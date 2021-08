Gesundheit ist keine Ware, sie muss bezahlbar sein - so die Devise der SPD. Neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege setzen sich die Sozialdemokraten ebenso stark für ein neues Versicherungssystem in Form einer solidarischen Bürgerversicherung ein, um mit dem Geld die Situation in der Pflege zu verbessern. Lesen Sie in unserer Serie, was die verschiedenen Parteien für die kommenden vier Jahre in den Bereichen Pflege und Gesundheit in Deutschland planen. Heute: Die Sozialdemokraten.

Auch die Sozi­al­de­mo­kra­ten wol­len die Pfle­ge nach vor­ne brin­gen in ihrem Wahlprogramm

Bessere Entlohnung, bessere Arbeitsbedingungen

Die Ver­bes­se­rung der Arbeits- und Lohn­ver­hält­nis­se in der Pfle­ge sei laut SPD dring­li­cher denn je. Denn für die schwe­re Arbeit, die Pfle­ge­kräf­te kör­per­lich und geis­tig abver­langt wird, erhal­ten die Fach­kräf­te wie­der­um nur sehr unat­trak­ti­ve Löh­ne. Dabei hängt die Exis­tenz und die fami­liä­re Ver­sor­gung vie­ler Pfle­ge­kräf­te von ihrem Lohn ab. Fol­gen­de Punk­te schlägt die SPD in ihrem Wahl­pro­gramm zur Ver­bes­se­rung der Arbeits­si­tua­ti­on des Pfle­ge­per­so­nals vor:

Tarif­li­che Bezah­lung: Die poli­ti­schen Vor­aus­set­zun­gen für eine bun­des­wei­te traif­li­che Bezah­lung in der Pfle­ge sei­en mit dem Gesetz für bes­se­re Löh­ne in der Pfle­ge bereits geschaf­fen wor­den. Jetzt gilt es laut SPD, die Bezah­lung nach Tarif­ver­trag oder Arbeits­ver­trags­richt­li­ni­en des kirch­li­chen Bereichs als Bedin­gung für die Zulas­sung einer Pfle­g­ein­rich­tung nach dem SGB XI fest­zu­ma­chen. Damit ist auch die Refi­nan­zie­rung der Pfle­ge direkt an das Bestehen der Tarif­ver­trä­ge gekoppelt.

Die SPD unter­stützt jeg­li­che Sozi­al­part­ner, die für eine tarif­li­che Ent­loh­nung in der Pfle­ge kämp­fen. „Orts­üb­li­che Löh­ne“ sol­len hin­ge­gen kom­plett weg­fal­len, da sie das Tarif­lohn­ni­veau nur unter­gra­ben wür­den. Soll­ten künf­tig alle Pfle­ge­an­bie­ter Tarif­löh­ne zah­len, um von der Pfle­ge­kas­se ihre Leis­tun­gen erstat­tet zu bekom­men, käme dies laut SPD etwa einer hal­ben Mil­li­on Pfle­ge­kräf­te zugu­te. In die Pla­nun­gen invol­viert sind dabei alle Tarif­ver­trä­ge, die mit Gewerk­schaf­ten aus­ge­han­delt sind, also sowohl flä­chen­de­cken­de als auch regio­na­le oder Haustarifverträge.

Ein­heit­li­che Per­so­nal­be­mes­sung und fle­xi­ble Arbeits­zei­ten: Auch die Arbeits­zei­ten sol­len künf­tig ver­bes­sert wer­den. Ver­bind­li­che Arbeits- und Ruhe­zei­ten sowie fami­li­en­freund­li­che Arbeits­zeit­mo­del­le zur Ver­ein­bar­keit von Beruf und Pri­vat­le­ben sol­len zukünf­tig Ein­zug in die Pfle­ge erhal­ten. Hier­für sol­len geteil­te Diens­te abge­schafft und statt­des­sen „Sprin­ger­pools“ mit poten­zi­el­len Ver­tre­tungs- oder Ergän­zungs­kräf­ten zum fle­xi­ble­ren Per­so­nal­ein­satz ein­ge­führt wer­den. Da eine attrak­ti­ve Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on für klei­ne­re Pfle­ge­an­bie­ter häu­fig schwer zu rea­li­sie­ren ist, will die SPD hier hel­fend zur Sei­te ste­hen, bei­spiels­wei­se durch die För­de­rung von Koope­ra­tio­nen zwi­schen sta­tio­nä­ren und ambu­lan­ten Pflegediensten.

