Die Corona-Wellen haben in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt, wie die Auswertung der Sterbefallstatistik des Statistischen Bundesamts zeigt. Von März 2020 bis Februar 2021 starben fast 71.000 Menschen mehr als in den zwölf Monaten davor. Eine Übersicht.

Übersterb­lich­keit im Fokus: „Von März 2020 bis Mit­te Novem­ber 2021 sind in Deutsch­land mehr Men­schen ver­stor­ben, als unter Berück­sich­ti­gung der demo­gra­fi­schen Ent­wick­lung zu erwar­ten gewe­sen wäre. Der Anstieg der Ster­be­fall­zah­len ist nicht allein durch die Alte­rung der Bevöl­ke­rung erklär­bar, son­dern maß­geb­lich durch die Pan­de­mie beein­flusst“, sagt Chris­toph Unger, Vize­prä­si­dent des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes. Die Coro­na-Wel­len haben in Deutsch­land also zu einer Übersterb­lich­keit geführt, fol­gert das Bundesamt.

Übersterblichkeit: 5 Prozent mehr Tote

Eine Übersterb­lich­keit zeigt sich sowohl für die iso­lier­te Betrach­tung des Kalen­der­jah­res 2020 als auch für die ers­ten zwölf Mona­te seit Pan­de­mie­be­ginn. 2020 star­ben bun­des­weit rund 985.600 Men­schen, 46.000 (fünf Pro­zent) mehr als 2019.

Wegen der Alte­rung der Bevöl­ke­rung wäre nur ein Anstieg von zwei Pro­zent (etwa 20.000 Fäl­le) zu erwar­ten gewe­sen. In den ers­ten zwölf Mona­ten der Pan­de­mie von März 2020 bis Febru­ar 2021 star­ben 7,5 Pro­zent oder fast 71 000 Men­schen mehr als in den zwölf Mona­ten davor. Neu vor­lie­gen­de Ergeb­nis­se der Todes­ur­sa­chen­sta­tis­tik geben erst­mals Auf­schluss über die Zahl der Ver­stor­be­nen, bei denen Covid im ver­gan­ge­nen Jahr als soge­nann­te Beglei­ter­kran­kung auf der Todes­be­schei­ni­gung genannt war.

Ins­ge­samt star­ben 39.758 Men­schen an Covid als Grund­lei­den und 8.102 Men­schen mit Covid als Beglei­ter­kran­kung. Zusam­men waren das 47.860 Ver­stor­be­ne im Jahr 2020, bei denen Covid-19 ent­we­der als Grund­lei­den die Haupt­to­des­ur­sa­che war (83 Pro­zent) oder als Beglei­ter­kran­kung zum Tod bei­trug (17 Prozent).

70 Prozent der an COVID-19 Verstorbenen waren über 80 Jahre und hatten vielfältige Vorerkrankungen

Die meist älte­ren an COVID-19 als Grund­lei­den ver­stor­be­nen Per­so­nen hat­ten viel­fäl­ti­ge Vor­er­kran­kun­gen. Am häu­figs­ten waren dies:

Herz­krank­hei­ten wie Hoch­druck­krank­hei­ten (Hyper­to­nie) (21 Pro­zent der Fälle)

Vor­hof­flim­mern oder Vor­hoff­lat­tern (10 Prozent)

Demenz (20 Pozent)

Nie­ren­in­suf­fi­zi­enz (16 Prozent)

Dia­be­tes mel­li­tus (16 Prozent)

Dabei han­delt es sich um soge­nann­te Volks­krank­hei­ten. Sie betref­fen einen gro­ßen Teil der Bevöl­ke­rung vor allem im höhe­ren Alter.

Kinderimpfungen starten

Bun­des­weit lau­fen in die­ser Woche die Kin­der­imp­fun­gen für Fünf- bis Elf­jäh­ri­ge an. Nach Anga­ben des Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums wer­den 2,2 Mil­lio­nen Dosen des Kin­der­impf­stoffs an die phar­ma­zeu­ti­schen Groß­hand­lun­gen ver­ti­elt. Zusätz­lich gebe es noch Län­der­kon­tin­gen­te. Wie die Zeit berich­tet, wird für die Kin­der ein nied­ri­ger dosier­tes und anders abge­füll­tes Prä­pa­rat im Ver­gleich zum her­kömm­li­chen Bio­n­tech/P­fi­zer-Impf­stoff verwendet.

Laut Sti­ko sol­len von dem mRNA-Impf­stoff zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gege­ben wer­den. Für jün­ge­re Kin­der gibt es noch kei­nen zuge­las­se­nen Impfstoff.

Quel­le: Sta­tis­ti­sches Bun­des­amt, Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on, RKI