Inter­view mit Rechts­an­walt „Die Impfschä­den­welle wird immer größer“

Joachim Cäsar-Preller vertritt nach eigenen Angaben 450 Mandan­tin­nen und Mandan­ten mit Impfschä­den nach einer Corona­imp­fung – vor rund einem halben Jahr waren es noch 190. Was sich in diesem halben Jahr getan hat und warum er nun auch vermehrt in die Klage gegen Impfstoff-Herstel­­ler geht, lesen Sie im Inter­view.