Um eine wür­de­vol­le, qua­li­täts­ge­treue, zeit­auf­wän­di­ge und selbst­be­stimm­te Pfle­ge zu ermög­li­chen, will die SPD weg von indi­vi­du­el­len Bemes­sun­gen der Per­so­nal­de­cke und die­se durch eine ein­heit­li­che, auf Wis­sen­schaft fußen­de, bedarfs­ori­en­tier­te Per­so­nal­be­mes­se­ung in allen Pfle­ge­be­ri­chen eta­blie­ren und umset­zen. So soll zukünf­tig mehr Per­so­nal pro pfle­ge­be­dürf­ti­gem Men­schen zur Ver­fü­gung stehen.

Mehr Durch­läs­sig­keit zwi­schen den Beru­fen und bes­se­re Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten: Die SPD for­dert eine zuneh­men­de Wei­ter­bil­dung der ein­zel­nen Berufs­bil­der in der Pfle­ge bis hin zur Heil­kun­de­über­tra­gung, um mehr Durch­läs­sig­keit und Fle­xi­bi­li­tät zwi­schen den ein­zel­nen Pfle­ge­be­ru­fen zu schaf­fen (auch für Hilfs- und Assis­tenz­kräf­te). Es gebe kei­ne Argu­men­te dafür, dass Pfle­ge­kräf­te nicht alles machen dür­fen, wofür sie schließ­lich aus­ge­bil­det wur­den. Eine zuneh­men­de Dele­ga­ti­on und die Über­tra­gung von pfle­ge­ri­schen Auf­ga­ben auf „mehr“ Per­so­nal ist das von der SPD ange­streb­te Ziel der Wei­ter­bil­dun­gen in der Pflege.

Eben­falls auf der Agen­da steht die För­de­rung von Fort­bil­dun­gen und Pfle­ge­stu­di­en­gän­gen. Die­se sol­len den ange­hen­den Pfle­ge­kräf­ten bes­se­re Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten und mehr Arbeit mit den Pati­en­ten und Bewoh­nern ermög­li­chen. Die Stu­di­en­ab­sol­ven­tIn­nen sol­len nach ihrer Gra­du­ie­rung nicht mehr „weg vom Bett“, son­dern rein ins Pra­xis­ge­sche­hen. Seit dem 1.1.2020 besitzt die Pfle­ge­aus­bil­dung bereits eine Schuld­geld­frei­heit – dies soll künf­tig auch für Wei­ter­bil­dun­gen gelten.

Weni­ger Büro­kra­tie: Doku­men­ta­ti­ons­ar­beit in Papier­form soll in der Pfle­ge nur noch auf das Nötigs­te redu­ziert wer­den. Statt­des­sen sol­len die Digi­ta­li­sie­rungs­pro­zes­se in der Pfle­ge wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den, um die Pfle­ge­kräf­te zu unter­stüt­zen. Mehr Digi­ta­li­sie­rung für bes­se­re Kom­mu­ni­ka­ti­on, Sicher­heit, Betei­li­gung, Ver­net­zung und Ent­las­tung, so die Devise.

