Sollten die rund 1,3 Millionen in der Pflege Tätigen, ähnlich wie Ärzte, Zahnärzte, Architekten oder Rechtsanwälte, ihre eigene berufsständische Vertretung bekommen? In rund der Hälfte der EU-Länder, darunter einer deutlichen Mehrzahl der wohlhabenderen west- und mitteleuropäischen Staaten, gibt es die Pflegekammern bereits; in Deutschland nimmt die Debatte jedoch seit einigen Jahren deutlich an Fahrt auf.

Der Eintritt zur Pflegekammer sorgt nach wie vor für regen Gesprächsstoff. Vadymvdrobot/Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Im vorigen September konstitutierte sich unter dem Titel „Das neue WIR!“ die Gründungskonferenz zu einer Bundespflegekammer, aus Mitgliedern des Deutschen Pflegerates (DPR) sowie der bereits tätigen Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Das Gremium will die Arbeiten vorantreiben sowie Satzungs- und Finanzierungsfragen klären. Im Südwest-Bundesland hatte zum Neujahrstag 2016 die erste Landespflegekammer Deutschlands ihre Arbeit aufgenommen; alle beruflich Pflegenden sind dort Pflichtmitglieder. In zwei weiteren Bundesländern – Niedersachsen und Schleswig-Holstein – sind sie auf den Weg gebracht und werden sich in Kürze konstituieren. Einen anderen Weg ist Bayern gegangen: Dort gibt es, als Alternativmodell, seit kurzem die „Vereinigung der Pflegenden in Bayern“. Die Mitgliedschaft ist dort grundsätzlich freiwillig, die Vereinigung wird vom Land mitfinanziert und soll nicht in einer Bundespflegekammer mitwirken.

Mit besonderer Spannung ist die Diskussion in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, zu beobachten: Neben Baden-Württemberg und Hessen sind unter den Ländern ohne Kammervertretung hier die Vorarbeiten für eine Landespflegekammer am weitesten fortgeschritten. Bereits im September 2017 hatte der Initiator der Online-Petition „Pflegekammer NRW jetzt!“, Jan Wollermann, rund 42.000 Unterschriften an den Gesundheitsausschuss-Vorsitzenden Günther Gabrecht (SPD) übergeben. Auch die CDU/FDP-Landesregierung stünde einer Pflegekammer NRW positiv gegenüber. „Nordrhein-Westfalen wird eine Interessenvertretung der Pflegenden einrichten, wenn die Pflegenden dies wollen“, heißt es im Koalitionsvertrag aus dem Vorjahr.

Die Befragung der Pflegekräfte, um genau dies herauszufinden, wird voraussichtlich in den nächsten Monaten stattfinden; aus Verbandskreisen rechnet man mit einem Termin in den Herbstmonaten. Der Förderverein Pflegekammer e.V., der sich bereits 1997 im lippischen Lemgo gründete, weist auf die Vorteile einer solchen Berufsvertretung hin – mehr Autonomie in der Verwaltung der Pflege, Qualitäts-Verbesserungen durch Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, eine gemeinsame Interessenvertretung gegenüber der Politik und eine Steigerung der Attraktivität (sowie des Images) der Pflegeberufe.

Auch auf dem JuraHealth-Congress (JHC) am Donnerstag, 24. Mai, in den Kölner Sartory-Sälen unter dem Motto „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es” wird das Ob und Wie einer Pflegekammer NRW eines der Unterthemen sein. Im den JHC begleitenden Workshop der Uniklinik Köln, „Aussichtslos war gestern“, von 14 bis 16 Uhr hält David Petri, Pflegedienstleiter des Uni-Klinikums, unter dem Titel „Pflegekammer NRW – Bewegen und nicht bewegt werden!“ einen Vortrag und lädt zur Diskussion mit den Besuchern ein.

Informieren Sie sich unter http://jurahealth.de/ über die Veranstaltung.

oder buchen Sie gleich jetzt !

Diese Seite benötigt die Unterstützung von Frames durch Ihren Browser. Bitte nutzen Sie einen Browser, der die Darstellung von Frames unterstützt, damit das Ticketvorverkaufs-Modul angezeigt werden kann.Probieren Sie die XING Events online Registrierung noch heute aus.

Diese Seite benötigt die Unterstützung von Frames durch Ihren Browser. Bitte nutzen Sie einen Browser, der die Darstellung von Frames unterstützt, damit das Ticketvorverkaufs-Modul angezeigt werden kann.Probieren Sie die XING Events online Registrierung noch heute aus.

Konferenz – Online Event Management mit der Ticketing-Lösung von XING Events