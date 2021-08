"So schlimm wird die Pflegekrise" lautet der Titel eines YouTube-Videos, welches im Netz bereits fast eine halbe Million Aufrufe zählt. YouTuberin "maiLab" hat sich in einem ihrer aktuellen Videos mit Experten und Betroffenen aus der Pflege unterhalten und zeigt auf, wie dramatisch die Situation in der Pflege derzeit ist - und wie schlimm sie werden könnte.

YouTube-Star deckt auf: So schlimm ist es in der Pflege wirklich!

Die Situa­ti­on in der Pfle­ge hat sich vom Schlag des Coro­na­vi­rus erho­len kön­nen. Was bleibt sind jedoch die Arbeits­be­din­gun­gen, die schon vor der Pan­de­mie ver­hee­ren­de Aus­ma­ße ange­nom­men hatten.

Die­ser Zustand geht auf­grund der ver­gan­ge­nen Geschnis­se wäh­rend der Kri­sen­zeit ein wenig unter, das Interess, im öffent­li­chen Dis­kurs über die Pro­ble­me im Pfle­geb­ruf zu spre­chen, flacht der­zeit ein wenig ab. Dabei gilt seit Jah­ren bereits Alarm­stu­fe Rot!

Mai Thi Nguy­en-Kim, die kürz­lich für ihre Wis­sens­ver­mitt­lung auf ihrem You­Tube-Kanal „mai­Lab“ vom „Medi­um maga­zin“ als Jour­na­lis­tin des Jah­res aus­ge­zeich­net wur­de, hat kürz­lich in einem Video die Situa­ti­on in der Pfle­ge prä­sen­tiert – und zusam­men mit ihren Inter­view­part­nern die gro­ßen Pro­blem­stel­len des Berufs aufgedeckt.

Zu wenig Belohnung, Wertschätzung und Freizeit

Sys­tem­re­le­van­te Beru­fe wie die Pfle­ge wer­den in Deutsch­land sta­tis­tisch betrach­tet unter­durch­schnitt­lich bezahlt und ange­se­hen. Die­ses Ungleich­ge­wicht führt beim betrof­fe­nen Per­so­nal nicht sel­ten zu Frust oder gar Krank­hei­ten, wie Bur­nout oder Depressionen.

Ricar­do Lan­ge spricht offen über alle Pro­ble­me in der Pflege

Das, was vie­le Pfle­ge­kräf­te füh­len, spricht Ricar­do Lan­ge im Video offen aus. Ricar­do ist Inten­siv­pfle­ger in Ber­lin und hat sich auch im TV bereits des Öfte­ren für bes­se­re Bedin­gun­gen in der Pfle­ge eingesetzt.

„Für die Ver­ant­wor­tung, die man hat, die kör­per­li­che Belas­tung, den Stress und die sozia­le Iso­la­ti­on ist die Bezah­lung defi­ni­tiv nicht ange­mes­sen. Sonst hät­ten wir ja mehr Leu­te, die in der Pfle­ge tätig wären“ – Ricar­do Lange

Neben der hohen Ver­ant­wor­tung las­tet auf Pfle­ge­kräf­ten wie Ricar­do stets der Anspruch, die eige­ne Arbeit gut zu ver­rich­ten. Zu den zwei Pati­en­ten, die der Inten­siv­pfle­ger pro Tag eigent­lich ver­sor­gen soll, kom­men stets noch wei­te­re hin­zu. Dies füh­re dazu, dass man sei­ne Auf­merk­sam­keit auf drei oder vier Pati­en­ten auf­tei­len muss.

Es kom­me jedoch oft vor, dass Pati­en­ten so schwer erkrankt sind, dass man vom Pfle­ge­bett gar nicht mehr weg­kommt. Zum Leid­we­sen der ande­ren Kran­ken, die dann – unbe­ab­sich­tigt natür­lich – hin­ten run­ter fallen.

Des Wei­te­ren opfe­re man als Pfle­ge­kraft sein eige­nes sozia­les Leben für die Bedürf­nis­se der Pati­en­ten. Urlau­be kön­ne man nicht genie­ßen, weil die Ent­spa­nung durch die Angst vor den Arbeits­be­din­gun­gen ver­drängt wird.

An den Wochen­en­den, an denen man eigent­lich frei hat, müs­se man fast immer ein­sprin­gen, weil das nöti­ge Per­so­nal nicht vor­han­den ist.

Aus die­sem Grund spa­ren vie­le Ein­rich­tun­gen auch an Ange­bo­ten zur Wei­ter­bil­dung. „Die Auf­stiegs­chan­cen in der Pfle­ge sind eigent­lich super, wenn man sie denn nut­zen möch­te“, so Ricar­do Lan­ge. Aber die­je­ni­gen, die sich von der Pfle­ge­kraft am Bett zur Pfle­ge­dienst­lei­tung aus­bil­den las­sen, wür­den dann am ande­ren Ende wie­der feh­len, ergänzt er.