Mehr Mit­be­stim­mung und bes­se­re Vetre­tung der Pfle­ge­kräf­te: Die Inter­es­sens­ver­tre­tung von Pfle­ge­kräf­ten als größ­te im Gesund­heits­we­sen täti­ge Berufs­grup­pe sei laut SPD ver­gleichs­wei­se schwach. Dies soll sich ändern: Pfle­ge­kräf­te sol­len selbst­be­wuss­ter auf­tre­ten, ihre Inter­es­sen poli­ti­scher wer­den. Die Pfle­ge soll in Ent­schei­dungs­gre­mi­en auf Bun­des- und Län­der­be­ne stär­ker ver­tre­ten sein.

Pflege muss bezahlbar sein – mit neuer Pflegeversicherung?

Mehr Per­so­nal, höhe­re Löh­ne und bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen haben eine Vor­aus­set­zung gemein­sam: Sie benö­ti­gen mehr Geld. Die SPD will zu die­sem Zwe­cke eine neue Finan­zie­rungs­me­tho­dik eta­blie­ren, inklu­si­ve einer Decke­lung der Eigen­an­tei­le und bezahl­ba­ren Pfle­ge- und Versorgungsleistungen.

Bis dato ist der finan­zi­el­le Anteil der Pfle­ge­ver­si­che­rung fest­ge­legt und die Höhe des Eigen­an­teils nach oben hin offen. Dies führt bei einer hohen Pfle­ge­be­dürf­tig­keit oft dazu, dass Sozi­al­hil­fe in Anspruch genom­men wer­den muss. Nun soll das Sys­tem umge­dreht wer­den: Die Höhe des Eigen­an­teils wird auf ein Maxi­mum fest­ge­legt, die Leis­tun­gen der Pfle­ge­ver­si­che­rung sol­len unbe­grenzt sein.

Gera­de Per­so­nen mit nied­ri­gem Ein­kom­men sol­len nicht des­we­gen auf pfle­ge­ri­sche Leis­tun­gen ver­zich­ten müs­sen. Dadurch soll es weni­ger Sozi­al­hil­fe­emp­fän­ger geben. Die Decke­lung der Eigen­an­tei­le sol­le bereits beim Bezug des Pfle­ge­heims begin­nen. Auch Men­schen mit Behin­de­rung aus gemein­schaft­li­chen Wohn­for­men sol­len in Zukunft die vol­len Ver­si­che­rungs­leis­tun­gen erhal­ten – eine Leis­tungs­de­cke­lung will die SPD abschaffen.

Die SPD will eine finan­zi­el­le Ent­las­tung der Pfle­ge­ver­si­che­rung, bei der die vol­le Kos­ten­ver­ant­wor­tung für die medi­zi­ni­sche Behand­lungs­pfle­ge und die ambu­lan­te Ver­sor­gung von der Kran­ken­ver­si­che­rung getra­gen wird. Im Gegen­zug soll die Pfle­ge­ver­si­che­rung mehr zur Ver­mei­dung der Pfle­ge­be­dürf­tig­keit bei­tra­gen. Für die Pfle­ge­ver­si­che­rung brau­che man einen Mix aus mode­rat höhe­ren Bei­trä­gen und einem dyna­mi­schen Mix aus Steuerzuschüssen.

Außer­dem kön­nen ver­si­che­rungs­frem­de Leis­tun­gen, wie die Ren­ten­bei­trags­leis­tun­gen für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, gesamt­ge­sell­schaft­lich über­nom­men wer­den und die Belas­tung der Heim­be­woh­ne­rIn­nen durch den Inves­ti­ti­ons­kos­ten­satz, wel­cher aktu­ell von den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen getra­gen wird, mit­tels öffent­li­cher För­de­rung ver­rin­gert wer­den. Lang­fris­tig pla­ne man, die umge­bau­te Pfle­ge­ver­si­che­rung in eine Pfle­ge­voll­kos­ten­ver­si­che­rung weiterzuentwickeln.

