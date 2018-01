Eine Bevölkerungsbefragung des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) hat nach der Umsetzung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen in der häuslichen Pflege gefragt.

Prävention und Gesundheitsförderung in der häuslichen Pflege kommt einer Befragung des ZQP zufolge oft zur kurz. Alexraths/Dreamstime.com

1024 Menschen ab 50 Jahren wurden vom Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) dazu befragt, wie es um ihre Erfahrungen mit Prävention, vor allem im pflegerischen Bereich, steht. 434 Personen von den Befragten pflegen einen Angehörigen oder haben es in der Vergangenheit getan. Gesundheitsförderung und Prävention sind in dieser Altersgruppe wichtige Themen, nicht nur weil sie selbst von gesundheitlichen Belastungen häufiger betroffen sind, sondern auch weil sich in dieser Altersgruppe viele pflegende Angehörige befinden. Generell hat sich zunächst einmal gezeigt, dass ein hoher Informationsbedarf an diesen Themen besteht – großes Interesse bekundeten 72 Prozent der Befragten.

Zeitmangel und Unsicherheit der pflegenden Angehörigen

Zwar ist grundsätzliches Interesse vorhanden, doch den Umfrageergebnissen zufolge hapert es an der Umsetzung. So haben gerade einmal 46 Prozent von denjenigen mit Pflegeerfahrung angegeben, dass sie seitens eines Pflegeberaters oder eines Pflegedienstes über Präventionsmaßnahmen gesundheitlicher Probleme informiert worden sind. Von diesen setzt aufgrund von Zeitmangel oder Unsicherheit gut ein Drittel die entsprechenden Maßnahmen nur teilweise oder gar nicht um.

Auch die pflegenden Angehörigen selbst kommen offenbar zu kurz, wenn es um ihre Gesundheit geht. Eine Beratung zur eigenen Gesundheit haben 73 Prozent der Befragten demnach nicht erhalten, oder sie konnten wichtige Inhalte im Rahmen der Prävention nicht mehr erinnern (23 Prozent). Von letzterer Gruppe konnte zudem etwa die Hälfte die Maßnahmen zu ihrer eigenen Gesundheit nicht umsetzen, überwiegend aufgrund mangelnder Zeit (34 Prozent).

Das ZQP zieht aus diesen Ergebnissen ein eindeutiges Fazit und gibt zugleich einen Tipp an die Hand: Im Rahmen der Pflegeversicherung werden kostenlose Beratungs- und Schulungsangebote angeboten, die jeder besser nutzen sollte. Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, weist darauf hin, wie wichtig gesundheitsfördernde Maßnahmen der Zupflegenden und auch der pflegenden Angehörigen sind: „ Es ist bedeutsam, pflegebedürftige Menschen so zu pflegen, dass ihre Fähigkeiten gestärkt werden. Das fördert die noch vorhandene Selbstständigkeit und kann den Verlauf von Pflegebedürftigkeit positiv beeinflussen. Gesundheitsförderung und Prävention sind zugleich auch für pflegende Angehörige selbst wichtig.“

Pflegen bedeutet körperliche Beanspruchung, daher sollten richtige Techniken gelernt sein und im Zweifel Hilfe von anderen Familienangehörigen oder von einem Pflegedienst hinzugezogen werden, sagt Pflegeexpertin Daniela Sulmann vom ZQP. Den Satz „Ich schaff´ das schon alleine“, sollte man daher ihrer Meinung selten sagen, denn das geht zulasten der eigenen Gesundheit.