„Man ist immer emotional erpressbar“

An ein äußerst emo­tio­na­les Erleb­nis im letz­ten Jahr erri­nert sich Ricar­do noch sehr gut. Als sein Hund krank war, woll­te er sich für den nächs­ten Tag von der Arbeit abmel­den, um mit ihm zum Tier­arzt zu gehen. Jedoch muss­te er auch an die­sem Tag sei­ne pri­va­ten Bedürf­nis­se hin­ten anstel­len und in den Früh­dienst ein­sprin­gen, da zu wenig Per­so­nal vor Ort war.

Dann der Schock: Wäh­rend der Arbeit erfährt er vom Tod sei­nes Hun­des. Ihm blieb nichts ande­res übrig, als die­sen Schlag run­ter­zu­schlu­cken und hoch­kon­zen­triert wei­ter­zu­ar­bei­ten. Zum Reden hat­te er niemanden.

„Ich füh­le mich heu­te noch als Ver­rä­ter, weil ich mei­nen bes­ten Freund im Stich gelas­sen habe, weil ich mei­ne Kol­le­gen und die Pati­en­ten nicht im Stich las­sen woll­te. [..] Man ist immer emo­tio­nal erpress­bar, weil man Ver­ant­wor­tung hat gegen­über Men­schen, die von uns abhän­gig sind.“

Pflegekräfte wollen raus aus Beruf – dabei ist dieser doch so wichtig!

Wer pflegt, sitzt sicher im Beruf. Pfle­ge­kräft wer­den immer und über­all gebraucht, einen Job fin­de man fast immer, sagt Ricar­do. Die ande­ren Fra­gen sei­en: Fühlt man sich in die­ser Stel­le wohl? Kommt man mit den Arbeits­be­din­gun­gen klar?

Im Jahr 2019 gaben über 37 Pro­zent der teil­neh­men­den Pfle­ge­kräf­te in einer Umfra­ge an, inner­halb der nächs­ten fünf Jah­re aus dem Pfle­ge­be­ruf aus­stei­gen zu wollen.

Dabei sei der Pfle­ge­be­ruf an sich ein sehr schö­ner und erfül­len­der Beruf für all die­je­ni­gen, die ger­ne ande­ren Men­schen hel­fen wollen.

Laut Pro­fes­sor Kat­ja Boguth von der ASH Hoch­schu­le Ber­lin habe der Pfle­ge­auf­wand in den nächs­ten Jah­ren ein ähn­li­ches Aus­maß wie der Kampf gegen den Kli­ma­wan­del. Im Jahr 2016 kom­men laut Hoch­rech­nun­gen auf 100 Per­so­nen zwi­schen 20 und 64 Jah­ren gan­ze 58 Men­schen höhe­ren Alters.

Wird der Beruf nicht unter­stützt, lau­fe man Gefahr, dass es in Zukunft kei­ne ambu­lan­ten oder sta­tio­nä­ren Pfle­ge­diens­te mehr gibt. Die Pfle­ge der Älte­ren blei­be dann in der Fami­lie hängen.

„Wenn an die Arbeit nicht rich­tig erfül­len kann, was hat sie dann für einen Sinn? Die eige­nen Ansprü­che wer­den ver­ra­ten und des­halb lei­den die Pati­en­ten. Sobald ich kann, bin ich weg aus die­sem Beruf.“ – Ricar­do Lange

Was es nun braucht

Ein jeder Mensch ist frü­her oder spä­ter auf die Hil­fe ande­re ange­wie­sen. Eine wür­de­vol­le Pfle­ge steht im Inter­es­se von jeder­mann. Umso schlim­mer wäre es, künf­tig von den Pfle­ge­kräf­ten im Stich gelas­sen wer­den zu müs­sen, da die­se schlicht­weg kei­ne Zeit haben, sich um alle Pati­en­ten zu kümmern.

Ohne Druck von den Pfle­ge­kräf­ten selbst, wird sich in der Pfle­ge­po­litk nichts ändern. Die­sen Glau­ben schei­nen die Video-Port­ago­nis­ten ver­lo­ren zu haben. „Ich und mei­ne Kol­le­gen hal­ten durch unser Ein­sprin­gen das Sys­tem am Lau­fen. Solan­ge dies der Fall ist, wird die Politk nichts tun“, kon­sta­tiert Ricar­do Lange.

Es sei laut Prof. Boguth an der Zeit, dass sich Pfle­ge­kräf­te in Gewerk­schaf­ten, Pfle­ge­kam­mern und Berufs­ver­bän­den zusam­men­schlie­ßen, um für bes­se­re Löh­ne und Arbeits­be­din­gun­gen zu kämpfen.

Mai Thi Nguy­en-Kim for­dert alle Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger auf, für bes­se­re Bedin­gun­gen zu kämpfen

Es sei nur logisch, dass hilfs­be­rei­te Men­schen wie Pfle­ge­kräf­te nicht gut dar­in sind, für sich selbst ein­zu­ste­hen, sagt Naguy­en-Kim am Ende ihres Vide­os und appelliert:

„Ihr müsst das aber tun! Es ist eiget­lich eine Saue­rei, dass ihr für euch kämp­fen müsst. Es soll­te eigent­lich im Inter­es­se von uns allen sein, dass die Bedin­gun­gen für die­sen Beruf gut sind. Hier muss die Politk end­lich ran…“