Die Zusam­men­le­gung der pri­va­ten und sozia­len Pfle­ge­ver­si­che­run­gen zu einer soli­da­ri­schen Pfle­ge­bür­ger­ver­si­che­rung soll sich laut SPD recht unkom­pli­ziert ermög­li­chen las­sen, da bei­de Ver­si­che­rungs­ty­pen ähn­li­che Leis­tun­gen erbrin­gen. Ziel ist es, durch die Zah­lun­gen aller Ein­kom­mens­grup­pen, dar­un­ter auch Beam­tIn­nen und Selbst­stän­di­ge, die Ver­si­che­rungs­ein­nah­men deut­lich anzu­he­ben. Die pri­va­ten Pfle­ge­ver­si­che­run­gen hät­ten durch ihre Ver­sor­gung von zumeist ein­kom­mens­star­ken und gesun­den Men­schen der­weil Rück­la­gen von etwa 39 Mil­lio­nen Euro ange­sam­melt – und es nicht zur Ver­bes­se­rung der Pfle­ge eingesetzt.

Gesund­heit ist aber kei­ne Ware: Die Mit­tel, die aus der Soli­dar­ge­mein­schaft erwirt­schaf­tet wer­den, müs­sen in Zukunft mehr­heit­lich ins das Gesund­heits­sys­tem zurück­flie­ßen, so die Aus­sa­ge der SPD zur ein­heit­li­chen Pfle­ge­ver­si­che­rung. Dar­über hin­aus ermög­licht die Pfle­ge­bür­ger­ver­si­che­rung eine Abschaf­fung der Eigen­an­tei­le für Pfle­ge­leis­tun­gen. Arbeit­neh­mer und Arbeit­ge­ber­bei­trä­ge kön­nen durch die Zah­lun­gen der Pri­vat­ver­si­cher­ten finan­zi­ell ent­las­tet und die Kos­ten der Voll­ver­si­che­rung damit gerech­ter auf­ge­teilt werden.

Entlastung von Angehörigen in der Familienpflege

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge dür­fen nicht durch die Ver­sor­gung ihrer Liebs­ten Gefahr lau­fen, in Armut zu ver­fal­len. Auch von der kör­per­li­chen und psy­chi­schen Belas­tung sol­len pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge befreit wer­den. Es benö­tigt mehr Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen, umfas­sen­de­re Bera­t­uns­gan­ge­bo­te und mehr Mög­lich­kei­ten auf ein selbst­be­stimm­tes Leben als pfle­ge­be­dürf­ti­ge Per­son. Hier will die SPD an fol­gen­den Punk­ten ansetzen:

Pfle­ge­zeit und Fami­li­en­pfle­ge­zeit: Wäh­rend der Pfle­ge­zeit haben pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge die Mög­lich­keit, ihre Arbeit­zeit zu redu­zie­ren, um sich um die Ver­sor­gung ihrer Liebs­ten zu küm­mern. Was gut klingt, endet häu­fig in einer stres­si­gen Dop­pel­be­las­tung aus Beruf und Pfle­ge, bei nied­ri­ge­rem Ein­kom­men. Hier wol­len die Sozi­al­de­mo­kra­ten die Ange­bo­te zur Heim­pfle­ge erwei­tern und bei­spiels­wei­se einen Anspruch auf Pfle­ge­zeit mit Lohn­er­satz­leis­tung aus­ar­bei­ten, der dem von Eltern­zeit und ‑geld entspricht.Die SPD schlägt vor, das Pfle­ge­zeit­ge­setz und das Fami­li­en­ge­setz zu einem neu­en Fami­li­en­pfle­ge­zeit­ge­setz zusam­men­zu­füh­ren. Es folgt ein Aus­schnitt aus dem Par­tei­pro­gramm über die Rahmenbedingungen:

Wie bis­her soll Beschäf­tig­ten auch künf­tig ein Frei­stel­lungs­an­spruch von bis zu 24 Mona­ten für einen pfle­ge­be­dürf­ti­gen nahen Ange­hö­ri­gen bei einer Min­dest­ar­beits­zeit von 15 Wochen­stun­den zuste­hen (ent­spricht der gel­ten­den Fami­li­en­pfle­ge­zeit). Für bis zu sechs Mona­te kann die Arbeits­zeit im Rah­men der Gesamt­dau­er von 24 Mona­ten auch bei unter 15 Wochen­stun­den lie­gen oder eine voll­stän­di­ge Frei­stel­lung in Anspruch genom­men wer­den (ent­spricht der gel­ten­den Pflegezeit).

