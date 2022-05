Tag der Pfle­gen­den am 12. Mai Bild: Pixabay

Der 12. Mai ist der Inter­na­tio­na­le Tag der Pfle­ge. Die­ses Jahr steht er unter dem Mot­to „Nur­ses: A Voice to Lead. In die Pfle­ge inves­tie­ren – Rech­te respek­tie­ren für glo­ba­le Gesund­heit“. Für Pfle­ge­ver­bän­de ist der Tag der Pfle­gen­den seit Jah­ren der Tag, an dem sie die Pro­ble­me der Bran­che ins Bewusst­sein der Öffent­lich­keit brin­gen und die Poli­tik auf drin­gend not­wen­di­ge Inves­ti­tio­nen auf­merk­sam machen. Auch die­ses Jahr sind wie­der vie­le Ver­an­stal­tun­gen geplant.

Tag der Pflegenden: Kundgebungen geplant

Mit einer gemein­sa­men Kund­ge­bung des Deut­schen Berufs­ver­bands für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) und der Pfle­ge­ge­werk­schaft Bochu­mer­Bund wol­len die Ver­bän­de die Auf­merk­sam­keit der Poli­tik auf das The­ma Pfle­ge len­ken. Die Demons­tra­ti­on vor dem Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit (BMG) in der Ber­li­ner Fried­rich­stra­ße beginnt um 15 Uhr. Ab 16 Uhr for­mu­lie­ren DBfK-Prä­si­den­tin Chris­tel Bien­stein, die Vor­sit­zen­den des Bochu­mer Bunds Hei­de Schnei­der und Ben­ja­min Jäger sowie die Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gerats Chris­ti­ne Vog­ler die For­de­run­gen der Pflegenden.

Kund­ge­bun­gen sind auch in vie­len ande­ren Städ­ten geplant:

Walk of Care plant eben­falls Aktio­nen in meh­re­ren Städ­ten. Die Ber­li­ner Grup­pe plant einen Pro­test­marsch, der um 17 Uhr zur DBfK-Ver­an­stal­tung hin­zu­sto­ßen wird. Der Pro­test­marsch soll ab 16 Uhr star­ten und vom Inva­li­den­park am BMG vor­bei bis zum Pari­ser Platz gehen, teil­te die Grup­pe am Don­ners­tag mit. Die Poli­tik wer­de ihrer Ver­ant­wor­tung für das Gesund­heits­sys­tem nicht gerecht, und die Situa­ti­on für die Pro­fes­si­on Pfle­ge spit­ze sich seit Jahr­zehn­ten immer wei­ter zu.

Auch in Hal­le wird ein „Walk of Care“ stattfinden:

!SAVE THE DATE! PFLEGEDEMO! Am 12.05. ist der Inter­na­tio­na­le Tag der Pfle­gen­den. 15:30 star­tet unse­re Demo am Stein­tor in Hal­le. Euch erwar­ten gute Musik und Rede­bei­trä­ge rund um das The­ma Pfle­ge. Zieht mit uns durch die Stadt und wer­det laut!#gibuns­fünf #make­lo­ve­not­drgs #pfle­xit pic.twitter.com/VvHaAa3Ac9 — Walk of Care Hal­le (@walkofcarehalle) April 14, 2022

Der Tag der Pfle­gen­den ist seit Jahr­zehn­ten eta­bliert, ursprüng­lich als „Inter­na­tio­nal Nur­ses Day“, also „Tag der Kran­ken­schwes­ter“. Inzwi­schen hat sich der Name des Gedenk­ta­ges der Zeit ange­passt, die Pro­ble­me der Pfle­ge­kräf­te sind aller­dings seit Jah­ren die glei­chen. Es stellt sich die Fra­ge, ob ein eige­ner Gedenk­tag für die Pfle­gen­den wirk­lich prak­ti­sche Aus­wir­kun­gen hat.

Im letz­ten Jahr hat­ten der Deut­sche Pfle­gerat, der DBfK Bun­des­ver­band, Pfle­ge in Bewe­gung, die Bun­des­pfle­ge­kam­mer und das Pfle­ge­bünd­nis Mit­tel­ba­den in einem gemein­sa­men Offe­nen Brief an den dama­li­gen Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) appel­liert und unter ande­rem einen gesetz­li­chen Min­dest­lohn von 4.000 Euro für Pfle­ge­fach­per­so­nen gefor­dert. Wie so vie­le Appel­le wur­de auch die­ser nicht gehört. Man darf gespannt sein, wie Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Prof. Karl Lau­ter­bach die längst über­fäl­li­gen Refor­men umset­zen möchte.