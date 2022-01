In Deutschland leiden etwa 1-2 Millionen Menschen unter einer chronischen Wunde unterschiedlicher Genese. Diese Wunden werden entsprechend der aktuellen Definition der Initiative Chronische Wunden (ICW) e.V. als chronisch bezeichnet, wenn sie nach acht Wochen trotz Therapie nicht abgeheilt sind. Unabhängig von dieser zeitlich orientierten Definition, gibt es Wunden, die von Anfang an als chronisch gelten, da ihre Behandlung eine Therapie der persistierenden Ursache erfordert. Hierzu gehören beispielsweise die in Deutschland am häufigsten vorkommenden Entitäten wie das diabetische Fußulcus (DFU), Wunden durch periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Dekubitus und das Ulcus cruris venosum (UCV).

Prof. Dr. med. Joa­chim Dis­se­mond – Fach­arzt für Der­ma­to­lo­gie und Venero­lo­gie mit der Zusatz­be­zeich­nung Allergologie

Neben den zuvor genann­ten Ursa­chen chro­ni­scher Wun­den, exis­tiert noch eine Viel­zahl sel­te­ne­rer Erkran­kun­gen, die zu Wund­hei­lungs­stö­run­gen füh­ren kön­nen (sie­he nach­fol­gen­de Auf­lis­tung). Im Fol­gen­den wer­den eini­ge die­ser Krank­heits­bil­der mit den wich­tigs­ten Aspek­ten der spe­zi­fi­schen Kli­nik, Dia­gnos­tik und The­ra­pie vorgestellt.

Seltene Ursachen, die chronische Wunden verursachen können

Vasku­lit­i­den, z. B. kuta­ne leu­ko­zy­to­klas­ti­sche Vasku­li­tis, Pan­ar­te­ri­itis nodosa

Vaskulo­pa­thien, z. B. Live­do­vaskulo­pa­thie, Necro­bio­sis lipoidica

Neu­tro­phi­le Der­ma­to­sen, z. B. Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum, Mor­bus Behçet

Neo­plas­ti­sche Erkran­kun­gen, z. B. Plattenepithel‑, Basalzell-Karzinom

Infek­ti­ons­krank­hei­ten, z. B. Leish­ma­nio­se, Buruli-Ulcus

Häma­to­lo­gi­sche Erkran­kun­gen, z. B. Sichel­zel­lan­ämie, Gerinnungsstörungen

Gene­ti­sche Erkran­kun­gen, z. B. Kline­fel­ter-Syn­drom, Progeroid-Syndrome

Medi­ka­men­te, z. B. Hydro­xy­ura, Cumarine

Vaskulitiden

Als Vasku­lit­i­den wird eine hete­ro­ge­ne Grup­pe ver­schie­de­ner Erkran­kun­gen bezeich­net, die zu einer aus­ge­präg­ten Inflamma­ti­on mit anschlie­ßen­der Okklu­si­on und Schä­di­gung von Gefä­ßen füh­ren. Hier­von kön­nen poten­zi­ell alle Gefä­ße in jedem Organ des Kör­pers betrof­fen sein. Die Ein­tei­lung der Vasku­lit­i­den erfolgt heu­te meist ent­spre­chend der 2012 über­ar­bei­te­ten Cha­pel Hill Konsensus-Konferenz.

Die kuta­ne leu­ko­zy­to­klas­ti­sche Angii­tis ist die häu­figs­te Form der Vasku­li­tis, die Wun­den an der Haut ver­ur­sacht. Die hier zugrun­de­lie­gen­den Ursa­chen kön­nen Infek­ti­ons­krank­hei­ten, Medi­ka­men­te oder auch Neo­pla­si­en sein. Kli­nisch typisch ist das Auf­tre­ten einer initi­al pal­p­a­blen Pur­pura, die zu Nekro­sen und dann ggf. zu sehr schmerz­haf­ten, mul­ti­plen Ulzera­tio­nen füh­ren kön­nen. Die Prä­di­lek­ti­ons­stel­len die­ser oft beid­sei­tig auf­tre­ten­den Haut­ver­än­de­run­gen, sind die dista­len Unter­schen­kel und Füße.

