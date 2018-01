Im Jahr 2017 ist die Zahl der Gewebespenden erneut angestiegen. (c) Martinpolak | Dreamstime.com

„Unser besonderer Dank gilt den Spendern und ihren Angehörigen“, betont Martin Börgel, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG), im Zusammenhang mit den Jahreszahlen 2017 der Gewebespenden. Der besondere Dank entspringt der positiven Bilanz bezüglich der Anzahl an Gewebespenden im vergangenen Jahr, denn insgesamt haben 2.322 Menschen Gewebe gespendet. Erstmals konnte dadurch 4.726 Menschen ein Gewebe transplantiert werden.

Jede zweite Hornhautspende von der DGFG

Abermals konnte die Sehfähigkeit einer Vielzahl von Menschen durch eine Hornhauttransplantation verbessert werden, insgesamt 3.135 Menschen haben eine solche Gewebespende von der DGFG im vergangenen Jahr erhalten. Damit stammt ungefähr jede zweite Hornhautspende von der DGFG, denn durchschnittlich werden pro Jahr etwa 6.000 Hornhauttransplantationen in Deutschland durchgeführt. „Wir können mittlerweile bei der Hornhauttransplantation die meisten Anfragen innerhalb weniger Wochen erfüllen“, vermerkt Börgel. Unter den Transplantationen waren auch 297 ultradünne Hornhautlamellen, die einer speziellen OP-Technik dienen, bei der sich die Sehfähigkeit der Betroffenen besonders schnell erholt.

Spendenprogramm für Herzklappen und Blutgefäße

Auch der Bedarf an Herzklappentransplantationen ist sehr hoch, davon konnte die DGFG insgesamt 55 im Jahr 2017 vermitteln. Man hofft auf weiteren Zuwachs der Spenderzahl, sodass in Zukunft noch mehr Patienten mit einer Herzklappe versorgt werden können. Dazu hat die Gesellschaft ein Spenderprogramm entwickelt, bei dem kardiovaskuläres Gewebe (KVG) von Herz-Kreislauf-Verstorbenen gespendet werden kann. Denn noch bis zu 36 Stunden nach Todeseintritt können Herzklappen und Blutgefäße entnommen werden und der Spende dienen. Bisher stammten diese hauptsächlich aus der Organspende. Mithilfe des Programms werden Angehörige von der DGFG kontaktiert und aufgeklärt, wenn ein Verstorbener für eine solche Spende in Frage kommt.

Auch interessant Neue Daten Zahl der Organspender auf Tiefstand Mehr als 10.000 Menschen in Deutschland warten auf eine Organspende. Die Zahl der Organspender sinkt jedoch stetig und lag im vergangenen Jahr bei nur 857, so die veröffentlichten Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

Die Zahl der Organspender, die auch gleichzeitig Gewebespenden abgegeben haben, ist gegenüber 2016 (208) leicht gestiegen und lag im vergangenen Jahr bei 229. Darüber hinaus sind auch regionale Unterschiede zu verzeichnen, was auf den Aufbau von Spendestrukturen der DGFG zurückzuführen ist. In den entsprechenden Bundesländern hat sich die Zahl der Spender ganz deutlich erhöht. So haben in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein 569 Menschen Gewebe gespendet und in NRW hat sich die Zahl in den letzten zwei Jahren sogar verdoppelt: Während sie im Jahr 2015 noch bei 229 Spendern lag, so konnten 2017 ganze 462 Menschen gezählt werden, die Gewebe gespendet haben.

Engagement der Kliniken

Börgel lobte die Etablierung dieser Strukturen, und vor allem auch das Engagement der Kliniken: „Im Ergebnis sorgt das gemeinsame Engagement der Krankenhäuser und der DGFG für diese hervorragende regionale Versorgung.“ Der Einsatz der Kliniken zeigt sich in der Anzahl der bei der DGFG eingegangenen Verstorbenenmeldungen. Diese ist deutlich gewachsen und auf 32.000 Meldungen, die potenzielle Gewebespender darstellen, gestiegen (Wachstum um 20 Prozent in den letzten drei Jahren).