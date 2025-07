In Deutsch­land gibt es zu häufig risiko­rei­che Dauer­me­di­ka­tion. Bild: © Luchschen | Dreamstime.com

Die Dauer­me­di­ka­tion mit Schlaf- und Beruhi­gungs­mit­teln bei Pflege­heim­be­woh­nern ist in Deutsch­land weit verbrei­tet – wobei es riesige regio­nale Unter­schiede in der statio­nä­ren Pflege­land­schaft gibt.

Seit März 2020 gibt es eine neue Regelung zur Wieder­ho­lungs­ver­ord­nung, die schritt­weise bis April 2023 in den Kassen- und Abrech­nungs­sys­te­men imple­men­tiert wurde: Chronisch kranke Menschen können ein Dauer­re­zept bekom­men und müssen so selte­ner zum Arzt, um ihre Medika­mente zu erhal­ten. Statt jedes Quartal erneut ein Rezept vorzu­le­gen, ermög­licht ein Wieder­ho­lungs­re­zept bis zu vier Medika­men­ten-Abgaben, mit einer Gesamt­lauf­zeit bis zu einem Jahr.

Extreme regio­nale Unter­schiede bei Medika­ti­ons­quote

Gerade in Senio­ren- und Pflege­hei­men, wo viele ältere Menschen an Ein- und Durch­schlaf­pro­ble­men leiden, wird die Möglich­keit einer Dauer­me­di­ka­tion mit Schlaf- und Beruhi­gungs­mit­teln je nach Region weidlich genutzt; die neue gesetz­li­che Regelung dürfte die Medika­ti­ons­pra­xis (oder die Versu­chung, eine solche einzu­füh­ren) noch erleich­tern. Vor kurzer Zeit sorgte eine zentrale Erkennt­nis des Wissen­schaft­li­chen Insti­tuts der AOK (WIdO) für großes Aufse­hen: Demnach gibt es eklatante, demogra­fisch oder struk­tu­rell nicht mehr ansatz­weise erklär­bare Unter­schiede beim Anteil der Pflege­heim­be­woh­ner, die unter Dauer­me­di­ka­tion mit Schlaf- und Beruhi­gungs­mit­teln stehen.

Während dies im Bundes­durch­schnitt auf 7,14 Prozent der Heimbe­woh­ner zutraf, waren es im Saarland 15,88 Prozent und in NRW 12,15 Prozent. Auch in Baden-Württem­berg und Rhein­land-Pfalz war der Anteil überdurch­schnitt­lich. Ganz im Gegen­satz dazu die Situa­tion in Ostdeutsch­land: Dort fällt eine fast durch­gän­gig niedri­gere Quote auf; in Sachsen-Anhalt war der Anteil mit 2,9 Prozent am gerings­ten.

Noch extre­mer sind die Unter­schiede auf Ebene der Landkreise und kreis­freien Städte: Wie auf der Grafik-Visua­li­sie­rung des WIdO deutlich wird, lag die Dauer­me­di­ka­ti­ons-Quote im saarlän­di­schen Landkreis Merzig-Wadern als bundes­weit negati­ver Spitzen­rei­ter bei 27,34 Prozent, also mehr als jeder vierte Heimbe­woh­ner – und in der kreis­freien thürin­gi­schen Stadt Jena waren es gleich­zei­tig gerade einmal 0,86 Prozent, das heißt: nicht mal jeder Hundertste!

Schlaf­me­di­ka­mente können Tiefschlaf­phase beein­träch­ti­gen

Eine dauer­hafte Medika­tion ist deshalb kritisch zu sehen, weil die Medika­mente zwar kurzfris­tig gegen Angst und Schlaf­lo­sig­keit helfen, aber auf Dauer abhän­gig machen und das Risiko für Stürze erhöhen sowie selbst Angst­zu­stände auslö­sen können, so das AOK-Insti­tut.

Eine Abhän­gig­keit manifes­tiert sich dadurch, dass im Körper ein Gewöh­nungs­ef­fekt einsetzt, der bewirkt, dass die Dosis des Medika­ments erhöht werden muss, um noch eine Wirkung zu zeigen. Außer­dem besteht die Gefahr einer psychi­schen Abhän­gig­keit – dass der Bewoh­ner meint, ohne sein Mittel überhaupt nicht mehr ein- oder durch­schla­fen zu können. Auch körper­li­che Entzugs­er­schei­nun­gen beim Abset­zen der Schlaf­mit­tel sind möglich. Als weitere Folgen nennt die Stiftung Gesund­heits­wis­sen Gedächt­nis­stö­run­gen bei hohen Benzo­dia­ze­pin-Dosen, Zunahme von Schlaf- und Angst­stö­run­gen oder auch Verhal­tens­stö­run­gen in Verbin­dung mit Alkohol.