Für die Dia­gnos­tik und exak­te Zuord­nung der Vasku­lit­i­den ist die Ent­nah­me einer Biop­sie mög­lichst noch vor Ein­lei­tung einer sys­te­mi­schen The­ra­pie unbe­dingt not­wen­dig. Zusätz­lich zu den kon­ven­tio­nel­len Fär­bun­gen, wird meist auch eine direk­te Immun­fluo­res­zenz­dia­gnos­tik (DIF) emp­foh­len. Wei­ter­füh­ren­de Unter­su­chun­gen von Blut, Urin etc. soll­ten für die Organ­dia­gnos­tik durch­ge­führt wer­den. Hier­bei sind ins­be­son­de­re die Nie­ren­pa­ra­me­ter zu beach­ten. Wei­ter­füh­rend kann ggf. auch eine indi­rek­te Immun­fluo­res­zenz­dia­gnos­tik (IIF) mit der Bestim­mung der Auto­an­ti­kör­per wie bei­spiels­wei­se ANA, ENA und ANCA erfolgen.

Bei aus­ge­präg­ten Befun­den soll­te eine sys­te­mi­sche immun­sup­pres­si­ve The­ra­pie, initi­al meist mit Glu­ko­kor­ti­ko­iden durch­ge­führt wer­den. Ins­be­son­de­re bei the­ra­pie­re­frak­tä­ren Befun­den kön­nen auch Bio­lo­gi­ka wie der anti-CD-20 Anti­kör­per Ritu­xi­mab ver­ab­reicht werden.

Livedo-Vaskulopathie

Die Live­do-Vaskulo­pa­thie ent­steht durch throm­bo­ti­sche Ver­schlüs­se von klei­nen Haut­ge­fä­ßen. Bei Erst­ma­ni­fes­ta­ti­on sind vie­le der typi­schen Pati­en­ten jun­ge Erwach­se­ne ohne fami­liä­re Dis­po­si­ti­on. Frau­en sind deut­lich häu­fi­ger betrof­fen. Loka­le Trig­ger­fak­to­ren, die das Auf­tre­ten der Live­do-Vaskulo­pa­thie begüns­ti­gen sind Trau­ma­ta und ande­re durch­blu­tungs­hem­men­de Mecha­nis­men, die zu einer Throm­ben­bil­dung mit kon­se­ku­ti­ver kuta­ner Ischä­mie („Haut­in­fark­te“) führen.

Die sehr schmerz­haf­ten Wun­den sind initi­al meist klein, stern­för­mig und von einem ent­zünd­lich-hämor­rha­gi­schen Rand umge­ben. Die Prä­di­lek­ti­ons­stel­len der oft beid­seits auf­tre­ten­den, sehr schmerz­haf­ten Wun­den sind die dista­len Unter­schen­kel und die Fußrücken.

Typi­schen kli­ni­sches Tri­as der Livedo-Vaskulopathie:

Live­do racemosa

Atro­phie blanche

Ulzera­ti­on

Die Ver­dachts­dia­gno­se soll­te his­topa­tho­lo­gisch durch eine Biop­sie, die aus dem Wund­rand ent­nom­men wur­de, gesi­chert wer­den. Zudem wird emp­foh­len ver­schie­de­nen sero­lo­gi­sche Para­me­ter ins­be­son­de­re zur Abklä­rung von Gerin­nungs­stö­run­gen zu bestimmen.

Die sys­te­mi­sche Behand­lung der Pati­en­ten mit gesi­cher­ter Live­do-Vaskulo­pa­thie soll­te heu­te meist mit einer rheo­lo­gi­schen The­ra­pie erfol­gen. Hier kom­men nie­der­mo­le­ku­la­res Hepa­rin oder direk­te ora­le Anti­ko­agu­lan­tien (DOAK) wie bei­spiels­wei­se Rivaroxaban zum Einsatz.

