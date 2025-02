Der bundes­weite Start der elektro­ni­schen Patien­ten­akte zögert sich noch etwas heraus. Bild: © Simon Lehmann | Dreamstime.com

Elektro­ni­sche Patien­ten­akte für alle? Noch nicht ganz.

Die „ePA für alle“ wurde schon im Januar 2025 in Modell­re­gio­nen einge­setzt – ab 15. Februar sollte sie dann bundes­weit einge­führt werden. Nun ist klar: Der Start verzö­gert sich noch etwas.

Aus einem Schrei­ben des Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­te­rium (BMG) geht hervor, dass sich der bundes­weite Rollout der elektro­ni­schen Patien­ten­akte auf frühes­tens Anfang April verzö­gert. Das berich­tete das Deutsche Ärzte­blatt, dem das Schrei­ben vorliegt.

Bei dem Schrei­ben soll es sich um einen Brief von Sebas­tian Zilch handeln, Leiter der Unter­ab­tei­lung für Gematik, Telema­tik­in­fra­struk­tur und E‑Health im BMG: „Trotz Bemühun­gen und mit vollem Einsatz aller Betei­lig­ten müssen wir aktuell mehr Zeit und Ressour­cen für die Einfüh­rung und Stabi­li­sie­rung der ePA in diesem Jahr einpla­nen.“

Sicher­heit muss verbes­sert werden

Vor allem seien zwei Krite­rien beim bundes­wei­ten Rollout entschei­dend, so Zilch. Einer­seits müsse sich die elektro­ni­sche Patien­ten­akte erst in den Modell­re­gio­nen bewäh­ren. Zum anderen müsse die Sicher­heit der ePA erhöht werden. Das geschehe in Abstim­mung mit dem Bundes­amt für Sicher­heit in der Infor­ma­ti­ons­tech­nik (BSI).

Aktuell werden entspre­chende Lösun­gen noch umgesetzt und abgeschlos­sen – das dauere. Laut Zilch sei eine frühest­mög­li­che bundes­weite Nutzung der elektro­ni­schen Patien­ten­akte Anfang des zweiten Quartals 2025 zu erwar­ten.

Funktion zur Dokumen­ta­tion des Medika­men­ten­plans wird ebenfalls verscho­ben

Die Verzö­ge­run­gen haben zur Folge, dass auch die nächs­ten Ausbau­stu­fen der ePA nach hinten verscho­ben müssen. Das betriffe auch den sogenann­ten digita­len Medika­ti­ons­pro­zess (dgMP). Im Wesent­li­chen enthält dieser eine elektro­ni­sche Medika­ti­ons­liste und einen elektro­ni­schen Medika­ti­ons­plan. So sind alle Dokumen­ta­ti­ons­ein­träge zur Medika­tion eines Patien­ten gebün­delt einseh­bar. Das Major Release dieser Funktion soll demnach erst im März 2026 und nicht wie bisher geplant, Mitte 2025 erfol­gen.

Auch die Einfüh­rung weite­rer Funktio­nen wie die Bereit­stel­lung von Daten zu Forschungs­zwe­cken oder ein Nachweis des Behand­lungs­kon­texts durch den „Proof of Patient Presence“ (PoPP) müssen verscho­ben werden.

Zilch ist dennoch zuver­sicht­lich in Bezug auf die Änderun­gen: „Sie werden uns dabei helfen, die ePA nachhal­tig in der Fläche zu etablie­ren und konse­quent weiter­zu­ent­wi­ckeln“.

Quelle:Deutsches Ärzte­blatt