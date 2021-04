Mit 91,8 Prozent haben sich die Pflegekräfte in Schleswig-Holstein für die Auflösung ihrer Landespflegekammer ausgesprochen. Nach dem negativen Votum in Niedersachsen steht damit die zweite Pflegekammer auf Landesebene vor dem Aus. Sie hatte 2018 angefangen zu arbeiten.

Nach einem nega­ti­ven Votum des Pfle­ge­per­so­nals steht in Schles­wig-Hol­stein die zwei­te Pfle­ge­kam­mer auf Lan­des­ebe­ne vor dem Aus. Bei einem Refe­ren­dum unter den 23.579 haupt­be­ruf­lich Pfle­gen­den im nörd­li­chen Bun­des­land, das seit 15. Febru­ar lief und nun zu Ende ging, votier­ten sat­te 91,77 Pro­zent (15.942 Stim­men) der Teil­neh­mer für die Auf­lö­sung der Lan­des­pfle­ge­kam­mer. 8,23 Pro­zent (1.430 Stim­men) spra­chen sich für die Fort­füh­rung der Kam­mer-Arbeit aus. Die Wahl­be­tei­li­gung lag bei recht hohen 73,8 Prozent.

Bereits im Sep­tem­ber 2020 hat­ten sich in Nie­der­sach­sen die dor­ti­gen Pfle­gen­den mehr­heit­lich für die Auf­lö­sung ihrer Pfle­ge­kam­mer aus­ge­spro­chen. Dort läuft noch die Abwick­lung. Die Lan­des­pfle­ge­kam­mer Schles­wig-Hol­stein hat­te 2018 ihre Arbeit auf­ge­nom­men. Damit war sie, nach Rhein­land-Pfalz und Nie­der­sach­sen, die drit­te bun­des­weit. In Bay­ern gibt es die Son­der­form eines Pfle­ge­rings, die „Ver­ei­ni­gung der Pfle­gen­den in Bay­ern“. Sie hat­te sich ab 2017 gegrün­det. Dort ist die Mit­glied­schaft für Pfle­gen­de kos­ten­los und frei­wil­lig, das Bud­get wird aus dem Lan­des­haus­halt finan­ziert. Kri­tik­punkt an der Rege­lung ist eine dar­aus fol­gen­de man­geln­de Unab­hän­gig­keit von der Poli­tik. Umstrit­ten ist zudem, ob eine Orga­ni­sa­ti­on mit frei­wil­li­ger Mit­glied­schaft ein Man­dat haben kön­ne, die Pfle­ge berufs­stän­disch zu vertreten.

„Der Kam­mer­vor­stand respek­tiert das ein­deu­ti­ge Votum der Mit­glie­der der Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer. Bis zu einer end­gül­ti­gen Ent­schei­dung des Land­tags hat die Kam­mer ihren gesetz­li­chen Auf­trag zu erfül­len“, erklär­te die Prä­si­den­tin der Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer Schles­wig-Hol­stein, Patri­cia Dru­be. Sie ver­wies auf die bis­he­ri­gen Errun­gen­schaf­ten der Kam­mer seit ihrer Grün­dung. Hier­zu gehö­ren ein Berufs­re­gis­ter zur Pfle­ge in Schles­wig-Hol­stein, sowie Ent­wür­fe für Berufs- und Wei­ter­bil­dungs­ord­nun­gen. Auch diver­se Stu­di­en und Exper­ten­pa­pie­re zu unter­schied­li­chen Fra­gen sowie eine Erhe­bung zur Berufs-Zufrie­den­heit der Pfle­ge­kräf­te im Land hat­te die Lan­des­pfle­ge­kam­mer geleistet.

Vorbereitungen für Landespflegekammer liefen seit 2012

„Wir stel­len daher all das Erreich­te zur Ver­fü­gung, damit die­se wert­vol­len Ergeb­nis­se im Inter­es­se der Pfle­gen­den und der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung genutzt wer­den kön­nen. Es ist nun in der Ver­ant­wor­tung der Poli­tik zu ent­schei­den, in wel­cher Form das, was die Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer erreicht und erar­bei­tet hat, wei­ter genutzt wer­den soll“, unter­strich Drube.

Im Dezem­ber 2012 hat­te der Land­tag den Auf­bau einer Pfle­ge­kam­mer per Beschluss auf den Weg gebracht. Am 15. Juli 2015 ver­ab­schie­de­te die­ser das von der dama­li­gen Lan­des­re­gie­rung aus SPD, Bünd­nis 90/Grünen und Süd­schles­wig­scher Wäh­ler­ver­band (SSW) ein­ge­brach­te Gesetz zur Kam­mer-Errich­tung. Dar­auf­hin hat­te sich die Lan­des­pfle­ge­kam­mer Schles­wig-Hol­stein seit 2016 kon­sti­tu­iert und 2018 ihre Arbeit aufgenommen.