Drei Mona­te der neu­en Fami­li­en­pfle­ge­zeit sol­len für einen spä­te­ren Zeit­raum (außer­halb der 24 Mona­te) über­tra­gen wer­den kön­nen (beson­de­re Pfle­ge­si­tua­ti­on, Beglei­tung in der letz­ten Lebens­pha­se). Anstel­le der bis­he­ri­gen Klein­be­triebs­klau­seln (mehr als 15 Beschäf­tig­te für Frei­stel­lun­gen nach dem Pfle­ge­zeit­ge­setz und mehr als 25 Beschäf­tig­te abzüg­lich der zu ihrer Berufs­bil­dung Beschäf­tig­ten für die Fami­li­en­pfle­ge­zeit) soll eine ein­heit­li­che Klein­be­triebs­klau­sel von mehr als 15 Beschäf­tig­ten gel­ten. Ein­füh­rung eines neu­en Fami­li­en­pfle­ge­gel­des: Wer Ange­hö­ri­ge pflegt, soll dabei unter­stützt wer­den, die Pfle­ge mit Erwerbs­ar­beit zu kom­bi­nie­ren. Das bedeu­tet: 15 Mona­te Anspruch auf Fami­li­en­pfle­ge­geld (Lohn­er­satz) bei einer Arbeits­zeit­re­du­zie­rung für jeden nahen Ange­hö­ri­gen ab Pfle­ge­grad 2, auf meh­re­re Pfle­ge­per­so­nen auf­teilbar mit einer Min­dest­ar­beits­zeit von 15 bis 20 Stun­den. Wich­tig ist, dass Unter­neh­men gezielt auch die Män­ner ermu­ti­gen, die­ses Modell zu nut­zen. Erwei­te­rung der kurz­zei­ti­gen Arbeits­ver­hin­de­rung auf die aku­te Ster­be­pha­se: Die kurz­zei­ti­ge Arbeits­ver­hin­derung von bis zu zehn Arbeits­ta­gen in einer aku­ten Pfle­ge­si­tua­ti­on soll auch kurz vor dem Tod gel­ten; hier­für soll eine Lohn­er­satz­leis­tung (ana­log dem Pfle­ge­un­ter­stüt­zungs­geld) ein­ge­führt wer­den.



Kurz­zeit- und Tages­pfle­ge: Zur bes­se­ren Ver­ein­bar­keit von Pfle­ge und Beruf sol­len die Kurz­zeit- und Tages­pfle­ge­plät­ze wei­ter aus­ge­baut und umfas­send finan­ziert wer­den, damit sich pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge auch mal einen Urlaub neh­men kön­nen, oder wenn sie krank­heits­be­dingt aus­fal­len. Ins­ge­samt will sich die SPD mit dem Aus­bau sowie der inno­va­ti­ven und fle­xi­ble­ren Nut­zung von ambu­lan­ten und teil­sta­tio­nä­ren Ver­sor­gungs­an­ge­bo­ten und deren Ver­net­zung einsetzen.So sol­len Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und ihre Ange­hö­ri­gen selbst­be­stimmt ent­schei­den, wel­che Form der Pfle­ge am bes­ten zu Ihrem All­tag passt und wel­che Unter­stüt­zungs­ang­beo­te bezo­gen wer­den. Hier­für soll ein Ent­las­tungs­bud­get zusam­men­ge­fasst wer­den, wel­ches jede/r Pfle­ge­be­dürf­ti­ge gemäß sei­nen Anfor­de­run­gen nut­zen kann.