Live­do-Vaskulo­pa­thie Copy­right by Prof. Dr. Joa­chim Dissemond

Pyoderma gangraenosum

Bei dem Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum hand­let es sich um eine sel­te­ne ulze­ra­ti­ve neu­tro­phi­le Der­ma­to­se unkla­rer Ätio­lo­gie. Ana­mnes­tisch wird von den betrof­fe­nen Pati­en­ten häu­fig das Auf­tre­ten nach (klei­ne­ren) Trau­ma­ta beschrie­ben, was auch als Pather­gie-Phä­no­men bezeich­net wird. Es ent­ste­hen dann äußerst schmerz­haf­te, rasch grö­ßen­pro­gre­dien­te Wun­den mit dun­kel-livi­den, teil­wei­se unter­mi­nier­ten Rändern.

Frü­her gab es die gän­gi­ge Lehr­mei­nung, dass es sich bei einem Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum um eine Aus­schluss­dia­gno­se han­delt. Das ist heu­te nicht mehr rich­tig. Mit dem vali­dier­ten PARA­CEL­SUS-Score kann die Dia­gno­se eines Pyo­der­ma gang­ra­eno­sums gesi­chert wer­den (Tabel­le 1).

Tabelle 1

PARA­CEL­SUS-Score für die Dia­gnos­tik des Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum. Zu beach­ten ist, dass eini­ge der Aspek­te über die Ana­mne­se und/oder kli­ni­sche Fotos erho­ben wer­den sollten.

Bewer­tung: Punk­te ≥ 10 = Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum sehr wahrscheinlich.

Punk­te < 10 = Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum sehr unwahrscheinlich.

Kli­ni­scher Aspekt Punk­te Kate­go­rie Pro­gre­dien­ter Krankheitsverlauf 3 Haupt­kri­te­ri­en Aus­schluss rele­van­ter Differentialdiagnosen 3 Röt­lich-livi­der Wundrand 3 Anspre­chen auf Immunsuppressiva 2 Neben­kri­te­ri­en Cha­rak­te­ris­ti­sche, bizar­re Form der Ulzeration 2 Extre­mer Schmerz, VAS > 4 2 Loka­les Pather­gie Phänomen 2 Sup­pura­ti­ve Inflamma­ti­on in der Histopathologie 1 Zusatz­kri­te­ri­en Unter­mi­nier­ter Randsaum 1 Pro­gre­dien­ter Krankheitsverlauf 1

Die Prä­di­lek­ti­ons­stel­len des Pyo­der­ma gang­ra­eno­sum sind die Streck­sei­ten der Unter­schen­kel. Als poten­ti­ell rele­van­te Komor­bi­di­tä­ten wur­den (häma­to­lo­gi­sche) Neo­pla­si­en, Dia­be­tes mel­li­tus, rheu­ma­to­ide Arthri­tis, Nie­ren­in­suf­fi­zi­enz und chro­nisch ent­zünd­li­che Darm­er­kran­kun­gen beschrieben.

Der Stel­len­wert der his­topa­tho­lo­gi­schen Unter­su­chung einer Biop­sie ist umstrit­ten, da die Befun­de oft nicht spe­zi­fisch sind. Den­noch kön­nen hier­durch meist rele­van­te Dif­fe­ren­ti­al­dia­gno­sen aus­ge­schlos­sen wer­den. Daher wird heu­te emp­foh­len, mög­lichst früh­zei­tig eine Biop­sie zu entnehmen.

Der Gold­stan­dard der The­ra­pie ist die sys­te­mi­sche Gabe von Glu­ko­kor­ti­ko­ide. Die ansons­ten bes­ten wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se aus RCTs lie­gen zu sys­te­mi­schen The­ra­pien mit Ciclo­s­po­rin oder dem TNFα-Inhi­bi­tor Infli­xi­mab vor.

