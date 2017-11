Heute finde der Europäische Antibiotikatag statt. Dima Vishnevetsky/Freeimages.com

Heute am 18. November findet der alljährliche Europäische Antiobiotikatag statt. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nutzten den Anlass, um bereits im Vorfeld auf die Bedeutung des Kampfes gegen Antiobiotika-Resistenzen aufmerksam zu machen.

„Wenn Anti­biotika nicht mehr wirken, bricht eine tragende Säule unserer Gesund­heits­versorgung weg. Im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen ist entscheidend, dass Anti­biotika nur dann ein­ge­setzt werden, wenn es medi­zinisch erforder­lich ist. Des­halb ist es wichtig, die Fort­bild­ung für medi­zinisches Personal und das öffent­liche Bewusst­sein weiter zu stärken“, betonte Hermann Gröhe.

Vergeleichsdaten für alle Gesundheitseinrichtungen

Er verwies darüber hinaus auf die Antibiotika-Verbrauchs-Überwachung des Robert-Koch-Instituts, welches erstmals allen Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen Vergleichsdaten bietet, um ihren Antibiotika-Einsatz vergleichen und immer wieder kritisch hinterfragen zu können. Die Daten können über eine inter­aktive Daten­bank ab­ge­rufen werden. In Zusammen­arbeit mit dem Nationalen Referenz­zentrum für die Surveillance von nosokomialen Infektionen (NRZ) hat das Robert Koch-Institut die Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance (AVS) für den stationären Sektor aufgebaut. Nach einer Pilotphase 2014 läuft AVS seit 2015 im Routinebetrieb. Bisher haben sich mehr als 300 Kranken­häuser und Reha­bilitations­kliniken an­ge­meldet und 190 Einrichtungen liefern Daten. Neben der Verbrauchs-Surveillance führt das RKI auch eine Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) durch, mit der Kliniken und niedergelassene Ärzte die Resistenzentwicklung vor Ort verfolgen und ihre Verordnung anpassen können (https://ars.rki.de). AVS und ARS sind wichtige Voraussetzungen für Strategien zum umsichtigen Einsatz von Antibiotika in Kliniken.

Zudem hat Deutschland mit der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie (DART 2020) die er­forder­lichen Maß­nahmen im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen ge­bündelt. Unter anderem werden mit der DART 2020 die Förderung eines sachgerechten Antibiotika-Einsatzes in der Human- und Tiermedizin, die Aus-, Weiter- und Fort­bildung des medizinischen Personals sowie die Förderung der entsprechenden Forschung weiterentwickelt. Mit der DART 2020 nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen ein und bis 2018 wollen auch alle G20-Staaten eigene Nationale Aktionspläne umsetzen.

Montgomery: Im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen an einem Strang ziehen

Auch Montgomery begrüßte die in dieser Woche gestartete Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance des Robert Koch-Instituts und hebte zudem hervor, dass europa- und weltweit an einem Strang gezogen werden müsse, um Antibiotika-Resistenzen wirksam bekämpfen zu können: „Keime kennen keine Grenzen. Den Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen können wir nur gewinnen, wenn wir europaweit und weltweit an einem Strang ziehen. Nur wenn wir jetzt handeln, können wir eine weitere Zunahme von nicht beherrschbaren Antibiotika-Resistenzen verhindern. Neben Maßnahmen zur Förderung der rationalen Antibiotika-Therapie in der Humanmedizin zählt dazu auch ein Verbot oder zumindest eine deutliche Begrenzung der Antibiotikaabgabe in der Tiermast.“