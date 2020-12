Im Rahmen einer Online-Podiumsdiskussionsrunde am 3. Dezember 2020 widmeten sich in der Wundversorgung erfahrene Experten sehr spannenden und – in Zeiten von Covid-19 – besonders aktuellen Themen: Was kann Telemedizin in der Wundversorgung leisten? Welche Bedeutung haben digitale Angebote bei der Versorgung von komplexen Wunden? Was ist heute schon möglich und welche Voraussetzungen müssen für die Zukunft der Wundversorgung noch geschaffen werden?

Die Refe­ren­ten und Refe­ren­tin­nen der inter­ak­ti­ven Dis­kus­si­ons­run­de, die im Rah­men des Nürn­ber­ger Wund­kon­gres­ses statt­fand, waren:

Frau PD Dr. med. Katha­ri­na Her­ber­ger, Ober­ärz­tin für Der­ma­to­lo­gie und Venero­lo­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Ham­burg Eppendorf

Herr Björn Jäger aus Lin­gen, der die Dis­kus­si­ons­run­de mit sei­ner Erfah­rung als Pfle­ge­the­ra­peut Wun­de und Geschäfts­stel­len­lei­ter Koor­di­na­ti­on und Außen­dar­stel­lung ICW, bereicherte

und Herr Prof. Dr. Sebas­ti­an Probst, der als Pro­fes­sor für Wund­pfle­ge an der Fach­hoch­schu­le und Uni­ver­si­tät Genf tätig ist und sich als gewähl­ter Prä­si­dent der EWMA u.a. aktiv für die grenz­über­grei­fen­de Ent­wick­lung der Aus­bil­dung in der Wund­ver­sor­gung einsetzt.

Immer stär­ker zeich­net sich der Trend zur Online-Infor­ma­ti­on bei Gesund­heits­fra­gen ab – durch die Coro­na Pan­de­mie in die­sem Jahr erfuhr die­ser Trend noch­mal eine erheb­li­che Stei­ge­rung. Nach den aktu­el­len Zah­len des ZDF sind 50,7 Mil­lio­nen Deut­sche täg­lich online, zwei Drit­tel aller Deut­schen nut­zen das Inter­net zu Gesundheitsthemen.

Aktu­ell gibt es für Wund­fach­leu­te bereits die Mög­lich­keit, an digi­ta­len Wei­ter­bil­dungs­for­ma­ten teil­zu­neh­men. Die­se Wei­ter­bil­dun­gen sind – obwohl sie vir­tu­ell statt­fin­den – meist sehr inter­ak­tiv gestal­tet, ermög­li­chen einen leich­ten Trans­fer in die Pra­xis und, wenn mög­lich, erhal­ten die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen sogar ent­spre­chen­de Zer­ti­fi­zie­rungs­punk­te der Fach­ge­sell­schaf­ten. Damit einer Digi­ta­li­sie­rung nichts im Wege steht, gibt es noch eini­ge Her­aus­for­de­run­gen. Frau Dr. Her­ber­ger wies auf Daten­schutz und Kos­ten­aspek­te hin, Prof. Probst setz­te sich für das The­ma Qua­li­täts­si­che­rung ein und Björn Jäger beton­te, dass auch der Zugang zu den Ange­bo­ten bei­spiels­wei­se durch tech­ni­sche Vor­aus­set­zun­gen häu­fig erst noch geschaf­fen wer­den müs­se, damit der Schritt in eine digi­ta­le Zukunft der Wund­ver­sor­gung klappt.

Digitalisierung im Gesundheitswesen bringt Vorteile mit sich

Die aktu­el­le Pan­de­mie durch das Coro­na­vi­rus und die dar­aus resul­tie­ren­den Aus­gangs­sper­ren auf der gan­zen Welt haben die Rele­vanz der Digi­ta­li­sie­rung – auch im Gesund­heits­be­reich – noch­mals ver­deut­licht. Gera­de älte­re Pati­en­ten und Pati­en­tin­nen, oder die­je­ni­gen mit Vor­er­kran­kun­gen, las­sen sich mög­li­cher­wei­se durch das Infek­ti­ons­ri­si­ko von einem Besuch in der Pra­xis oder einer Wun­dam­bu­lanz abschre­cken – dabei sind gera­de sie auf eine enge ärzt­li­che Ver­sor­gung ange­wie­sen. Mit Hil­fe tele­me­di­zi­ni­scher Ange­bo­te kön­nen sie wei­ter­hin medi­zi­nisch betreut wer­den. Natio­na­le und inter­na­tio­na­le Pro­jekt­vor­ha­ben haben bereits gezeigt, dass Ärz­te und Ärz­tin­nen, Pfle­ge­kräf­te und Kli­ni­ken aktu­ell ver­mehrt auf digi­ta­le Lösun­gen setzen.

