Die PPR 2.0 soll die Arbeits­si­tua­tion für Pflege­kräfte im Kranken­haus verbes­sern und die bedarfs­ge­rechte Patien­ten­ver­sor­gung sicher­stel­len. Die gesetz­li­che Verord­nung zur Perso­nal­be­mes­sung ist bereits in Kraft getre­ten. Erfah­ren Sie hier, was diese besagt und wie sie umgesetzt werden soll.

Perso­nal­be­mes­sung nach Verord­nung: Die PPR 2.0 ist auf den Weg gebracht. Bild: Desiree Gorges

Neuauf­lage mit PPR 2.0

Gut Ding will Weile haben: Schon in den 1990er Jahren sah sich Deutsch­land mit dem Pflege­not­stand konfron­tiert und führte die Pflege­per­so­nal­re­ge­lung (PPR) in Kranken­häu­sern als gesetz­li­ches Instru­ment zur Perso­nal­be­mes­sung im Tagdienst ein. Nach Angaben der Gewerk­schaft Verdi rechnete man damals bereits mit einem Perso­nal­mehr­be­darf von 20 Prozent.

Als die PPR nach rund vier Jahren aus Gründen der Finan­zie­rung wieder außer Kraft gesetzt wurde, gab es auf chirur­gi­schen und inter­nis­ti­schen Statio­nen laut Verdi 21.000 Vollzeit­kräfte mehr. Als Berech­nungs­grund­lage hatte sich die PPR also gut bewährt und wurde auch ohne gesetz­li­che Verord­nung von vielen Kranken­häu­sern genutzt. Die Arbeits­be­din­gun­gen und der Perso­nal­not­stand in der Kranken­pflege haben sich über die Jahre dennoch weiter verschärft.

Eine Gegen­maß­nahme zu der verhee­ren­den Entwick­lung liefert rund 30 Jahre später eine Neuauf­lage der PPR. Die PPR 2.0 ist – nach einigen politi­schen Verzö­ge­run­gen – im Rahmen der neuen Pflege­per­so­nal­be­mes­sungs­ver­ord­nung (PPVB) am 1. Juli 2024 in Kraft getre­ten. Sie gilt für die Perso­nal­be­mes­sung auf Normal­sta­tio­nen für Erwach­sene und Kinder sowie Inten­siv­sta­tio­nen für Kinder. Die Regelung ist wissen­schaft­lich erprobt und basiert auf neuen Erkennt­nis­sen und Eckpunk­ten, die Verdi, der Deutsche Pflege­rat und die Deutsche Kranken­haus­ge­sell­schaft verein­bart haben. Die Umset­zung der PPR 2.0 erfolgt stufen­weise.

Im ersten Schritt wurden Kranken­häu­ser ab dem 4. Quartal 2024 zur Daten­er­he­bung verpflich­tet, um den Soll- und Ist-Perso­nal­be­stand gegen­ein­an­der abzubil­den. Daraus soll voraus­sicht­lich 2025 ein weiter­ge­hen­des Instru­ment resul­tie­ren und am Ende verbind­li­che Erfül­lungs­grade zur Perso­nal­be­set­zung hervor­brin­gen. Kranken­häu­ser, die die Vorga­ben dann nicht einhal­ten, können sanktio­niert werden.

Wie wird die PPR 2.0 konkret umgesetzt?

Um den Soll-Perso­nal­be­stand zu ermit­teln, müssen täglich die Patien­ten in Pflege-Katego­rien und Leistungs­stu­fen einge­teilt werden. Diese sind in der 50 Seiten umfas­sen­den PPBV genau definiert und unter­tei­len sich wie folgt:

Katego­rien:

Allge­meine Pflege (A) wie Körper­pflege, Ernäh­rung und Bewegung

Spezi­elle Pflege (S) wie die Versor­gung von Wunden und nach Opera­tio­nen

Leistungs­stu­fen in beiden Katego­rien:

Grund­leis­tun­gen (1)

Erwei­terte Leistun­gen (2)

Beson­dere Leistun­gen (3)

Hochauf­wen­dige Leistun­gen (4)

In der Kombi­na­tion ergeben sich Patien­ten­grup­pen von A1 bis A4 und S1 bis S4. Jeder Kombi­na­tion liegt ein Minuten­wert zugrunde, zum Beispiel 59 Minuten für die Gruppe A1/S1 oder 427 Minuten für die Gruppe A4/S4. Dazu kommen Grund- und Fallwerte, zum Beispiel 75 Minuten für die Kranken­haus­auf­nahme oder 123 Minuten im Fall einer Isola­ti­ons­pflicht.

In der Summe ergibt sich so der Pflege­per­so­nal­be­darf pro Patient und der Gesamt­be­darf an Vollzeit­äqui­va­len­ten für das jewei­lige Kranken­haus. Ein Vollzeit­äqui­va­lent entspricht einer Wochen­ar­beits­zeit von 38,5 Stunden.

