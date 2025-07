Wer krank ist, geht nach Hause – für viele Arbeit­neh­mende ein ganz gewöhn­li­cher Vorgang. Was aber tun, wenn man im Nacht­dienst krank wird und den Dienst nicht zu Ende bringen kann? Wie Pflege­fach­kräfte in solchen Situa­tio­nen am besten handeln sollten und worauf sie achten müssen, erfah­ren Sie hier.

Eine Pflege­fach­kraft ist im Nacht­dienst erkrankt. Wie muss sie sich verhal­ten? Bild: Marie Noack

Viele Pflegende kennen die Proble­ma­tik gut – wer im Dienst krank wird, sieht sich einem morali­schen Dilemma gegen­über. Dass die Schicht­be­set­zung in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen häufig sehr dünn ist, ist kein Geheim­nis. Umso größer also die Hürde, sich im Ernst­fall krank­zu­mel­den und die Kolle­gin­nen und Kolle­gen ihrem Schick­sal zu überlas­sen.

In Nacht­diens­ten ist aller­dings meist noch deutlich weniger Perso­nal vor Ort, als es tagsüber der Fall ist. Wer übernimmt also hier, wenn jemand krank­heits­be­dingt den Dienst abbre­chen muss?

Krank­mel­dungs-Pflicht?

Wer krank ist, dem passie­ren schnel­ler Fehler. Vor allem in einem Berufs­feld wie der Pflege, in dem so nah an äußerst fragi­len Gesund­heits­zu­stän­den gearbei­tet wird, kann jeder noch so kleine Fehler eine lange Reihe von Konse­quen­zen nach sich ziehen.

Weiter­zu­ar­bei­ten, obwohl man sich seiner eigenen Arbeits­un­fä­hig­keit bewusst ist, hat also nicht nur für einen selbst Folgen. Pflegende müssen sich hier ihrer beson­de­ren Verpflich­tung den Patien­ten gegen­über bewusst sein.

Als Garan­ten nach § 13 StGB sind sie in beson­de­rem Maße dazu verpflich­tet, Schaden von ihren Patien­ten abzuwen­den und werden gegebe­nen­falls hart bestraft. Es liegt also im persön­li­chen Inter­esse, den Dienst bei Arbeits­un­fä­hig­keit abzubre­chen. Auch die Angst vor der Reaktion des Arbeit­ge­bers sollte keinen Einfluss auf die Entschei­dung, sich krank­zu­mel­den, haben.

Im Rahmen der Fürsor­ge­pflicht des Arbeit­ge­bers gemäß § 618 BGB ist eine Krank­mel­dung prinzi­pi­ell zu akzep­tie­ren, eine Druck­aus­übung zur Fortset­zung der Arbeit ist nicht zuläs­sig.

Was passiert nun im restli­chen Nacht­dienst?

Fällt im Nacht­dienst jemand aus, so werden die von dieser Person betreu­ten Patien­ten meist unter dem übrigen Nacht­per­so­nal „aufge­teilt“, um die weitere Versor­gung sicher­zu­stel­len.

Bei Statio­nen, die mit mehr als einer Person im Nacht­dienst besetzt sind, kann der Krank­heits­fall oft durch die Kolle­gen vor Ort direkt kompen­siert werden, es gibt aller­dings auch viele Häuser, in denen nachts pro Station/Wohnbereich nur eine Pflege­per­son im Einsatz ist.

Je nach Einrich­tung gibt es verschie­dene Regelun­gen, wer von den Kolle­gen nun zustän­dig ist, um einen möglichst nahtlo­sen Übergang zu schaf­fen. Einige Häuser arbei­ten zu diesem Zweck mit sogenann­ten „Sprin­gern“, die im Ernst­fall einsprin­gen können – eine Idee, die in Anbetracht des immer größer werden­den Perso­nal­man­gels in der Pflege kaum noch umsetz­bar scheint.

Wer ist jetzt verant­wort­lich?

