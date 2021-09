Nach der Spontangeburt eines Kindes verklagte die Mutter das Krankenhaus auf Schadensersatz, da sie eine fehlerhafte Entfernung eines vergessenen Tupfers in ihrer Vagina für ihre Schmerzen verantwortlich machte. Die Auflösung des Falles haben wie für Sie aufbereitet.

Tupfer in Vagina vergessen: Ein grober Behandlungsfehler?

Ein klei­ner Tup­fer – gro­ßes Unheil

Tupfer in Vagina: Vorwurf eines Behandlungsfehlers

Die Klä­ge­rin kam am 27. Novem­ber 2013 zur Ent­bin­dung ihrer Toch­ter in das beklag­te Kran­ken­haus. Bei der Geburt zog sich die Klä­ge­rin einen Damm­riss des Gra­des IIIa zu, wel­cher ope­ra­tiv genäht wer­den muss­te. Nach Ein­wil­li­gung der Pati­en­ten geschah dies vor Ort im Kreißsaal.

Im Anschluss litt die Klä­ge­rin an star­ken Schmer­zen im Rücken, Becken, Damm- und Vagi­nal­be­reich. Es folg­ten eini­ge Tage der Unter­su­chung. Am 4. Dezem­ber dia­gnos­ti­zier­te die bei der Geburt anwe­sen­de Heb­am­me einen Tup­fer in der Grö­ße eines Hüh­ner­eis im Schei­den­ein­gang und ent­fern­te diesen.

Bereits im August 2013 hat­te sich die Klä­ge­rin mit Beschwer­den am Steiß­bein in osteo­pa­thi­sche Behand­lung bege­ben. Fast ein Jahr spä­ter wur­de, laut der Klä­ge­rin durch der Geburt des Kin­des ver­ur­sacht, eine Sub­lu­xa­ti­on des Steiß­bei­nes diagnostiziert.

Die Klä­ge­rin wirft der Beklag­ten vor, wohl­wis­send ihrer Beschwer­den kei­ne wei­te­ren Befun­de erho­ben zu haben, womit die Luxa­ti­on recht­zei­tig hät­te erkannt wer­den kön­nen. Wei­ter­hin sei die Behand­lung des Damm­ris­ses feh­ler­haft gewe­sen: ohne Schmerz­mit­tel und direkt im Kreißsaal.

Das Zurück­las­sen des Tup­fers stel­le wei­ter­hin einen gro­ben Behand­lungs­feh­ler dar, der anschlie­ßend zu star­ken Schmer­zen, Bewe­gungs­ein­schrän­kun­gen und Wund­hei­lungs­ver­zö­ge­run­gen bei der Klä­ge­rin geführt habe.

Zudem lei­de die Klä­ge­rin seit­dem an Inkon­ti­nenz und Sen­si­bi­li­täts­stö­run­gen im Intim­be­reich. Die aus­üben­de Fach­ärz­tin sei wie auch der Ope­ra­ti­ons­ort nicht für den Ein­griff geeig­net gewe­sen, da dort regel­mä­ßig kei­ne asep­ti­schen Bedin­gun­gen vor­lä­gen. Hät­te die Klä­ge­rin dies gewusst, hät­te sie sich nach eige­ner Anga­be gegen eine OP im Kreiß­saal entschieden.

Warum die Klage abgewiesen wurde

Die Klä­ge­rin hat­te sowohl vor dem LG Leip­zig als auch in ihrer Beru­fung vor dem OLG Dres­den kei­nen Erfolg. Ihr steht kein Anspruch auf Scha­dens­er­satz zu. Laut dem Gericht konn­te sie ihre Behaup­tung, die Ver­sor­gung des Damm­ris­ses sei feh­ler­haft ohne Betäu­bung erfolgt, nicht bewei­sen. Eine Lokal­an­äs­the­sie ist in der Behand­lungs­do­ku­men­ta­ti­on vermerkt.

Die Durch­füh­rung der Ver­sor­gung des Damm­ris­ses im Kreiß­saal stellt eben­falls kei­nen Feh­ler dar. Bei gege­be­nen asep­ti­schen Ver­hält­nis­sen – ein ande­rer Zustand konn­te dem Kran­ken­haus nicht nach­ge­wie­sen wer­den – fin­det sich die Rege­lung dazu in der AWMF-Leit­li­nie „Leit­li­nie zum Manage­ment von Damm­ris­sen III. und IV. Gra­des nach vagi­na­ler Geburt“.

