Den passenden rundgestrickten Kompressionsstrumpf finden – mit größtmöglichem Abstand

Das Coronavirus verändert seit Frühjahr 2020 das Leben von Millionen Menschen weltweit. Niemand konnte sich bisher vorstellen, dass sich das öffentliche Leben und das soziale Miteinander in so kurzer Zeit so komplett umgestalten können. SIGVARIS GROUP unterstützt medizinisches Fachpersonal und dessen Kundinnen und Kunden beim Schutz vor Covid-19: Mit dem berührungslosen Vermessungssystem LegReader lassen sich Menschen in kürzester Zeit mit einem optimal passenden rundgestrickten Kompressionsstrumpf versorgen.