Auf der vergan­ge­nen „Pflege­fort­bil­dung des Westens“ (JHC) 2025 in den Kölner Sartory-Sälen zum Thema Demenz machte Dr. Helmut Frohn­ho­fen, Leiten­der Arzt Alters­me­di­zin und Facharzt für Innere Medizin am Univer­si­täts­kli­ni­kum Düssel­dorf, in seinem Vortrag „Demenz – ein schick­sal­haf­tes Ereig­nis? Mehr als eine medizi­ni­sche und pflege­ri­sche Versor­gung“ zudem darauf aufmerk­sam, dass eine hochfre­quente Einnahme von bestimm­ten Schlaf­me­di­ka­men­ten wie Benzo­dia­ze­pi­nen dazu beitra­gen kann, dass sie dem Eintritt in die regene­ra­tiv immens wichtige Tiefschlaf­phase entge­gen­ste­hen.

Dies soll wiederum dem demen­zi­el­len Symptom Vorschub leisten, da sich der Körper nicht mehr komplett im Schlaf erholen kann. Als Ursache hierfür steht im Verdacht, dass sich die medika­men­tö­sen Mittel dämpfend auf das Zentrale Nerven­sys­tem auswir­ken.

Wann ist eine Dauer­me­di­ka­tion denkbar?

Um eine Dauer­me­di­ka­tion zu erhal­ten, ist norma­ler­weise eine ärztli­che Vorspra­che erfor­der­lich. Im Gespräch mit dem Arzt ist die eigene Situa­tion, bezie­hungs­weise die des Pflege­be­dürf­ti­gen, und dessen Bedarf ausführ­lich zu bespre­chen. Der Arzt prüft dann, ob eine chroni­sche Erkran­kung vorliegt, dokumen­tiert dies entspre­chend und stellt eine Dauer­ver­ord­nung aus, die in der Regel bis zu zwölf Monate (vier Quartale, eine Medika­ti­onspa­ckung pro Quartal) gilt. Mit dieser Dauer­ver­ord­nung kann man in der Apotheke Medika­mente abholen (oder sich ins Heim liefern lassen), ohne im Gültig­keits­zeit­raum jeweils ein neues Rezept vorle­gen zu müssen.

Eine längere Medika­tion sollte daher nur als „ultima ratio“ einge­setzt werden – wenn der Patient oder Bewoh­ner überhaupt nicht mehr in den Schlaf kommt. Zudem sind, neben Benzo­dia­ze­pi­nen und den sogenann­ten Z‑Substanzen mildere Mittel wie Amino­säu­ren oder Hormon­ga­ben für den Einsatz zu prüfen. Doch auch bei einer Dauer­ver­ord­nung gilt: Regel­mä­ßig prüfen, ob ein Umstieg auf schonen­dere Mittel möglich ist und der Bewoh­ner mit diesen zurecht­kommt!

Schonende Alter­na­ti­ven zur Dauer­me­di­ka­tion

Eine noch schonen­dere Alter­na­tive zu pharma­zeu­ti­schen Schlaf­mit­teln sind zudem rezept­freie, pflanz­li­che Wirkstoffe, die die innere Ruhe fördern. Hierzu gehören etwa Mittel aus Baldrian, Passi­ons­blume, Melisse oder Hopfen, die in unter­schied­li­chen Formen – etwa als Tablet­ten, Kapseln, Saft oder als Tee und Bäder – erhält­lich sind. Hierbei sind selbst­ver­ständ­lich Wechsel­wir­kun­gen zu den vom Heimbe­woh­ner einge­nom­me­nen sonsti­gen Medika­men­ten, sowie Gegen­an­zei­gen für bestimmte Perso­nen­grup­pen zu beach­ten.

Weiter ist es denkbar, Medita­ti­ons- und Entspan­nungs­tech­ni­ken mit den Heimbe­woh­nern auszu­pro­bie­ren – wie (Stuhl-)Yoga, Medita­tion oder Autoge­nes Training, gerne in entspann­ter, gemüt­li­cher Runde, bei gedämpf­tem Licht und leiser, angeneh­mer Hinter­grund­mu­sik. Dies kann dazu beitra­gen, dass die Betrof­fe­nen zur inneren Ruhe und in einen besse­ren Schlaf finden. Auch das aus den Nieder­lan­den stammende Snoezelen-Konzept ist zu prüfen – ein Rückzugs­raum zum Liegen, Sitzen und Umher­strei­fen mit weichen Materia­lien, sanften Klängen und Farben sowie Materia­lien, die zum Berüh­ren und Spielen einla­den.

Die Betrof­fe­nen konnen auch zu mehr körper­li­cher Aktivi­tät animiert werden (den Fähig­kei­ten der Bewoh­ner entspre­chen­den), was die Person danach leich­ter in den Schlaf überge­hen lässt. Daneben sind geistige Aktivi­tä­ten wie Knobel- oder Rätsel­run­den hilfreich. Sie können dazu beitra­gen, Ruhebe­dürf­tige auszu­las­ten und ihnen deshalb eine bessere Nacht­ruhe zu besche­ren. Im Gegen­satz zu Medika­men­ten sind hier keiner­lei Neben­wir­kun­gen zu befürch­ten – und auch das allge­meine Wohlbe­fin­den der Bewoh­ner­schaft sowie das Einrich­tungs­klima können durch die gemein­sa­men Aktivi­tä­ten profi­tie­ren!