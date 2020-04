Vor allem die Nach­fra­ge nach aus­rei­chen­dem Mas­ken­schutz ist hoch, auch unter den Bür­ger und Bür­ge­rin­nen. Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel sprach sich zuletzt für eine drin­gen­de Emp­feh­lung an die Bevöl­ke­rung aus, künf­tig All­tags­mas­ken zu tra­gen, ins­be­son­de­re im öffent­li­chen Nah­ver­kehr sowie beim Ein­kau­fen. In eini­gen Bun­des­län­dern herrscht sogar bereits Mas­ken­pflicht. Um dem Per­so­nal des Gesund­heits­we­sens die auf dem Markt zur Ver­fü­gung ste­hen­den Mas­ken vor­zu­be­hal­ten, sind Bür­ger und Bür­ge­rin­nen dazu auf­ge­ru­fen, die All­tags­mas­ken selbst her­zu­stel­len. Sogar eini­ge Kli­ni­ken in Deutsch­land, wie bei­spiels­wei­se das Kli­ni­kum Worms, haben selbst genäh­te Schutz­mas­ken anfer­ti­gen las­sen. Doch wel­chen Schutz bie­ten die­se Mas­ken eigent­lich? Der Viro­lo­ge Prof. Dr. Chris­ti­an Dros­ten hat in sei­nem Pod­cast des NDR vom 23.03.2020 bereits hier­über infor­miert.

Unterschiede bei den verschiedenen Atemschutzmasken

Man unter­schei­det hier­bei in den Berei­chen Eigen­schutz und Fremd­schutz. Die Exper­ten sind sich einig, dass nur eine Atem­schutz­mas­ke der Klas­se FFP3 oder FFP2 (Fil­te­ring Face­pie­ce) wirk­lich wir­kungs­voll gegen die Infek­ti­on mit dem neu­en SARS-CoV‑2 Virus schützt. Ein­fa­che Mund-Nasen-Schutz­mas­ken (MNS), auch OP-Mas­ken genannt, schüt­zen den Trä­ger hin­ge­gen nicht vor Viren bzw. einer Infek­ti­on, kön­nen aber Tröpf­chen des Trä­gers abfan­gen. Ein ähn­li­cher Nut­zen wird den selbst genäh­ten Mund-Nasen-Bede­ckun­gen (MNB) zuge­schrie­ben: sie die­nen vor allem dem Fremd­schutz, da die Tröpf­chen beim Nie­sen und Hus­ten nicht so stark in die Luft abge­ge­ben wer­den. Wäh­rend OP-Mas­ken jedoch über mehr­la­gi­ge Schich­ten mit flüs­sig­keits­ab­wei­sen­der Wir­kung und Fil­ter­wir­kung ver­fü­gen, ist dies durch die selbst genäh­ten Mas­ken eher nicht gege­ben. Die­se Mas­ken sind also nah an der Quel­le sinn­voll, und nicht am Emp­fän­ger.

Kein zertifiziertes Medizinprodukt

Selbst genäh­te Mas­ken dür­fen nicht als Schutz­mas­ken dekla­riert wer­den und sind medi­zi­nisch nicht zer­ti­fi­ziert. Somit dür­fen die­se in Kli­ni­ken nicht genutzt wer­den. Auch das Kli­ni­kum Worms hat in Ihrer Pres­se­mel­dung vom 20.03.2020 deut­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass die­se Behelfs­mas­ken nur für den wirk­lich äußers­ten Not­fall genutzt wer­den, wenn kei­ner­lei ande­ren Schutz­mas­ken mehr zur Ver­fü­gung ste­hen. Um die Ver­sor­gung der Kran­ken­häu­ser nicht zu gefähr­den, soll­ten Pri­vat­per­so­nen nun nicht die Vor­rä­te leer kau­fen, son­dern alter­na­tiv auf selbst genäh­te Mas­ken zurück­grei­fen.

Masken für die allgemeine Bevölkerung sinnvoll

Prof. Dros­ten erklärt in sei­nem Pod­cast, dass das Tra­gen einer Mas­ke durch­aus sei­ne Berech­ti­gung hat. Bei­spiels­wei­se gilt dies als Ges­te der Soli­da­ri­tät und Höf­lich­keits­über­le­gung. Durch die lan­ge Inku­ba­ti­ons­zeit von bis zu 14 Tagen kön­nen infi­zier­te Per­so­nen bereits das Virus wei­ter­ge­ben, ohne über­haupt von ihrer Infi­zie­rung zu wis­sen. Trägt die­se Per­son nun eine Behelfs­mas­ke, redu­ziert sie das Risi­ko ihrer Mit­men­schen sich zu infi­zie­ren. Auch hat das Tra­gen einer Mas­ke einen psy­cho­lo­gi­schen Effekt, da hier­durch auch jün­ge­re Men­schen dar­an erin­nert wer­den, dass die aktu­el­le Lage ernst zu neh­men ist. Sei­tens des Robert Koch-Insti­tu­tes (RKI) wird das Tra­gen von Mund-Nasen-Bede­ckun­gen im öffent­li­chen Raum „als wei­te­re Kom­po­nen­te zur Reduk­ti­on der Über­tra­gun­gen von COVID-19“ eben­falls emp­foh­len. Sie kön­nen ein wei­te­rer Bau­stein sein, um Risi­ko­grup­pen zu schüt­zen und die Aus­brei­tungs­ge­schwin­dig­keit des Virus in der Bevöl­ke­rung zu redu­zie­ren.

Wiederverwendbarkeit von selbst hergestellten Masken

Auch der selbst­ge­mach­te Schutz ver­liert sei­ne Wir­kung, wenn die­ser durch­feuch­tet. Der Vor­teil hier­bei liegt jedoch dar­in, dass man die­se Mas­ken mehr­fach ver­wen­den kann, indem man sie bei min. 60° wäscht oder bei min. 70° im Back­ofen trock­nen lässt.

Fazit: Eine Behelfs­mas­ke kann also sinn­voll für den pri­va­ten Gebrauch sein, ist medi­zi­nisch jedoch nicht zer­ti­fi­ziert und soll­te in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen nur im abso­lu­ten Not­fall zum Gebrauch kom­men, wenn alle ande­ren Schutz­mas­ken ver­grif­fen sind. Auch wird vor einem fal­schen Sicher­heits­ge­fühl durch das Tra­gen einer Mas­ke im pri­va­ten Bereich gewarnt: Die all­ge­mei­nen Hygie­ne­maß­nah­men, wie Hän­de­wa­schen, Ver­mei­dung von Anfas­sen im Gesicht, die Abstands­re­geln und das rich­ti­ge An- und Abneh­men der Mas­ken müs­sen trotz­dem gewahrt wer­den.