Frank Alisat (rechts) bei einer Demons­tra­tion der Gefahrenabwehr

Selbst­ver­tei­di­gung im Fokus: Beschimp­fen, beläs­ti­gen, bedro­hen – und manch­mal auch zuschla­gen: Die gefühlt zuneh­mende Gewalt­be­reit­schaft der Gesell­schaft macht leider auch (und gerade) nicht vor Beschäf­tig­ten in Medizin und Pflege halt. Laut einer Studie der Ruhr-Univer­si­tät Bochum mit 2000 Befrag­ten haben beispiels­weise 98 Prozent der medizi­ni­schen Rettungs­kräfte – also praktisch alle – bereits verbale Gewalt während ihres Arbeits­ein­sat­zes erlebt.

59 Prozent berich­te­ten sogar von körper­li­chen Übergrif­fen; 27 Prozent aller Befrag­ten bejah­ten sogar körper­li­che Angriffe in straf­recht­lich relevan­ter Form. Und ebenso praktisch alle Pflegen­den dürften bereits Fälle von Gewalt gegen sie durch Patien­ten, Bewoh­ner oder Angehö­rige erlebt haben.

„Man fragt sich bei den Leuten, die beispiels­weise Einsatz­kräfte filmen und behin­dern, was bei denen schief­ge­lau­fen ist. Da müssen doch irgend­wel­che Synap­sen fehlge­schal­tet sein“, brachte es eine Teilneh­me­rin auf den Punkt.

„Wenn es auf einer Autobahn in Deutsch­land einen Unfall gibt, staut es sich auch auf der gegen­über­lie­gen­den Seite. Das hat man beispiels­weise in Spanien nicht“, so ein weite­rer Teilnehmer.

Präven­ti­ons­ar­beit auf drei Ebenen

Am fünften und letzten Seminar­tag der Winter­aka­de­mie 2023 auf Gran Canaria ging es um das leidige Thema Gewalt – und wie man dieser möglichst effek­tiv vorbeu­gen und begeg­nen kann. Hierüber referierte Frank Allisat, Pflege­di­rek­tor des psycho­lo­gi­schen und psycha­tri­schen Klini­kums Köln-Merheim des Landschafts­ver­bands Rhein­land (LVR).

„Wir verzeich­nen eine hohe Zahl an Übergrif­fen in der geron­to­psych­ia­tri­schen Abtei­lung, rund 500 im Jahr“, schil­derte er. Um dem möglichst entge­gen­zu­steu­ern, hat die Landes­kli­nik ein System der Primär‑, Sekun­där- und Terti­är­prä­ven­tion entwi­ckelt. Die Primär­prä­ven­tion hat dabei die Aufgabe, Gewalt­fälle möglichst zu verhin­dern; die Sekun­där­prä­ven­tion greift im Falle eines tatsäch­li­chen Übergriffs.

Mittels der Terti­är­prä­ven­tion versucht man, aus Fällen von Gewalt, die sich ereig­net haben, im Nachhin­ein zu lernen. „Bei uns werden Kompli­ka­ti­ons­stan­dards ausge­füllt. Wir analy­sie­ren, was passiert ist und was man daraus lernen kann“, so Allisat.

Die Teilneh­me­rIn­nen üben Abwehrtechniken

Die Ursachen für einen Gewalt­aus­bruch können vielfäl­tig sein. Lange Warte­zei­ten, ein nicht freund­lich auftre­ten­des Perso­nal, fehlende Infor­ma­tio­nen zur Behand­lung, Zurecht­wei­sen und Maßre­geln, sprach­li­che Missver­ständ­nisse oder auch ein Drogen- oder Alkohol­ein­fluss zählen dazu. Der erste Schutz gilt den Beschäf­tig­ten selbst.

„In unserer LVR-Klinik gibt es ein lautlos aktivier­ba­res Rufsys­tem, mit dem man Kolle­gen zur Hilfe rufen kann“, berich­tete Allisat. Um Gewalt­aus­brü­che möglichst zu verhin­dern, gelte es, auf die Patien­ten oder Gäste einzu­ge­hen – durch Anspre­chen, die Rückmel­dung und Spiege­lung seines Zustan­des („ich merke, es geht Ihnen nicht gut – was ist der Grund hierfür?“) und konkre­tem Anbie­ten von Hilfe.

Selbst­ver­tei­di­gung zum Ausprobieren

Im zweiten, prakti­schen Teil des Seminars lernten die Teilneh­men­den selbst einige Techni­ken, um sich eines akuten Übergriffs zu erweh­ren – sich etwa aus einem Handgriff oder gar einer Umklam­me­rung zu lösen. Allisat assis­tierte die Übungs-Duos bei ihrem wechsel­sei­ti­gen Training.

Ein weite­res patien­ten­sei­ti­ges Mittel übrigens ist es, durch ausrei­chende körper­li­che Bewegung eine Entlas­tung zu errei­chen, um Aggres­sio­nen gar nicht erst entste­hen zu lassen. Zahlrei­che Programme wie der „Bewegte Flur“, „Treppen­haus aktiv“ oder „Der Flur tanzt“ laufen in den Abteilungen.

Ein „Nacht­café“ bietet eine Anlauf­stelle für Ruhelose zu Schla­fens­zei­ten; ein „Erinne­rungs­zim­mer“, etwa im nostal­gi­schen Stil der 1950er-Jahre einge­rich­tet, sorgt für mehr Wohlbe­fin­den und dafür, die alten Gefühle und Emotio­nen Patien­ten zu erwecken.