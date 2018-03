Eine gute Zahn- und Mundgesundheit erhöht die Lebensqualität Pflegebedürftiger. © Pongsak Tiantad | Dreamstime.com

Ein wichtiges Thema auch bei älteren pflegebedürftigen Menschen ist die Mund- und Zahnpflege. Sie ist nicht zu unterschätzen, denn sie hat mitunter erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität und die Gesundheit der zu Pflegenden. Aus diesem Grund hat das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) in Kooperation mit der Bundeszahnärztekammer (BÄK) den neuen Ratgeber „Mundpflege – Praxistipps für den Pflegealltag“ erarbeitet, in dem praktische und hilfreiche Tipps gegeben werden, die pflegende Angehörige in der häuslichen Pflege anwenden können. Auf die Hilfe der Angehörigen bei der täglichen Mundpflege sind immerhin etwa 30 Prozent der Pflegebedürftigen angewiesen.

Die hohe Bedeutung der richtigen Mundpflege betont auch Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP: „Die Mundgesundheit hat großen Einfluss auf die persönliche Lebensqualität. Sie ist nicht nur wichtig, um problemlos und schmerzfrei zu essen, sondern auch für eine deutliche und verständliche Aussprache.“

Der Ratgeber liefert allgemeine Informationen rund um das Thema Mundpflege und gibt Anleitungen und hilfreiche Praxistipps zur richtigen Reinigung der Mundpartien. Beispielsweise kann schon ein dickerer Gummigriff oder ein kleiner Gummiball an der Zahnbürste zur leichteren und vor allem selbständigen Zahnreinigung verhelfen. Auch wichtige hygienische Grundregeln werden den Pflegenden nahe gelegt und Fragen geklärt, wie sich zum Beispiel die Zahnreinigung am Bett bewerkstelligen lässt oder ab wann ein Arztbesuch wegen möglicher Erkrankungen ratsam ist.

Der Ratgeber kann hier herunter geladen werden: