Deutscher Wundkongress in Bremen Aktuelle Themen und namhafte Referenten sorgten für großes Interesse beim ConvaTec Symposium

Am Donnerstag, den 9. Mai 2019, drehte sich auf dem Satellitensymposium der ConvaTec (Germany) GmbH im Rahmen des Deutschen Wundkongresses in Bremen alles um das aktuelle Haftungs- und Vergütungsrecht im Bereich der Wundversorgung. Einmal mehr konnten sich die Ausrichter über einen vollen Saal und mehr als 300 begeisterte Zuhörer freuen, die mit den namhaften Referenten in einen interaktiven Austausch unter dem Motto „Wundversorgung ohne Grenzen?“ einstiegen.