Necrobiosis lipoidica

Die Necro­bio­sis lipo­i­di­ca ist eine chro­ni­sche, ent­zünd­li­che, gra­nu­lo­ma­tö­se Haut­er­kran­kung, die bei etwa der Hälf­te der Pati­en­ten mit Dia­be­tes mel­li­tus asso­zi­iert ist.

Kli­nisch zei­gen sich initi­al gelb­lich-brau­ne Plaques mit ery­the­ma­tö­sem Rand­saum. Im wei­te­ren Ver­lauf kommt es zen­tral zu einer Grö­ßen­zu­nah­me mit Atro­phie; Telean­giek­ta­si­en wer­den sicht­bar. Bei etwa einem Drit­tel der betrof­fe­nen Pati­en­ten kann es im wei­te­ren Ver­lauf der Erkran­kung zu sehr schmerz­haf­ten Wun­den kom­men. Die Prä­di­lek­ti­ons­stel­len sind die Streck­sei­ten der Unter­schen­kel und die Fuß­rü­cken. Die Dia­gno­se kann durch eine Biop­sie oft ein­deu­tig gesi­chert werden.

The­ra­peu­tisch wer­den meist topi­sche und/oder sys­te­mi­sche Glu­ko­kor­ti­ko­ide sowie UV-Licht­the­ra­pien ein­ge­setzt. Bei schwe­ren the­ra­pie­re­frak­tä­ren Ver­läu­fen kön­nen auch Fuma­ra­te, Ciclo­s­po­rin oder Bio­lo­gi­ka wie z.B. TNFα-Inhi­bi­to­ren ein­ge­setzt werden.

Necro­bio­sis lipo­i­di­ca Copy­right by Prof. Dr. Joa­chim Dissemond

Kalziphylaxie

Die Kal­zi­phy­la­xie ist eine poten­ti­ell letal ver­lau­fen­de sys­te­mi­sche Erkran­kung, die bei >90% der Pati­en­ten mit ter­mi­na­ler Nie­ren­in­suf­fi­zi­enz und Hämo­dia­ly­se asso­zi­iert ist. Durch eine Stö­rung des Kal­zi­um­phos­phat-Stoff­wech­sels kommt es u.a. zu Gefäß­ver­kal­kun­gen und throm­bo­ti­sche Gefäßverschlüsse.

Kli­nisch typisch sind Nekro­sen und extrem schmerz­haf­te Ulzera­tio­nen, die von livi­den Ery­the­men umge­ben sind. Prä­di­lek­ti­ons­stel­len sind die unte­ren Extre­mi­tä­ten. Die Dia­gno­se soll­te unbe­dingt his­topa­tho­lo­gisch gesi­chert wer­den. Sero­lo­gisch soll­te u.a. das Kal­zi­um­phos­phat­pro­dukt bestimmt werden.

Für die Kal­zi­phy­la­xie gibt es kei­ne Stan­dard­the­ra­pie. Vie­le The­ra­pie­kon­zep­te basie­ren auf einer inten­si­vier­ten Dia­ly­se und der sys­te­mi­schen Gabe von Natri­um­thio­sul­fat oder Bis­phos­pho­na­te. Zudem soll­ten begüns­ti­gen­de Fak­to­ren wie die Ein­nah­me von Vit­amin K Ant­ago­nis­ten wie z.B. Phen­pro­co­u­mo­ne (Mar­cu­mar®) ver­mie­den werden.

Kal­zi­phy­la­xie Copy­right by Prof. Dr. Joa­chim Dissemond

Neoplasien

Plat­ten­epi­thel- oder Basal­zell-Kar­zi­no­me sowie ande­re kuta­ne Neo­pla­si­en oder Meta­sta­sen sind eine sel­te­ne, aber sehr wich­ti­ge Dif­fe­ren­ti­al­dia­gno­se chro­ni­scher Wunden.