Trend und Diskussionspunkt Telemedizin – was bedeutet Telemedizin und was kann sie?

Tele­me­di­zin ist also in aller Mun­de. Doch was genau heißt eigent­lich Tele­me­di­zin und wel­che Ange­bo­te ver­ber­gen sich dahin­ter? Die­se Fra­ge beant­wor­te­te Prof. Probst fol­gen­der­ma­ßen: „Tele­me­di­zin beschreibt drei ver­schie­de­ne Aspek­te und Mög­lich­kei­ten der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung. Das kann die Real-Time-Tele­me­di­zin, also der Live-Aus­tausch zwi­schen dem Pati­ent und Pfle­ge­kraft, sein. Dane­ben gibt es die Tele-Exper­ti­se – hier muss der Pati­ent nicht dabei sein und der Arzt oder die Ärz­tin holt sich zum Bei­spiel mit Wund­bil­dern fach­li­chen Rat bei Exper­ten und Exper­tin­nen ein. Zuletzt gibt es noch das Remo­te-Pati­ent-Moni­to­ring. Dabei wer­den Pati­en­ten­da­ten, wie zum Bei­spiel Blut­druck, Bewe­gung etc., über­mit­telt und dann ent­spre­chend von der Pfle­ge und den Ärz­ten und Ärz­tin­nen aus­ge­wer­tet, um eine opti­ma­le Pati­en­ten-Ver­sor­gung zu gewährleisten.“

Die Vor­tei­le von Tele­me­di­zin sieht Frau Dr. Her­ber­ger im kli­ni­schen All­tag beson­ders im Aus­tausch mit Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen in der Pfle­ge und unter den Ver­sor­gern. Gera­de in der All­ge­mein-Der­ma­to­lo­gi­schen Ver­sor­gung kann die digi­ta­le Wund­ver­sor­gung heu­te schon sehr gut ange­wen­det wer­den, da hier die Ziel­grup­pe tech­nisch affi­ner ist. Auch das Kom­pli­ka­ti­ons­ma­nage­ment kann durch die digi­ta­le Wund­ver­sor­gung sehr gut unter­stützt wer­den, da eine sek­to­ren­über­grei­fen­de Ver­sor­gung ermög­licht wird, Ver­sor­gungs­lü­cken gera­de in länd­li­chen Regio­nen geschlos­sen und Reak­ti­ons­zei­ten ver­kürzt wer­den können.

Die Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten durch die Pflege ist ein guter erster Schritt

Mit der Steue­rung tele­me­di­zi­ni­scher Ange­bo­te durch die Pfle­ge (Infek­ti­ons­schutz­ge­setz) eröff­ne­te Herr Jäger ein wei­te­res span­nen­des The­ma. Begüns­ti­gen­de Vor­aus­set­zun­gen und aktu­el­le Ent­wick­lun­gen, wel­che die Zukunft der Wund­ver­sor­gung in Deutsch­land maß­geb­lich bestim­men wer­den, sieht Björn Jäger in der Über­nah­me heil­kund­li­cher Tätig­kei­ten durch die Pfle­ge sowie in der ent­spre­chen­den Qua­li­fi­ka­ti­on für die Pfle­ge zur Stei­ge­rung der Ver­ord­nungs­kom­pe­tenz. (Mehr zu dem The­ma fin­den Sie hier)

Die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen zie­hen natür­lich ihre Kon­se­quen­zen nach sich. Frau Dr. Her­ber­ger sieht hier defi­ni­tiv vie­le Chan­cen, sobald letz­te Hür­den über­wun­den wur­den: „Initi­tal bedeu­ten die tele­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­op­tio­nen rele­vant mehr Zeit- und Orga­ni­sa­ti­ons­auf­wand. Dadurch kann lang­fris­tig gese­hen sicher­lich Zeit gespart wer­den. Bis dahin muss jedoch noch eini­ges pas­sie­ren, damit dies in der täg­li­chen Pra­xis rea­li­siert wer­den kann.“

„Wich­tig ist, dass wir bes­se­re Resul­ta­te erzie­len und weni­ger Kom­pli­ka­tio­nen auf­tre­ten. Es ist eine gro­ße Ver­ant­wor­tung für uns alle und hier fehlt sicher­lich nicht nur Wis­sen, son­dern auch noch das ent­spre­chen­de tech­ni­sche Equip­ment“, ergänzt Prof. Probst.

Con­va­Tec bedankt sich an die­ser Stel­le noch ein­mal ganz herz­lich bei den Refe­ren­ten und Refe­ren­tin­nen für Ihre Ein­schät­zung zu die­sem span­nen­den und aktu­el­len The­ma. Als Wund­ver­sor­gungs­her­stel­ler freut sich das Unter­neh­men Con­va­Tec den Weg in die digi­ta­le Zukunft der Wund­ver­sor­gung aktiv zu begleiten.