Von Anfang an hat­te in Schles­wig-Hol­stein der Streit über die Pflicht­mit­glied­schaft und Mit­glieds­ge­büh­ren die Kam­mer­ar­beit beglei­tet und das Stim­mungs­bild geprägt. Am Anfang hat­te die Kam­mer kei­ne Anschub­fi­nan­zie­rung vom Land erhal­ten. Der ers­te Kon­takt der Pfle­gen­den mit der Kam­mer waren daher deren Gebüh­ren­be­schei­de gewe­sen – was offen­bar die Stim­mung unter den Pfle­ge­kräf­ten nicht gera­de geför­dert hat. Vom Monats­brut­to wur­den für Pfle­gen­de, abge­stuft in 14 Bei­trags­klas­sen, rund 0,35 Pro­zent als Obo­lus fäl­lig. Dies waren 119 Euro jähr­lich in der mitt­le­ren Bei­trags­klas­se zwi­schen 30.000 und 35.000 Euro Jah­res­ein­kom­men, also knapp zehn Euro im Monat. Erst Ende 2019 hat­te der Land­tag der Pfle­ge­kam­mer eine nach­träg­li­che Anschub­fi­nan­zie­rung von drei Mil­lio­nen Euro gewährt. Die­se aber unter der Bedin­gung, dass die Kam­mer eine Mit­glie­der­be­fra­gung machen müs­se, ob die Pfle­gen­den eine Lan­des­pfle­ge­kam­mer über­haupt wol­len oder nicht.

DPR-Präsident Wagner: „Schwarzer Tag für die Profession Pflege“ – Bochumer Bund: Wann stimmen andere Berufsgruppen über ihre Kammer ab?

„Das ist ein schwar­zer Tag für die Pro­fes­si­on Pfle­ge“, resü­mier­te Franz Wag­ner, Prä­si­dent des Deut­schen Pfle­gerats (DPR). In der kur­zen Zeit ihres Bestehens habe die Pfle­ge durch­aus erfolg­rei­che Arbeit geleis­tet. Ohne die Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer wür­de es „sehr schwer wer­den, die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen der Gegen­wart und Zukunft der Pfle­ge zu bewäl­ti­gen“. Wag­ner kri­ti­sier­te die Art der Befra­gung, die „abso­lut schwarz/weiß gestal­tet“ gewe­sen sei. Vor allem hät­ten Alter­na­ti­ven gefehlt, wer in Zukunft für die Pfle­ge spre­chen sol­le, wenn schon nicht eine Pfle­ge­kam­mer. „Es ist rela­tiv ein­fach, gegen etwas zu sein. Was wir aber brau­chen, sind Lösungen.“

Die Pfle­ge­ge­werk­schaft Bochu­mer Bund bedau­er­te das Ergeb­nis eben­falls. „Lei­der steht der Pfle­ge­be­ruf in einer Tra­di­ti­on der Bevor­mun­dung durch ande­re und dien­te nicht sel­ten als poli­ti­scher Spiel­ball. Des­halb hat die poli­ti­sche Ent­schei­dung eine Beru­fe­kam­mer durch die Pfle­gen­den per Abstim­mung auf­lö­sen zu las­sen einen üblen Bei­geschmack. Stellt sich doch hier unmit­tel­bar die Fra­ge, wann die ande­ren Berufs­grup­pen über ihre Kam­mer abstim­men?“ frag­te deren Vor­sit­zen­der Ben­ja­min Jäger. „Ent­schei­dend ist jedoch, dass jetzt die­je­ni­gen lie­fern, die seit Jah­ren destruk­tiv gegen die Kam­mern arbei­ten. Hier schau­en wir sehr genau hin, wel­che Lösun­gen gebo­ten werden.“

Der Bun­des­ver­band pri­va­ter Anbie­ter sozia­ler Diens­te e.V. (bpa), der Pfle­ge­kam­mern gene­rell kri­tisch gegen­über­steht, sieht das Votum als Zei­chen, dass das Kam­mer­mo­dell nicht funk­tio­nie­re und bei den Pfle­ge­kräf­ten nicht ankom­me. „Die­se haben nun nach neun Jah­ren prak­ti­scher Erfah­rung mit der Kam­mer ihre Stim­me erho­ben und für das Aus der Kam­mer votiert. Ein leben­der Beweis dafür, dass mehr Büro­kra­tie und Bevor­mun­dung die Pro­ble­me der Pfle­ge nicht lösen“, erklär­te der schles­wig-hol­stei­ni­sche bpa-Lan­des­vor­stand Mathi­as Steinbuck.