Plat­ten­epi­thel­kar­zi­no­me kön­nen nicht nur die pri­mä­re Ursa­che einer chro­ni­schen Wun­de sein, son­dern sich auch sekun­där Jah­re oder Jahr­zehn­te auf dem Boden eines chro­ni­schen Ent­zün­dungs­pro­zes­ses wie bei­spiels­wei­se bei Ulcus cru­ris veno­sum oder auf Ver­bren­nungs­nar­ben ent­wi­ckeln. In die­ser Kon­stel­la­ti­on wird die chro­ni­sche Wun­de dann auch als Mar­jo­lin-Ulcus bezeichnet.

Kli­nisch typisch kommt es oft zu kno­ti­gen, even­tu­ell hyper­ke­ra­to­ti­schen Tumo­ren oder lang­sam fort­schrei­ten­den, wenig schmerz­haf­ten Ulzera­tio­nen. Die Prä­di­lek­ti­ons­stel­len epi­the­lia­ler Neo­pla­si­en sind Berei­che mit chro­ni­scher Licht­ex­po­si­ti­on wie bei­spiels­wei­se die Unter­schen­kel. Die Dia­gno­se soll­te his­topa­tho­lo­gisch gesi­chert wer­den. Es kommt aber immer wie­der vor, dass Biop­sien kei­nen Anhalt für eine kuta­ne Neo­pla­sie zei­gen. Hier soll­ten dann bei ent­spre­chen­den kli­ni­schen Befun­den ggf. wie­der­holt Biop­sien aus ver­schie­de­nen Berei­chen ent­nom­men wer­den. Die The­ra­pie der Wahl ist meist die voll­stän­di­ge Exzision.

Auch interessant Anzeige Wundheilungsstörungen – eine Herausforderung für den professionellen Wundbehandler – Teil 1 Diagnostik von Wundheilungsstörungen In der drei­tei­li­gen Arti­kel­se­rie „Wund­hei­lungs­stö­run­gen“ fin­den Sie Lösungs­an­sät­ze zur Erken­nung und The­ra­pie her­aus­for­dern­der Wun­den. Herr Prof. Dr. Dis­se­mond, Ober­arzt an der Kli­nik und Poli­kli­nik für Der­ma­to­lo­gie, Venero­lo­gie und All­er­go­lo­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Essen, einer der ange­se­hens­ten Exper­ten für schwer hei­len­de Wun­den prä­sen­tiert Ihnen in die­ser drei­tei­li­gen Arti­kel­se­rie Kon­zep­te zur Dia­gnos­tik und Behandlung.

Fazit für die Praxis

Bei vie­len Pati­en­ten mit chro­ni­schen Wun­den wer­den heu­te die patho­phy­sio­lo­gisch rele­van­ten Ursa­chen unzu­rei­chend dia­gnos­ti­ziert und die Wund­be­hand­lung somit auf das Sym­ptom Wun­de redu­ziert. Es gilt hier aber der Leitspruch:

„Tre­at the who­le pati­ent and not just the hole in the patient“

(Behand­le den gan­zen Pati­en­ten und nicht nur das „Loch“ im Patienten)

Somit soll­te immer ver­sucht wer­den, für jede Wun­de die patho­phy­sio­lo­gisch rele­van­ten Fak­to­ren zu iden­ti­fi­zie­ren. Eine erfolg­rei­che Behand­lung der Pati­en­ten basiert auf einer an den Ursa­chen anset­zen­den kau­sa­len The­ra­pie. Ins­be­son­de­re bei kli­nisch aty­pi­schen Wun­den und/oder the­ra­pie­re­frak­tä­ren Ver­läu­fen, soll­te auch an sel­te­ne­re Ursa­chen der Wun­den gedacht wer­den. Die dia­gnos­ti­sche Abklä­rung erfor­dert eben­so wie die oft kom­ple­xe The­ra­pie dann eine gute inter­dis­zi­pli­nä­re und inter­pro­fes­sio­nel­le Kooperation.

Lesen Sie auch Teil 1 unse­rer Serie!