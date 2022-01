Quarantäne und kein Ende. Die neuen Regelungen für Mitarbeiter in der Pflege sind nicht nur verwirrend, sondern stellen die Szene vor diverse Herausforderungen. Ein Inhaber ambulanter Pflegedienste aus der Bundeshauptstadt berichtet. Das Interview führte Chefredakteur Alexander Meyer-Köring.

Dr. Jan Basche führt meh­re­re ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te in Ber­lin – die Qua­ran­tä­ne-Rege­lung brin­ge nur Pro­ble­me, sagt er

Quarantäne: Neue Regelung ist kritisch

Rechts­de­pe­sche: Die neue Qua­ran­tä­ne­re­gel für ihre Mit­ar­bei­ter in der ambu­lan­ten Pfle­ge ist in Kraft. Sie sind damit aber nicht zufrie­den. Was ist da los, wo lie­gen die Probleme?

Jan Basche: Was ich beob­ach­te ist, dass es da einen Ziel­kon­flikt gibt, zwi­schen Pati­en­ten­si­cher­heit und dem Funk­tio­nie­ren der kri­ti­schen Infra­struk­tur. Hin­ter­grund ist, dass im Maß­nah­men­plan der Bun­des­re­gie­rung Pfle­ge­kräf­te – anders als alle ande­ren außer Kin­der und Jugend­li­che – zum Vor­le­gen eines PCR-Tests zum Frei­tes­ten nach 7 Tagen ver­pflich­tet wer­den. Wir wis­sen aber alle, wie schwie­rig es aktu­ell ist, über­haupt recht­zei­tig einen PCR-Test zu bekom­men, so dass sogar schon über Prio­ri­sie­run­gen nach­ge­dacht wird, wer PCR-Tests bekom­men soll.



Rechts­de­pe­sche: Wie ist das Ihrer Mei­nung nach zu lösen? Muss die Poli­tik da regu­lie­ren oder müs­sen ein­fach mehr PCR-Tests her?



Jan Basche: Es müs­sen mehr PCR-Tests her. Wir haben das glei­che infra­struk­tu­rel­le Pro­blem, von dem man sich tat­säch­lich nicht vor­stel­len kann, dass es in Deutsch­land immer noch besteht. Ich kann mir vor­stel­len, dass es im Moment gar nicht die Tests sel­ber sind, son­dern die per­so­nel­len Res­sour­cen, die feh­len. Weil natür­lich die Labor­mit­ar­bei­ter und Ärz­te, die für die Labo­re ver­ant­wort­lich sind, von der Omi­kron-Wel­le erfasst werden.

Es ist mir wich­tig zu sagen, dass ich nicht gegen das Tes­ten bin – im Gegen­teil. Das ist nach dem Tra­gen der Mas­ken das A und O der Prä­ven­ti­on. Mir scheint aber, dass der Plan nicht zu Ende gedacht ist. Wir sol­len zum Bei­spiel das Tes­ten mal in eine ande­re Rich­tung den­ken. Ich beob­ach­te bei­spiels­wei­se, dass es bis­her in den Test­ver­ord­nun­gen kei­ner­lei Auf­la­gen gibt für die ambu­lant ver­sorg­ten Pfle­ge­be­dürf­ti­gen, sich tes­ten zu lassen.

Nun sind die­se Test­ver­ord­nun­gen tat­säch­lich am Ran­de der poli­ti­schen Ent­schei­dungs­ebe­ne. Inso­fern wäre das etwas für die Poli­tik. Und zwar des­halb, weil gera­de in der Häus­lich­keit der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen unab­seh­ba­re Gefah­ren­quel­len auf die Pfle­ge­kräf­te war­ten. Das betrifft die Mit­ar­bei­ter mei­ner Diens­te wie auch alle ande­ren. Wir wis­sen nicht, mit wem sich unse­re Pfle­ge­be­dürf­ti­gen viel­leicht noch ohne Mas­ke getrof­fen haben.

Das ist grund­sätz­lich auch gut so, es nennt sich Pri­vat­späh­re. Aber die Pfle­ge zuhau­se ist mit einem Risi­ko ver­bun­den. Bei der Kör­per­pfle­ge kommt man sich oft so nah wie beim Sex. Und wenn man einen Pfle­ge­be­dürf­ti­gen aus dem Bett in den Roll­stuhl wuch­tet, kann es auch schon mal pas­sie­ren, dass die FFP-2-Mas­ke verrutscht.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Für die direk­te Kör­per­pfle­ge soll­ten wir des­halb dar­über nach­den­ken, dass die Bedüf­ti­gen dabei eine Mas­ke tra­gen und sich min­des­tens ein­mal wöchent­lich tes­ten las­sen – bei Sym­pto­men auch öfter. Im Moment ist die Tes­tung der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen nur in Hei­men gere­gelt. Wir müs­sen uns Gedan­ken machen dar­über, wie weni­ger Infek­tio­nen von Pati­en­ten auf Mit­ar­bei­ter über­ge­hen. Ambu­lan­te Pfle­ge bedeu­tet: Da fährt eine Mit­ar­bei­te­rin von einem Bedürf­ti­gen zum nächs­ten. So wie eine Bie­ne von einer Blü­te zur nächs­ten fliegt.

Rechts­de­pe­sche: Wel­che Erwar­tun­gen haben Sie an die neue Pfle­ge­be­auf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung, Clau­dia Moll?



Jan Basche: Mei­ne wesent­li­che Erwar­tung ist, dass sie es schafft – ande­res als ihr Vor­gän­ger – ihre Über­le­gun­gen tat­säch­lich in kon­kre­tes Regie­rungs­han­deln zu über­set­zen. Wir hat­ten beim Vor­gän­ger, der ja auch direkt aus der Pfle­ge kam, das Pro­blem, dass er vie­le gute Ideen hat­te (z.B. das Pro­gramm: Pfle­ge­kraft 2.0), aber dar­aus nichts gewor­den ist. Ich erwar­te – damit die­se Stel­le nicht sinn­los ist und von Pfle­ge­kräf­te über­haupt wahr­ge­nom­men wird – dass Clau­dia Moll Ideen von Pfle­ge­kräf­ten direkt abfragt, in einen Dia­log geht, der dann auch zum Regie­rungs­han­deln führt. Da gibt es erheb­li­che Vollzugsdefizite.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!



Zur Per­son: Dr. Jan Basche ist Inha­ber meh­re­rer ambu­lan­ter Pfle­ge­diens­te in Ber­lin. Er führt meh­re­re hun­dert Mitarbeiter.