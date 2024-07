Die Winter­aka­de­mie 2025 steht unter dem Motto – „Wenn Visio­nen zur Reali­tät werden“ Bild: Marco Di Bella

Unter dem Motto „Wenn Visio­nen zur Reali­tät werden“ treffen sich zum 18 mal bis zu 70 Teilneh­mende aus allen Berei­chen und Sekto­ren des Gesund­heits­we­sens zu dem einzig­ar­ti­gen Bildungs­for­mat in einem großar­ti­gen Ambiente im 4 Sterne Hotel Dunamar auf Gran Canaria.

Gemein­sam Lösun­gen finden

Wie auf jeder Winter­aka­de­mie werden auch im nächs­ten Jahr die Teilneh­mer gemein­sam mit den Referen­ten über den Teller­rand unseres Gesund­heits­sys­tems schauen und neue Ideen und Lösun­gen für die bevor­ste­hen­den Heraus­for­de­run­gen entwi­ckeln. Die exzel­len­ten Referen­ten bieten dabei einen nachhal­ti­gen Wissens- und Infor­ma­ti­ons­trans­fer sowie unver­gess­li­che Erfah­run­gen im Austausch unter­ein­an­der.

Winter­aka­de­mie Bild: Bernd Schöneck

Die Themen­fel­der der Winter­aka­de­mie

1. Workshop – Prof. Dr. Volker Großkopf – Das Dekubi­tal­ge­schwür

Am ersten Workshop­tag werden die haftungs­recht­li­chen Heraus­for­de­run­gen im Bereich der Dekubi­tus­pro­phy­laxe von Prof. Dr. Volker Großkopf thema­ti­siert. Im Rahmen einer Fall-Vignette erarbei­ten die Teilneh­men­den Lösun­gen zur Präven­tion von Dekubi­ta­lul­cera, die den recht­li­chen Anfor­de­run­gen stand­hal­ten und somit zur Schadens- und Haftungs­mi­ni­mie­rung beitra­gen.

2. Workshop – Dr. Jochen Badouin – Alle wollen alt werden, keiner will alt sein

„Alle wollen alt werden, niemand will alt sein“ lautet die Überschrift des Folge­ta­ges. Frage­stel­lun­gen des Altwer­dens, der damit verbun­de­nen Heraus­for­de­run­gen und medizi­ni­schen Möglich­kei­ten werden beleuch­tet. Die bestmög­li­che Versor­gung im Alter unter Berück­sich­ti­gung der indivi­du­el­len Bedürf­nisse werden dabei von Dr. Jochen Badouin beson­ders thema­ti­siert.

3. Workshop – Dr. German Quern­heim – Perso­nal­an­lei­tung und Onboar­ding

Einen Tag später rückt das Thema „Perso­nal­ge­win­nung und Perso­nal­füh­rung“ in den Fokus. Anhand prakti­scher Beispiele werden den Teilneh­men­den die Möglich­kei­ten einer effek­ti­ven und nachhal­ti­gen Perso­nal­an­lei­tung durch Herrn Dr. German Quern­heim vermit­telt.

4. Workshop – Judith Ebel – Das Fachge­spräch

Abgerun­det wird die Tagungs­wo­che mit einem Workshop, welcher sich rund um das Thema „Kommu­ni­ka­tion“ dreht. Von Judith Ebel werden verschie­dene Aspekte der zwischen­mensch­li­chen Inter­ak­tion im Gesund­heits­we­sen behan­delt. Es wird zum einen darauf einge­gan­gen, wie eine effek­tive und empathi­sche Kommu­ni­ka­tion mit Patien­ten und Bewoh­nern gestal­tet werden kann. Erörtert und praktisch geübt wird gleich­falls aber auch die schwie­rige Gesprächs­si­tua­tio­nen mit den Prüfbe­hör­den.

Exkur­si­ons­tag

Eine Exkur­sion zu einem Gesund­heits­zen­trum in Tajede, welche durch das wunder­bare Tal der Mandel­blüte führt, rundet das Programm der nächst­jäh­ri­gen Winter­aka­de­mie ab.

Winter­aka­de­mie Sonnen­un­ter­gang über Playa del Inglés Bild: Bernd Schöneck

Bonus für Praxis­an­lei­ter

Die Workshops mit den berufs­päd­ago­gi­schen und berufs­fach­li­chen Inhal­ten sind in diesem Jahr in beson­de­rem Maße auf die Fortbil­dungs­be­dürf­nisse der Praxis­an­lei­te­rin­nen und Praxis­an­lei­ter ausge­rich­tet. In diesem Zusam­men­hang richten sich die Themen­blö­cke „Dekubi­tu­s­pro­hy­laxe“, „Perso­nal­ge­win­nung und Perso­nal­füh­rung“ und „Kommu­ni­ka­tion“ unter anderem auch an beruf­lich pflegende Fachkräfte mit abgeschlos­se­ner Weiter­bil­dung zur Praxis­an­lei­te­rin und zum Praxis­an­lei­ter. Die entspre­chen­den Fort- und Weiter­bil­dungs­nach­weise nach § 4 Abs. 3 Satz 1 PflAPrV können bei den zustän­di­gen Behör­den einge­reicht werden.

Die Veran­stal­ter der Winter­aka­de­mie würden freuen sich sehr, wenn der Teilneh­mer­kreis mit und durch die Kompe­ten­zen der Praxis­an­lei­te­rin­nen und Praxis­an­lei­ter berei­chert wird.

Bonus für Wundma­na­ger

Der Winter­aka­de­mie vorge­la­gert ist der 3. inter­na­tio­nal FIP-Kongress. Beim dieser Veran­stal­tung steht die Patien­ten­ad­hä­renz im Fokus. Die Einhal­tung der There­a­pie­emp­feh­lung wird aus recht­li­cher, pflege­ri­scher und ethischer Sicht beleuch­tet. Zusätz­lich werden weitere Themen wie die rechts­si­chere Dokumen­ta­tion und der KI-Einsatz in der Moder­nen Wundver­sor­gung disku­tiert. Die theore­ti­schen Konzepte und Erkennt­nisse werden praxis­ori­en­tiert vertieft und können von den Teilneh­mern im realen Arbeits­all­tag umgesetzt werden. Diese Veran­stal­tung findet am 23. und 24. Januar ebenfalls im 4. Sterne­ho­tel Dunamar statt.

Open Space – der inter­pro­fes­sio­nelle Austausch der Schlüs­sel zum Erfolg

Auch im nächs­ten Jahr rundet der inter­pro­fes­sio­nelle Austausch der Teilneh­mer unter­ein­an­der bei den Malzei­ten oder bei einem Strand­spa­zier­gang das inhalt­volle Programm ab. So können Sie neue Ideen entwi­ckeln, neue Geschäfts­part­ner finden sowie die Zusam­men­ar­beit und den Austausch sekto­ren- und hierar­chie­über­grei­fend fördern und vertie­fen.

Wir laden Sie herzlich ein, an der Winter­aka­de­mie 2025 teilzu­neh­men und freuen uns darauf, Sie auf Gran Canaria begrü­ßen zu dürfen.