Künstliche Wunden Diese Wunden heilen nicht – und das ist auch gut so!

Nicho­las Krütz­feldt und sein Team von „Medi­cal Effects Ger­ma­ny“ stel­len seit rund sie­ben Jah­ren künst­li­che Sili­kon­wun­den unter ande­rem für Kran­ken­pfle­ge­schu­len, Uni­ver­si­tä­ten und Unter­neh­men aus der pri­va­ten Wirt­schaft her. Bei dem kom­men­den Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress in Köln wird Krütz­feld in einem Vor­trag dar­über berich­ten.