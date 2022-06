Der Bundespräsident hatte eine soziale Pflichtzeit für junge Menschen angeregt – etwa in sozialen Einrichtungen oder in der Bundeswehr. Der Vorschlag trifft jedoch in der Pflegebranche auf wenig Gegenliebe. Unter anderem der Deutsche Pflegerat, die Diakonie und der Paritätische Gesamtverband gingen bereits auf Distanz zu der Idee von Frank-Walter Steinmeiers Idee. Ein häufiger Alternativvorschlag: Die Bedingungen für Freiwilligendienste müssen sich bessern.

Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er erneu­ert die Debat­te um ein Pflicht­dienst für jun­ge Men­schen. Bild: Olaf Kosinsky

Knapp elf Jah­re nach der Aus­set­zung der Wehr­pflicht – und damit auch dem indi­rek­ten Aus des Zivil­diens­tes – ist in Deutsch­land die Debat­te um einen Pflicht­dienst für jun­ge Men­schen zurück. In einem Gespräch mit der „Bild am Sonn­tag“ hat­te der Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er vor weni­gen Tagen eine Rück­kehr zu einem ver­pflich­ten­den Dienst angeregt.

„Es geht um die Fra­ge, ob es unse­rem Land nicht gut­tun wür­de, wenn sich Frau­en und Män­ner für einen gewis­sen Zeit­raum in den Dienst der Gesell­schaft stel­len“, so Stein­mei­er dar­in.

Expli­zit nann­te er die Arbeit bei der Betreu­ung von Senio­ren, in Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen oder in Obdach­lo­sen­un­ter­künf­ten als mög­li­che Ein­satz­ge­bie­te. Er kön­ne jedoch auch bei der Bun­des­wehr abge­leis­tet wer­den. Der Dienst müs­se nicht zwin­gend eine Dau­er von einem Jahr haben, son­dern sei auch über ande­re Zeit­räu­me vorstellbar.

Vorschlag von Steinmeier ist nicht neu

Einen ähn­li­chen Vor­schlag hat­te zuletzt Ende Novem­ber 2019 die dama­li­ge CDU-Vor­sit­zen­de Anne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er unter­brei­tet. Es wäre also so etwas wie eine impli­zi­te Rück­kehr der Wehr­pflicht – mit dem klei­nen Unter­schied, dass die neu­en „Ver­pflich­te­ten“ von vorn­her­ein eine ech­te Wahl hät­ten, und nicht (in den Anfangs-Jahr­zehn­ten in einem auf­wän­di­gen, mit­un­ter inqui­si­to­ri­schen Ver­fah­ren, zum Schluss hin­ge­gen eher „pro for­ma“) den Dienst an der Waf­fe ver­wei­gern müssten.

Bessere Rahmenbedingungen statt Dienstpflicht

Statt­des­sen zeich­net sich eine kla­re Linie für einen Alter­na­tiv­vor­schlag ab: Die schon heu­te bestehen­den Frei­wil­li­gen­diens­te attrak­ti­ver zu machen, damit sich noch mehr jun­ge Men­schen für einen sol­chen Ein­satz entscheiden.

Ulrich Lilie, der Prä­si­dent der Dia­ko­nie, ging jedoch auf Distanz zum Vor­schlag von Stein­mei­er. Grund­sätz­lich sei sozia­les Enga­ge­ment von jun­gen Men­schen eine gute Sache – jedoch nur auf frei­wil­li­ger Basis.

„Bes­ser als eine Dienst­pflicht und drin­gend not­wen­dig wären wei­te­re Anrei­ze und bes­se­re Rah­men­be­din­gun­gen, damit eine frei­wil­li­ge Ent­schei­dung für ein sozia­les Enga­ge­ment noch brei­ter mög­lich wird“, erklär­te der Lei­ter des evan­ge­li­schen Ver­ban­des. Außer­dem käme eine Pflicht­zeit zur Unzeit, da Jugend­li­che inden ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren bereits durch die Coro­na-Pan­de­mie stark gelit­ten hät­ten und viel Soli­da­ri­tät gezeigt hät­ten, um Älte­re und Kran­ke zu schützen.

Auf das The­ma Moti­va­ti­on bei den Ver­pflich­te­ten ging Ulrich Schnei­der, Chef des Pari­tä­ti­schen Gesamt­ver­ban­des, ein.„Man müss­te auch Men­schen rekru­tie­ren, die über­haupt kei­ne Lust haben und viel­leicht auch unge­eig­net sind. Das wol­len wir nicht“, bemerk­te er in aus­drück­li­chem Bezug auf Alten- und Pfle­ge­hei­me. Das kön­ne den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern nicht zuge­mu­tet werden.

„Würde weder den jungen Leuten noch den zu Pflegenden gerecht“

Chris­ti­ne Vog­ler, die Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gera­tes, ging hin­ge­gen nicht aus­drück­lich auf Distanz zu Stein­mei­ers Vor­schlag. Sie wand­te sich jedoch eben­so wie Schnei­der gegen eine Ver­pflich­tung in der Pfle­ge „wider Willen“.

Chris­ti­ne Vog­ler, Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gera­tes (DPR). Bild: DPR/Reiner Freese

„Wir soll­ten aber ver­hin­dern, dass jun­ge Men­schen auf die­sem Weg als preis­wer­te Pfle­ge­er­satz­kräf­te akqui­riert wer­den. Das wür­de weder den jun­gen Leu­ten noch den zu Pfle­gen­den gerecht wer­den“, sag­te sie den Zei­tun­gen der Funke-Mediengruppe.

Die DGB-Jugend hält eben­falls wenig von der Idee. „Wir brau­chen kei­ne neu­en Pflicht­zei­ten oder ‑jah­re für jun­ge Men­schen“, so DGB-Bun­des­ju­gend­se­kre­tär Kris­tof Becker gegen­über dem Abend­blatt.

Gegen­wind kam auch von den Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen von SPD, FDP und Bünd­nis 90/Grünen, wäh­rend der Vor­schlag von Stein­mei­er aus den Rei­hen der CDU – wenig ver­wun­der­lich – deut­lich mehr Anklang findet.