nos­sen­schaft­li­chen Kli­nik Hal­le beschäf­tig­te sich mit der Berufs­aus­übung als wesent­li­chen Aus­lö­ser des Venen­lei­dens und erör­ter­te Mög­lich­kei­ten der Intervention.

Interventionelle Therapie venöser Malformationen beim Klippel-Trénaunay-Syndrom

Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung beleuch­te­te Herr Prof. Dr. med. Wal­ter Wohl­ge­muth aus dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Hal­le das The­ma venö­se Gefäß­miss­bil­dun­gen und ver­mit­tel­te anhand der aktu­el­len Lite­ra­tur und sei­ner im inter­na­tio­na­len Maß­stab hoch aner­kann­ten eige­nen Erfah­run­gen die Behand­lungs­mög­lich­kei­ten bei die­sen sel­te­nen Erkrankungen.

Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf (2.v.l.) und die Betei­lig­ten zum Abschluss des Kongresses

Top Phlebologie seit nunmehr 4 Jahren

Es freut uns außer­or­dent­lich, dass die Top Phle­bo­lo­gie 2021 wie­der ein solch gro­ßer Erfolg wer­den konn­te. Die umwer­fend posi­ti­ve Reso­nanz der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer moti­viert uns von Sig­va­ris, die Top Phle­bo­lo­gie 2022 wie­der live in Leip­zig durch­füh­ren zu kön­nen. Vor­be­halt­lich ist dafür der 1.–2. Juli 2022 reserviert.

Beson­dern Dank rich­ten wir an Dr. med. Tobi­as Hirsch, der als wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter die Fachthe­men der Top Phle­bo­lo­gie seit nun­mehr 4 Jah­ren maß­geb­lich fest­legt und damit immer den Nerv der phle­bo­lo­gi­schen Zeit trifft, an das groß­ar­ti­ge Refe­ren­ten­team, das mit sei­nen Vor­trä­gen begeis­tern und den Zuschaue­rin­nen und Zuschau­ern inno­va­ti­ve Fachthe­men nahe­brin­gen konn­te, sowie an das Pro­fi­team um Prof. Dr. jur. Groß­kopf, das sich in die­sem Jahr mit tech­ni­scher Raf­fi­nes­se und hoch­pro­fes­sio­nel­ler Kon­gress­or­ga­ni­sa­ti­on selbst über­trof­fen hat.

Quel­le: Caro­la Töp­fer, Head of Busi­ness Sup­port, SIGVARIS Deutschland/Dr. med. Tobi­as Hirsch