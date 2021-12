Nach schwierigen Verhandlungen hat ver.di ein Ergebnis im Tarifkonflikt für die Beschäftigten der Länder erzielt. 2,8 Prozent plus eine steuerfreie Zahlung in Höhe von 1.300 Euro konnte ver.di aushandeln. Die Beschäftigten im Gesundheitsbereich bekommen mehr Geld durch Erhöhungen der Zulagen.

2,8 Prozent mehr Gehalt plus Prämie

„Gesund­heit ist kei­ne Ware“ – eine Strei­ken­de von der Uni­kli­nik Köln am 9. Novem­ber 2021 mit ihrer Kern­bot­schaft auf Pap­pe Foto: Alex­an­der Meyer-Köring

In den Ver­hand­lun­gen mit der Tarif­ge­mein­schaft deut­scher Län­der (TdL) konn­ten die Gewerk­schaf­ten durch­set­zen, dass die 1,1 Mil­lio­nen Tarif­be­schäf­tig­ten der Bun­des­län­der Anfang kom­men­den Jah­res eine steu­er­freie Zah­lung nach den Coro­na-Rege­lun­gen in Höhe von 1.300 Euro erhal­ten. Aus­zu­bil­den­de, Praktikant*innen und Stu­die­ren­de erhal­ten zur glei­chen Zeit 650 Euro steuerfrei.

Tarife werden leicht erhöht

Am 1. Dezem­ber 2022 wer­den die Ent­gel­te um 2,8 Pro­zent erhöht. Aus­ge­nom­men sind die Län­der­be­schäf­tig­ten in Hes­sen, das Bun­des­land gehört nicht zur TdL. Für die Beschäf­tig­ten hier hat­te ver.di Mit­te Okto­ber einen Tarif­ab­schluss ausgehandelt.

Die Ent­gel­te von Aus­zu­bil­den­den, Praktikant*innen und Stu­die­ren­den wer­den ab Dezem­ber 2022 um 50 Euro und um 70 Euro im Gesund­heits­we­sen ange­ho­ben. Die Über­nah­me­re­ge­lung für Aus­zu­bil­den­de wird wie­der in Kraft gesetzt. Der Tarif­ab­schluss hat eine Lauf­zeit von 24 Mona­ten.

Der ver.di-Vor­sit­zen­de Frank Wer­ne­ke bezeich­ne­te die Eini­gung als ein „in wei­ten Tei­len respek­ta­bles Ergeb­nis“. Für die Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen habe ver.di spür­ba­re Ein­kom­mens­ver­bes­se­run­gen erreicht. Dort wer­den zum 1. Janu­ar 2022 die Zula­gen zum Teil deut­lich erhöht.

Der Gel­tungs­be­reich der all­ge­mei­nen Pfle­ge­zu­la­ge wur­de erwei­tert. Künf­tig bekom­men unter ande­rem auch Logopäd*innen, Diätassistent*innen oder medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te die Hälf­te der Zula­ge, also 70 Euro pro Monat.

Intensiv- und Infektionszulage werden erhöht

Bei­spiels­wei­se wird an den Uni­kli­ni­ken die Inten­siv- und Infek­ti­ons­zu­la­ge von 90 auf 150 Euro erhöht und steigt damit um bis zu 67 Prozent.

Das Tarif­er­geb­nis bringt etwa für eine Inten­siv­pfle­ge­kraft eine durch­schnitt­li­che monat­li­che Ein­kom­mens­stei­ge­rung von 230 Euro, für Physiotherapeut*innen von durch­schnitt­lich mehr als 180 Euro und für Beschäf­tig­te in Labor­be­ru­fen eben­falls von mehr als 220 Euro. Hin­zu kommt jeweils noch die ein­ma­li­ge steu­er­freie Zah­lung von 1.300 Euro.

„Das Ergeb­nis ist ein wei­te­rer Zwi­schen­schritt auf unse­rem Weg zur Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen im Gesund­heits­we­sen. Das wer­den wir in zukünf­ti­gen Tarif­run­den fort­set­zen“, beton­te Wer­ne­ke. Auch die ver.di-Jugend habe in der Tarif­run­de mit viel Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät an den Streiks teil­ge­nom­men und dadurch für Ein­kom­mens­stei­ge­run­gen gesorgt, die sich sehen las­sen können.

„Auch so macht man den öffent­li­chen Dienst für jun­ge Men­schen attrak­tiv“, erklärt Wer­ne­ke. Ein wesent­li­cher Erfolg für ver.di sei die Abwehr der mas­si­ven Angrif­fe der Län­der­ar­beit­ge­ber auf die Ein­grup­pie­rungs­re­geln, den so genann­ten Arbeitsvorgang.

Entgeltsteigerung von 2,8 Prozent

Die Ent­gelt­stei­ge­rung von 2,8 Pro­zent bezeich­ne­te Wer­ne­ke als „abso­lut nicht befrie­di­gend“. Er sag­te, die in der Ver­hand­lungs­kom­mis­si­on habe man lan­ge dis­ku­tiert, ob eine Lauf­zeit über 24 Mona­te hin­aus akzep­ta­bel sein, um zu einem höhe­ren Pro­zent­wert zu kom­men. „Aber wir haben uns dage­gen ent­schie­den, weil ein­fach so unklar ist, wie sich die Preis­stei­ge­rung ent­wi­ckelt in den nächs­ten Jah­ren“, sag­te er.

Mit der steu­er­frei­en Ein­mal­zah­lung von 1.300 Euro, der bereits für April 2021 ver­ein­bar­ten Lohn­er­hö­hung von 1,4 Pro­zent und den wei­te­ren 2,8 Pro­zent ab 1. Dezem­ber 2022 wird die Infla­ti­on in 2021 und 2022 aus­ge­gli­chen wer­den. Das sta­tis­ti­sche Bun­des­amt pro­gnos­ti­ziert sie der­zeit auf 2,5 Prozent.

Ver­ein­bart wur­de zudem, dass zwi­schen TdL und ver.di Gesprä­che zu den Arbeits­be­din­gun­gen für stu­den­tisch Beschäf­tig­te an Hoch­schu­len auf­ge­nom­men wer­den. Basis dafür soll eine gemein­sa­me Bestands­auf­nah­me sein. Zudem konn­te ver.di auch Ände­run­gen am Arbeits­vor­gang abweh­ren, die Ver­schlech­te­run­gen bei der Ein­grup­pie­rung nach sich gezo­gen hätten.

„Aller­dings hat das auch einen Preis gehabt: Alle The­men, die uns sonst wich­tig waren, wie struk­tu­rel­le Ver­än­de­run­gen, etwa bei der Ein­grup­pie­rung der Stra­ßen­bau­ver­wal­tung oder wei­te­re Ver­bes­se­run­gen für Aus­zu­bil­den­de des Gesund­heits­we­sens, wur­den von den Arbeit­ge­bern strikt abge­lehnt“, sag­te die stell­ver­tre­ten­de ver.di-Vorsitzende Chris­ti­ne Behle.