Schutz der Ange­hö­ri­gen vor Kos­ten nach dem Tod des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen: Auch nach dem Tod eines/r Pfle­ge­be­dürf­ti­gen sol­len für die Ange­hö­ri­gen kei­ne plötz­li­chen Kos­ten ent­ste­hen. Aktu­ell haben nach dem Tod einer pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­son nur die sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen einen Anspruch auf die Über­nah­me noch nicht bezahl­ter Pfle­ge­leis­tun­gen gegen­über den Sozi­al­hil­fe­trä­gern. Für ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te gilt dies nicht, wes­halb die ambu­lan­te Ver­sor­gung von ärme­ren Men­schen häu­fig mit einem hohen Risi­ko ver­bun­den ist. Die Fami­li­en müs­sen nach dem Tod selbst für noch nicht bez­hal­te Leis­tun­gen aufkommen.Aus die­sem Grund wür­den sich vie­le Ger­in­ver­die­nen­de für die ver­sor­gung im sta­tio­nä­ren Pfle­ge­heim ent­schei­den. Um die ambu­lan­ten Diens­te zu unter­stüt­zen sol­len die­se in ihren Ansprü­chen gegen­über den Sozi­al­hil­fe­trä­ger mit den sta­tio­nä­ren Hei­men gleich­ge­stellt werden.

Öffentliche und kommunale Daseinsvorsorge

Die SPD for­dert eine stär­ke­re Kom­pe­ten­zen­ver­tei­lung bei der sozi­al­räum­li­chen Koor­di­nie­rung, der Bedarfs‑, Ver­sor­gungs- und Gesamt­pla­nung der Nach­bar­schafts- und häus­li­chen Pfle­ge auf die Kom­mu­nen. Dies sei ein unab­ding­ba­rer Schritt hin zu einer guten Ver­net­zung von Men­schen im Alter, die nicht in einem Pfle­ge­heim ver­sorgt wer­den. Des Wei­te­ren sol­len die Bera­tung und Fall­be­glei­tung, Vor­beu­gung und Unter­stüt­zung sowie die För­de­rung von Nach­bar­schafts- und ehren­amt­li­cher Hil­fe zu den künf­ti­gen Auf­ga­ben der Kom­mu­nen zählen.

Die Kom­mu­nen sol­len zudem die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te und Ange­bots­kom­bi­na­tio­nen von unter­stüt­zen­den Pfle­ge­leis­tun­gen für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bün­deln, ver­bes­sern und orga­ni­sie­ren. Dazu zäh­len auch mehr Teil­ha­be­mög­lich­kei­ten am sozia­len Leben, bei­spiels­wei­se durch bar­rie­re­frei­es Woh­nen, einen zuver­läs­si­gen ÖPNV, Einkaufs‑, Sport und Kulturangebote.

Laut SPD kön­ne eine grö­ße­re Anzahl an bar­rie­re­frei­en Woh­nun­gen mit ergän­zen­den Ser­vice- und Pfle­ge­an­ge­bo­ten die kos­tenins­ten­si­ven Voll­ver­sor­gun­gen in Pfle­ge­hei­men ver­hin­dern und redu­zie­ren. Wich­tig sei es, im Alter Ent­las­tung zu schaf­fen und die Selbst­be­stim­mung sowie das sozia­le Leben zu sichern. Dies­be­züg­lich sol­len auch die Wohn­for­men in sta­tio­nä­ren Pfle­ge­hei­men ein­mal mehr über­ar­bei­tet werden.

Da die Ver­sor­gung auf dem Land und in klei­ne­ren Gemein­den häu­fig zu wün­schen übrig lässt. will die SPD im Rah­men eines Modell­pro­jekts des Bun­des Dienst­leis­tungs­zen­tren (DLZ) errich­ten, die die Fami­li­en und Pfle­ge­be­dürft­gen bei der Suche nach Ser­vice- und Dienst­leis­tungs­an­ge­bo­ten, zum Bei­p­siel lega­le und sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­ge Haus­halts­hil­fen, unter­stüt­zen sollen.

Quel­le: SPD