Nach § 5 Abs. 1 Entgelt­fort­zah­lungs­ge­setz (EntgFG) ist der Arbeit­neh­mer dazu verpflich­tet, den Arbeit­ge­ber im Krank­heits­fall unver­züg­lich über die Arbeits­un­fä­hig­keit in Kennt­nis zu setzen. Im Fall der Pflege ist die zustän­dige Ansprech­per­son die Pflege­dienst­lei­tung (PDL). Diese kann und muss auch nachts kontak­tiert werden, um sie über den Dienst­ab­bruch zu infor­mie­ren.

Ist die Krank­mel­dung erfolgt, steht der weitere Verlauf des Nacht­diens­tes in der Verant­wor­tung der PDL, die dafür zu sorgen hat, dass der Dienst weiter­hin adäquat besetzt ist. Ihr obliegt es, zu entschei­den, ob eine zusätz­li­che Fachkraft vor Ort benötigt wird oder ob der Dienst auch mit einer Person weniger fortge­setzt werden kann.

Ist die PDL nicht erreich­bar, so ist es trotz­dem wichtig, die Krank­mel­dung zum Beispiel via Anruf­be­ant­wor­ter festzu­hal­ten, um die eigene Pflicht zu erfül­len und sich selbst aus der Verant­wor­tung für die anver­trau­ten Patien­ten zu befreien. Sollte seitens der PDL keine Entschei­dung für Ersatz­per­so­nal getrof­fen werden, so muss das verblei­bende Perso­nal die Arbeit der erkrank­ten Person überneh­men.

Sollte sich hier heraus­stel­len, dass die fachge­rechte Versor­gung der Patien­ten nicht länger gewähr­leis­tet ist, so kann und sollte eine Gefähr­dungs­an­zeige geschrie­ben werden – zum einen, um die Unter­be­set­zung des Diens­tes trans­pa­rent zu machen, zum anderen, um sich im Falle eines etwaigen Unfalls oder einer fehler­haf­ten Versor­gung recht­lich absichern zu können. Mit einer Gefähr­dungs­an­zeige lassen sich zum Beispiel arbeits­recht­li­che Konse­quen­zen besser abweh­ren, wenn diese recht­zei­tig gestellt wurde.

Fazit

Wer im Nacht­dienst krank wird und sich arbeits­un­fä­hig fühlt, sollte sich in jedem Fall krank­mel­den und den Dienst beenden. Nicht nur um sich selbst, sondern auch um die Patien­ten zu schüt­zen. Die Verant­wor­tung für die Patien­ten liegt dann bei der PDL, deren Pflicht es dann ist, dass die weitere Versor­gung sicher­ge­stellt ist und bei dem verblie­be­nen Perso­nal im Falle einer Nicht­er­fül­lung der Versor­gungs­an­for­de­run­gen eine Gefähr­dungs­an­zeige zu stellen.

FAQ

Wie meldet man sich im Nacht­dienst krank?

Eine Krank­mel­dung im Nacht­dienst erfolgt in aller Regel durch das In-Kennt­nis-Setzen der Pflege­dienst­lei­tung. Ein Anruf ist hier meist am besten geeig­net, um sicher­zu­stel­len, dass die Pflege­dienst­lei­tung die Krank­mel­dung recht­zei­tig wahrnimmt und weitere Entschei­dun­gen treffen kann.

Muss ich Stunden nachar­bei­ten, wenn ich im Nacht­dienst krank werde?

Wer während eines Diens­tes krank wird und den Dienst abbre­chen muss, muss die verblei­bende Stunden­zahl nicht nachar­bei­ten. Nach § 3 EntFG bleibt der Anspruch auf die Entgelt­fort­zah­lung auch im unver­schul­de­ten Krank­heits­fall bestehen. Die verpasste Arbeits­zeit als Minus­stun­den zu werten, ist demnach unzuläs­sig.

Wann muss ich mich spätes­tens für den Nacht­dienst krank­mel­den?

Prinzi­pi­ell gibt es keine Vorga­ben dafür, wann man sich krank­mel­den muss. Eine Krank­mel­dung, sobald man weiß, dass man den Dienst nicht antre­ten oder fortfüh­ren können wird, ist also vollkom­men in Ordnung und bricht keiner­lei Regeln.