Berück­sich­ti­gung weite­rer Fakto­ren

Die Eintei­lung wird für den Tagdienst von 6 bis 22 Uhr und für den Nacht­dienst von 22 bis 6 Uhr vorge­nom­men. Auch andere Fakto­ren, wie Ausfall­zei­ten bedingt durch Krank­heit, Urlaub oder Feier­tage oder teilsta­tio­näre Behand­lun­gen müssen bei der Daten­er­fas­sung berück­sich­tigt und einge­rech­net werden.

Beson­der­hei­ten auf Kinder­sta­tio­nen

Bei der Perso­nal­be­mes­sung auf Kinder­sta­tio­nen erfolgt die Eintei­lung zusätz­lich nach den Alters­grup­pen Säugling, Klein­kind und Schul­kind bzw. Jugend­li­che (F/K/J). Zudem gibt es nur drei statt vier Leistungs­stu­fen bei der spezi­el­len Pflege auf Inten­siv­sta­tio­nen. Dort werden auch nur zwei Alters­grup­pen unter­schie­den, aller­dings spielt das Gewicht eine Rolle. Wenn auf einer Inten­siv­sta­tion für Kinder das Drei-Schicht-Modell angewen­det wird, muss die Daten­er­fas­sung pro Schicht anstatt pro Tag erfol­gen.

Meldung und Auswer­tung der Daten

Die täglich erhobe­nen Daten müssen quartals­weise und einmal jährlich als Gesamt­mel­dung an das Insti­tut für das Entgelt­sys­tem im Kranken­haus übermit­telt werden. Das Insti­tut wertet die Daten aus und stellt fest, inwie­weit die Soll-Perso­nal­be­set­zung erfüllt wurde. Diese Ergeb­nisse übermit­telt das Insti­tut an das Bundes­mi­nis­te­rium für Gesund­heit, zustän­dige Landes­be­hör­den und weitere Vertrags­par­teien wie Kranken­kas­sen. Die erstma­lige Übermitt­lung an diesen Kreis ist auf den 30. Septem­ber 2026 datiert. Die finale Umset­zung der PPR 2.0 wird im Allge­mei­nen nicht vor 2027 erwar­tet.

Kritik an der PPR 2.0

Die PPR 2.0 soll die Arbeits­si­tua­tion für Pflege­kräfte in Kranken­häu­sern verbes­sern und eine bedarfs­ge­rechte Versor­gung der Patien­ten sicher­stel­len. Befür­wor­ter und an der Einfüh­rung betei­ligte Insti­tu­tio­nen wie die Deutsche Kranken­haus­ge­sell­schaft oder Verdi heben das Entlas­tungs­po­ten­zial und den gestei­ger­ten Pflege­zeit­wert hervor, der sich mit einer Perso­nal­be­set­zung nach Soll-Vorga­ben ergibt. Betont wird aber auch die Notwen­dig­keit der schnel­len und konse­quen­ten Umset­zung – auch was die Sanktio­nen betrifft. Wie die Sanktio­nen genau ausse­hen, steht aktuell noch nicht fest.

Der AOK-Bundes­ver­band sieht die PPR 2.0 und die damit verbun­dene Verord­nung kritisch und verweist in einer Stellung­nahme auf Tests, die im Stati­ons­all­tag nur bedingt überzeugt hätten. Neben erkenn­ba­ren Proble­men bei der Einstu­fung der Patien­ten und einem wesent­lich höheren Schulungs­be­darf als erwar­tet, bemän­gelt der Verband einen massi­ven zusätz­li­chen Aufwand ohne erkenn­ba­ren Nutzen.

FAQ

Was bedeu­tet PPR 2.0?

Die Abkür­zung steht für Pflege­per­so­nal­re­ge­lung in Kranken­häu­sern und ist Kern der Pflege­per­so­nal­be­mes­sungs­ver­ord­nung, die am 1. Juli 2024 in Kraft getre­ten ist. Die PPR 2.0 ist eine Weiter­ent­wick­lung der PPR, die schon seit den 1990er Jahren als Instru­ment zur Perso­nal­be­mes­sung existiert.

Was ist das Ziel der PPR 2.0?

Die PPR 2.0 verspricht Perso­nal­ent­las­tung und Zeiter­spar­nis durch eine ideale Perso­nal­be­set­zung. So soll die Arbeits­si­tua­tion in der Kranken­pflege langfris­tig verbes­sert und eine bedarfs­ge­rechte Patien­ten­ver­sor­gung sicher­ge­stellt werden.

Wie wird die PPR 2.0 umgesetzt?

Im ersten Schritt wurden Kranken­häu­ser zur tägli­chen Daten­er­he­bung nach den Vorga­ben der Pflege­per­so­nal­be­mes­sungs­ver­ord­nung verpflich­tet, um den Soll- und Ist-Perso­nal­be­stand in Kranken­häu­sern abzubil­den. Dieser Schritt soll zu seinem späte­ren Zeitpunkt in einem weiter­füh­ren­den Instru­ment und schließ­lich in verbind­li­chen Perso­nal­be­mes­sungs­wer­ten resul­tie­ren. Die Nicht­er­fül­lung soll Sanktio­nen nach sich ziehen.