Die Auswirkungen des Coronavirus schlagen sich auch auf das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen nieder. Zusätzliche Überstunden und das Arbeiten mit Risikopatienten bringt viele Mitarbeiter an ihre psychischen Grenzen. Aus diesem Grund hat der Verband der Ersatzkassen e.V. ein sofortiges Beratungsprogramm für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen ins Leben gerufen, um dem entgegenzuwirken.

Gesundheitsförderung in Krisenzeiten

Der Ver­band der Ersatz­kas­sen e.V. (vdek) bie­tet ab sofort ein Sofort­pro­gramm zur Gesund­heits­för­de­rung für Beschäf­tig­te in Kran­ken­häu­sern und sta­tio­nä­ren Pfle­ge­hei­men an. Mit dem indi­vi­du­el­len Bera­tungs­an­ge­bot soll den Mit­ar­bei­tern gehol­fen wer­den, den Arbeits­all­tag unter den aktu­el­len Umstän­den der Coro­na-Pan­de­mie bes­ser zu bestehen. Dabei kön­nen die Beschäf­tig­ten bei­spiels­wei­se auf sie zuge­schnit­te­ne Kon­zep­te zu „Stress­ma­nage­ment in Akut­si­tua­tio­nen“ und zur „Stär­kung der men­ta­len Gesund­heit“ erar­bei­ten. Das Pro­gramm unter­stützt zudem auch Füh­rungs­kräf­te bei Her­aus­for­de­run­gen wie „Füh­ren in Kri­sen­si­tua­tio­nen“, „Team­kul­tur“ und „Selbst­füh­rung und Resi­li­enz“.

Die Bera­tung fin­det in Klein­grup­pen per Tele­fo­nat oder Video­kon­fe­renz statt und wird von lang­jäh­ri­gen Exper­ten beglei­tet. Anschlie­ßend haben die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, ihr Coa­ching mit dem stan­dard­mä­ßi­gen Bera­tungs­an­ge­bot von MEHRWERT:PFLEGE fort­zu­füh­ren. Die Ange­bo­te sei­en schnell ver­füg­bar und für die Orga­ni­sa­tio­nen kos­ten­frei.

Ulri­ke Els­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­de des vdek unter­streicht mit ihrem State­ment die Wich­tig­keit des Sofort­pro­gramms:

„Vie­le Beschäf­tig­te in Kran­ken­häu­sern und sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sind der­zeit extrem hohen Belas­tun­gen aus­ge­setzt. Da ist es beson­ders wich­tig, die betrieb­li­che Gesund­heits­för­de­rung nicht aus den Augen zu ver­lie­ren. Mit unse­rem Sofort­an­ge­bot möch­ten wir gezielt die­je­ni­gen unter­stüt­zen, die durch ihren uner­müd­li­chen Ein­satz alles dafür tun, Pati­en­ten und Pfle­ge­be­dürf­ti­ge best­mög­lich zu ver­sor­gen.“

Das Ange­bot wird im Rah­men des ersatz­kas­sen­ge­mein­sa­men Ange­bots MEHRWERT:PFLEGE zur betrieb­li­chen För­de­rung der Gesund­heit in Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­sta­tu­ten bereit­ge­stellt. MEHRWERT:PFLEGE gehört zur Mar­ke „Gesun­de Lebens­welt“, die die gemein­sa­men Ange­bo­te der Ersatz­kas­sen unter einem Dach zusam­men­fasst.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Unter­neh­men, zum Sofort­pro­gramm und zur Anmel­dung gibt es unter: