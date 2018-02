Entgegen der häufigen Skepsis seitens der Heimleitung zeigen präventive Angebote zur Förderung von körperlicher und mentaler Aktivität in der stationären Pflege ihre Wirkung und sind daher zu empfehlen. In einem Forschungsprojekt hat die Hochschule Fulda die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen in der Pflege untersucht.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat eine Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Beate Blättner, Expertin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Fulda, die internationale Studienlage zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen in der Pflege ausgewertet und die Ergebnisse in Übersichtsarbeiten zusammengefasst. Durch bisherige Übersichtsarbeiten konnte man nämlich bislang keine klaren Antworten auf die Frage finden, ob Prävention auch noch bei stationär Pflegebedürftigen wirksam ist, erklärt Blättner. Doch tatsächlich: Präventive Angebote zur Förderung von körperlicher und mentaler Aktivität in der stationären Pflege sind dem Ergebnis nach zu empfehlen. So können Maßnahmen zur Förderung von Bewegung, die über das alltägliche Maß hinausgehen, die Durchführbarkeit von Aktivitäten des täglichen Lebens begünstigen. Die kognitive Leistungsfähigkeit kann sowohl durch kognitive wie körperliche Aktivitäten unterstützt werden.

Heimleitungen sehen Prävention oft skeptisch

Die Ergebnisse der Studie sind umso wichtiger, als Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen oft multimorbide sind und unter körperlichen Beeinträchtigungen, gerontopsychiatrischen Erkrankungen oder dementiellen Veränderungen leiden. Angesichts ihres Gesundheitszustandes fragen selbst manche Heimleitungen, wie sinnvoll es sein kann, hier in Prävention zu investieren.

„Wir haben im Sommer 2016 in einem studentischen Projekt insgesamt 21 Entscheider in Pflegeeinrichtungen interviewt, einige äußerten sich eher skeptisch zum Nutzen von präventiven Angeboten, vor allem wenn es um Angebote in Gruppen geht“, beschreibt Prof. Dr. Beate Blättner die Grundhaltung der Leitungen. „Dies ist angesichts des gesundheitlichen Zustands von Bewohnerinnen und Bewohnern verständlich, aber nicht berechtigt.“

Individuell angepasste Angebote haben größten Effekt

Um einen bestmöglichen Effekt zu erzielen, müssen die Angebote zur Bewegungsförderung allerdings dem Leistungsstand der einzelnen Personen angepasst sein, auch in der Gruppe. Die Motivation zur Teilnahme muss zudem immer wieder gestärkt werden.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts deuten außerdem darauf hin, dass stationär Pflegebedürftige mit moderaten bis starken kognitiven Leistungsstörungen sogar stärker von einer Teilnahme an körperlichen Aktivitäten profitieren. Von kognitiven Aktivitäten könnten dagegen eher die Personen profitieren, deren kognitive Leistungsfähigkeit weniger eingeschränkt ist. Hier könnten individuelle Maßnahmen Gruppenmaßnahmen gegenüber überlegen sein.

Pflegekassen sind gefragt

Für Pflegekassen könnten die Ergebnisse hilfreich sein, um ihrem Auftrag nachzukommen, unter Beteiligung der versicherten Pflegebedürftigen und der Pflegeeinrichtungen Leistungen zur Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen zu erbringen, indem sie Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Pflegebedürftigen und zur Stärkung ihrer gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten entwickeln sowie deren Umsetzung unterstützen.

Qualität der Studien unzufriedenstellend

Die Studien, die von der Arbeitsgruppe herangezogen und ausgewertet wurden, bewerteten sie als insgesamt qualitativ unzufriedenstellend – hier gebe es noch Verbesserungsbedarf. „Was wir auf jeden Fall brauchen ist eine wissenschaftliche Begleitung der Projekte zur Prävention, die jetzt in der Praxis durchgeführt werden. Wir wissen einfach noch viel zu wenig über dieses Thema, das angesichts des demographischen Wandels deutlich an Bedeutung gewinnen wird“, resümiert Prof. Blättner.