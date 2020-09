Eine Altenpflegerin machte während ihrer Nachtwache rechtlich gesehen keine Pause, sondern hielt sich in Bereitschaft. Geld für diese Arbeitsleistung erhielt sie von ihrem Arbeitgeber jedoch nicht. Das Landesarbeitsgericht Köln hat die Einrichtung daraufhin zur Lohnnachzahlung verurteilt.

Die recht­li­chen Rege­lun­gen zur Ver­gü­tung von Nacht­schich­ten sind vie­ler­orts immer noch unklar. Beson­ders die Ent­loh­nung der nächt­li­chen Pau­sen­zei­ten sorgt vie­ler­orts für Unklar­hei­ten, die nicht sel­ten in einem Rechts­streit enden. So auch im Fal­le einer Alten­pfle­ge­rin, die auf eine nach­träg­li­che Ver­gü­tung ihrer nächt­li­chen Pau­sen geklagt hat­te.

Fehlende Vergütung von Pausenzeiten während der Nachtwache

Die Klä­ge­rin arbei­te­te in der Senio­ren­wohn­an­la­ge der Beklag­ten. Die­se umfass­te eine sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tung und eine ambu­lan­te Pfle­ge wäh­rend der Zei­ten der Nacht­wa­che. Im sta­tio­nä­ren Nacht­dienst küm­mer­ten sich zwei Pfle­ge­kräf­te um die Bewoh­ner, bei­de waren mit einem Tele­fon oder einem Pie­per aus­ge­rüs­tet, um im Ernst­fall ein­grei­fen zu kön­nen. Aus dem ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst konn­ten bei Bedarf unter­stüt­zen­de Pfle­ge­kräf­te hin­zu­ge­ru­fen wer­den. Die Beklag­te hat einen Zeit­kor­ri­dor fest­ge­legt, in wel­chem die Nacht­wa­chen ihre Pau­sen im Schwes­tern­zim­mer ver­rich­ten sol­len.

Mit ihrer Kla­ge begehr­te die Klä­ge­rin die durch­ge­hen­de Ver­gü­tung ihrer geleis­te­ten Nacht­ar­beit ein­schließ­lich der ein­ge­leg­ten Pau­sen im Zeit­raum von Janu­ar 2011 bis Okto­ber 2014. Bis März 2013 begann der Nacht­dienst um 20:45 Uhr und ende­tet um 6:45 Uhr, der Pau­sen­kor­ri­dor umfass­te die Zeit zwi­schen 0:15 Uhr und 1:45 Uhr. Seit April 2013 lagen die Nacht­schich­ten zwi­schen 21:30 Uhr und 7:00 Uhr, der Pau­sen­kor­ri­dor zwi­schen 0:00 Uhr und 2:00 Uhr nachts. Die Klä­ge­rin erhielt einen Nacht­zu­schlag von 1,28 Euro pro Stun­de. Das Arbeits­ge­richt Köln hat der Kla­ge zuge­stimmt (ArbG Köln vom 05.06.2015 – 1 Ca 8922/14).

Die Beklag­te leg­te Beru­fung vor dem Lan­des­ar­beits­ge­richt (LAG) Köln ein. Laut ihrer Ansicht bestand für de Klä­ge­rin kein Anspruch auf eine Ver­gü­tung der Pau­sen­zei­ten. Wäh­rend der Dau­er der gesetz­li­chen Min­dest­pau­sen kön­ne kei­ne Arbeits­leis­tung ange­nom­men wer­den. Für auf­tre­ten­de Not­fäl­le sei die im Dienst täti­ge Nacht­wa­che zustän­dig. Erst wenn die­se zusätz­li­che Hil­fe benö­tigt, käme ein Ein­satz der sich in der Pau­se befin­den­den Nacht­wa­che in Betracht. Die Klä­ge­rin gab nicht an, dass es zu sol­chen Vor­fäl­len gekom­men war.

Den­noch ist die Beru­fung unbe­grün­det. Die Argu­men­ta­ti­on der Beklag­ten recht­fer­tig­ten kei­ne Ände­rung der erst­in­stanz­li­chen Ent­schei­dung.

Entscheidungsgründe: Bereitschaftsdienst ist gleich vergütungspflichtige Arbeitszeit!

Der Grund für die Rechts­kräf­tig­keit des Urteils war schnell gefun­den: Die Klä­ge­rin mach­te wäh­rend ihrer Nacht­schich­ten kei­ne Pau­se, son­dern ver­rich­te­te ange­ord­ne­ten Bereit­schafts­dienst.

Arbeits­be­reit­schaft und Bereit­schafts­dienst sind grund­sätz­lich nach § 611 Abs. 1 BGB i. V. m. dem Arbeits­ver­trag zu ent­loh­nen. Die vom Arbeit­ge­ber ver­an­lass­te Untä­tig­keit, wäh­rend der der Arbeit­neh­mer am Arbeits­platz anwe­send sein muss bzw. nicht frei über die zeit­li­che und räum­li­che Nut­zung die­ser Zeit­span­ne ver­fü­gen kann, er also arbeits­zeit­recht­lich gese­hen weder eine Pau­se noch Frei­zeit hat, gilt als Arbeits­leis­tung, für die der Arbeit­neh­mer Anspruch auf Ver­gü­tung besitzt. Es steht den Arbeits­ver­trags­par­tei­en frei, für die­se Son­der­for­men der Arbeit eine geson­der­te Bezah­lungs­re­ge­lung fest­zu­le­gen. Die­se kann durch­aus nied­ri­ger aus­fal­len, als das Ent­gelt für Voll­ar­beit, darf aber nach höchst­rich­ter­li­cher Rechts­spre­chung die Min­des­t­ent­gelt­gren­ze des § 2 Pfle­ge­ArbbV (aktu­ell 11,60 Euro) nicht unter­schrei­ten (vgl. BAG vom 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12).

Wich­tig: Eine Pau­se ist nach § 4 ArbZG eine im Vor­aus fest­ge­leg­te Arbeits­un­ter­bre­chung. In die­ser ist der Arbeit­neh­mer von jeg­li­chen Arbeits­pflich­ten befreit. Er braucht damit weder Arbeits­leis­tun­gen zu erbrin­gen noch sich für Even­tua­li­tä­ten bereit­zu­hal­ten. Dar­über hin­aus ver­fügt der Arbeit­ge­ber über das Bestim­mungs­recht, wann, wo und wie er sei­ne Pau­se ver­brin­gen möch­te.

Im Fal­le der Klä­ge­rin war genau das Gegen­teil der Fall. Sie konn­te auf­grund der Zeit­an­wei­sun­gen der Beklag­ten ihren Arbeits­platz nicht ver­las­sen und muss­te sich auch in der Zeit des Pau­sen­kor­ri­dors für Not­fäl­le bereit hal­ten. Die Klä­ge­rin konn­te damit nicht frei über die Gestal­tung ihrer Pau­se bestim­men und hat somit ver­gü­tungs­pflich­ti­ge Arbeit geleis­tet. Eine gerin­ge­re Ent­gelt­ab­ga­be für den nächt­li­chen Bereit­schafts­dienst haben die Par­tei­en nicht ver­ein­bart. Der Klä­ge­rin steht nach § 611 Abs. 1 i. V. m. dem Anstel­lungs­ver­trag nebst Rechts­hän­gig­keits­zin­sen eine Lohn­nach­zah­lung in Höhe von 4.804 Euro (brut­to) zu (LAG Köln vom 17.02.2016 – 11 Sa 734/15).