Der Tup­fer (rechts) ist oft­mals Teil des umfang­rei­chen Bestecks zur Behandlung

Das Zurück­las­sen des Tup­fers in der Vagi­na der Klä­ge­rin fass­te das LG Leip­zig hin­ge­gen als Behand­lungs­feh­ler auf. Die Ver­ant­wort­li­chen müs­sen alle mög­li­chen und zumut­ba­ren Sicher­heits­maß­nah­men tref­fen, um ein sol­ches Miss­ge­schick zu unterbinden.

Bei der Anwen­dung von tex­ti­len Hilfs­mit­teln kann dies zum Bei­spiel das Zäh­len oder Kenn­zeich­nen der benutz­ten Werk­zeu­ge beinhal­ten. Eine der­ar­ti­ge Vor­sichts­maß­nah­me erfolg­te jedoch nicht.

Eine Emp­feh­lung zum Zäh­len von Tup­fern als Kon­troll­maß­nah­men gibt es aller­dings nicht. Ver­wun­der­lich, da das Zurück­las­sen eines Tup­fers in der Vagi­na etwa ein Fünf­tel aller in mensch­li­chen Kör­pern zurück­ge­las­se­nen Tup­fern aus­macht. Jedoch ist durch die Blu­tung im Zuge des Damm­ris­ses selbst bei einem Zäh­len der Tup­fer ein Ver­schwin­den eines sol­chen nicht gänz­lich auszuschließen.

Inso­fern ist die Fra­ge, ob es sich bei dem Vor­fall um einen gro­ben, eigent­lich so nie vor­kom­men­den und durch die Miss­ach­tung von Rou­ti­ne­re­geln ent­ste­hen­den Behand­lungs­feh­ler han­delt, in die­sem Fall nicht final zu beant­wor­ten gewesen.

Dies ist im Fal­le der Klä­ge­rin auch nicht von hoher Rele­vanz. Selbst wenn es sich zuguns­ten der Klä­ge­rin um einen gro­ben Behand­lungs­feh­ler gehan­delt hät­te, ver­la­gert sich die Beweis­last für die Kau­sa­li­tät zwi­schen dem Feh­ler und den nach­fol­gen­den Gesund­heits­schä­den. Und über­haupt: Nach den Aus­füh­run­gen des Sach­ver­stän­di­gen habe das Zurück­las­sen des Tup­fens kei­ne gesund­heit­li­chen Schä­den nach sich gezogen.

Viel­mehr han­de­le es sich bei den Schmer­zen im Rücken, Becken, Damm und Schei­den­be­reich sowie die Sen­si­bi­li­täts­stö­run­gen im vagi­na­len Bereich um übli­che Beschwer­den nach einer Spon­tan­ge­burt. Eine ver­zö­ger­te Wund­hei­lung sei nicht zu iden­ti­fi­zie­ren gewe­sen, im Gegen­teil: Wie von der Heb­am­me in der Doku­men­ta­ti­ons­ak­te ver­merkt, erfolg­te der Hei­lungs­pro­zess nach der Tup­fer­ent­fer­nung ohne Komplikationen.

Auch die Behaup­tung, die Ope­ra­teu­rin ver­fü­ge nicht über ent­spre­chen­de Qua­li­fi­ka­tio­nen erfolgt ledig­lich ins Blaue. Auch die Aus­klä­rung der ope­ra­ti­ven Ver­sor­gung eines Damm­ris­ses erfolg­te sach­ge­mäß. Auch die Steiß­bein­lu­xa­ti­on führt nicht zu einem Anspruch auf Schadensersatz.

Leitsätze

Das Zurück­las­sen eines Bagi­nal­tup­fers nach Ver­sor­gung eines Damm­ris­ses stellt einen Behand­lungs­feh­ler dar, wenn vor dem Ein­griff nicht alle mög­li­chen und zumut­ba­ren Siche­rungs­vor­keh­run­gen gegen ein sol­ches Ver­säum­nis getrof­fen wur­den. Ob dies zugleich in den voll­be­herrsch­ba­ren Risi­ko­be­reich der Arzt­sei­te fällt, kann dann offen bleiben. Die Auf­klä­rung bei der Ver­sor­gung eines Damm­ris­ses braucht nicht dar­auf erstreckt zu wer­den, dass der Ein­griff alter­na­tiv im Kreiß­saal oder im Ope­ra­ti­ons­saal erfol­gen kann. Auch eine Auf­klä­rung dar­über, dass es bei einem sol­chen Ein­griff zum Zurück­las­sen von Tup­fern in der Wun­de kom­men kann, ist nicht geboten.

OLG Dres­den, 4. Zivil­se­nat, Beschluss vom 24. April 2019, Az.: 4 U 1616/18